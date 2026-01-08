fedélzeti kamerabp-i autósok közösségebalesettéli vezetésdrift

Ellepték az utakat a farolás bajnokai, az egyikük rögtön autót is tört + videó

Pont felvette a kamera, amikor az esztergomi bazilikát csodáló pár kocsiját lezúzza egy önjelölt driftmester.

2026. 01. 08. 11:42
Fotó: Bp-i Autósok Közössége
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amint leesik az első hó, megjelennek az utakon a farolgatók – akinek hátsókerék-hajtású autója van, gázzal teszi keresztbe, és jó esetben ellenkormányzással tartja erős csúsztatásban, a többséget adó fronthajtású gépek pilótái kézifékkel indítják meg a kocsi farát. Mindezzel talán nem is feltétlenül lenne baj a forgalomtól távol eső helyeken, például kihalt parkolókban, és pláne a versenypályán, de ki tudja, milyen vezetési képességekkel más autósok és gyalogosok között driftleckéket venni több mint felelőtlenség. Három ilyen esetet láthatunk a Bp-i Autósok olvasóinak felvételeiből összeállított videóban: az elsőn a II. kerületben az út kellős közepén (másokat feltartva) forgatnak meg egy roadstert, a másodikon Debrecenben egy BMW és egy Audis is kedvet kap a farolva kanyarodáshoz, a harmadikon pedig az esztergomi bazilikát csodáló pár kocsijának ütközik a parkolóban kézifékkel ügyeskedő Chevrolet Aveo fiatal vezetője. Utóbbi esetben a rendőrséget is kihívták és 65 ezer forintos bírság lett a manőver jutalma, és a keletkezett nem csekély károkat is zsebből, illetve biztosítással rendezni kell. 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.