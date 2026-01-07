Kiderült, ki az angyalföldi gyilkosság áldozata

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy január 6-án érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy XIII. kerületi lakásban élő nőt napok óta nem tudnak elérni ismerősei. A nőt holtan találták az angyalföldi lakásán. A rendőrök nagyon rövid idő alatt felderítették, hogy ki lehet az elkövető, és szerda hajnalban el is fogták a XIX. kerületben.