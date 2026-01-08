A hajléktalanellátás a rendkívüli időjárás közepette az élet védelméről is szól – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a budapesti Pro Domo Éjjeli Menedékhelyen rendezett ételosztáson csütörtökön.

Fülöp Attila, a Belügyiminisztérium gondoskodáspolitikáét felelős államtitkára segít a Pro Domo Éjjeli Menedékhelyen rendezett ételosztáson (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Fülöp Attila felidézte, hogy a magyar kormány 2024-ben vezetett be egy olyan programot, amelynek keretében a hajléktalanok napi egyszeri melegételt kaphatnak.

Hozzátette, 55 szervezet 98 helyen biztosítja az ételosztást, a program az Európai Unió finanszírozásával, a magyar kormány társfinanszírozásával valósul meg, és 2028 végéig biztosan fenntartják.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy rendkívüli, életveszélyes hideg várható, csütörtök éjszakától előreláthatóan mínusz 15, helyenként mínusz 20 Celsius-fok is lehetséges.

Hangsúlyozta:

a hajléktalanellátó rendszerben vannak szabad helyek, a férőhelyek 15 százaléka még szabad, „senkinek nem kell ebben a hidegben az éjszakát az utcán töltenie”. Az éjjeli menedékhelyeken a hajlék nélküliek tudnak enni, aludni, tisztálkodni

– emelte ki.

Arra is kitért, hogy amennyiben a hajléktalanellátó rendszerek megtelnének, akkor a vörös kód értelmében valamennyi szociális intézmény – függetlenül attól, hogy mi az alapfeladata – köteles befogadni a bajba jutott, segítségre szoruló, hajlék nélküli embereket.

Nagyon fontosnak nevezte, hogy ha bárki bajba jutott, nehézségekkel küzdő, láthatóan segítségre szoruló embert lát az utcán, akkor hívja a 112-t, vagy értesítse a hajléktalan-diszpécserszolgálatot.