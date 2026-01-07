Oroszlányi nő lehet az angyalföldi emberölés áldozata – értesült a Kemma.
Kiderült, ki az angyalföldi gyilkosság áldozata
Részletek a cikkben.
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy január 6-án érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy XIII. kerületi lakásban élő nőt napok óta nem tudnak elérni ismerősei. A nőt holtan találták az angyalföldi lakásán. A rendőrök nagyon rövid idő alatt felderítették, hogy ki lehet az elkövető, és szerda hajnalban el is fogták a XIX. kerületben.
A Kemma úgy tudja, hogy az áldozat egy 29 éves, oroszlányi származású nő volt. További részleteket a Kemma cikkében olvashat.
Csaknem ezer ember dolgozik folyamatosan a hóhelyzet kezelésén a MÁV-nál
A MÁV-csoport minden hadra fogható járműve sínen és úton van.
Az Alkotmánybíróság visszautasítja, hogy az alkotmányos rendet igyekszik aláásni a baloldal
A taláros testület nem dolgozik az elnöki rendszerre történő áttérésen.
Orbán Viktor megmutatta, honnan irányítják a hóhelyzet kezelését + videó
Nem okoskodás folyik, hanem cselekvés – fogalmazott a miniszterelnök.
Kiderült, miért kellett zárspecialistát hívni Dudás Miklós otthonához
Nem hittem el, megszédültem, beütöttem a fejem, van egy repedés rajta! – újabb részleteket árult el az egykori sportoló édesanyja.
