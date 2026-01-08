A nagylegények az árokban végezték, amikor a kisautóval a jégen próbáltak driftelni + videó

Tegnap éjszaka fiatalok egy gödi úton szerettek volna „csapatni” egyet. A fizika azonban nem volt partner: az autó végül az árokban állt meg – adta hírül a Pest vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Jó hír, hogy senki sem sérült meg. A kevésbé jó hír, hogy ez akár sokkal rosszabbul is végződhetett volna.

A rendőrség hangsúlyozta: a közút nem versenypálya. A gravitáció pedig mindig nyer, főleg havas, csúszós úton. – Vagánykodás helyett vezessetek felelősen, így a sztori nem rendőrségi oldalon folytatódik – hívták fel a figyelmet.