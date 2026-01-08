Ellepték az utakat a farolás bajnokai, az egyikük rögtön autót is tört + videó

Amint leesik az első hó, megjelennek az utakon a farolgatók – akinek hátsókerék-hajtású autója van, gázzal teszi keresztbe, és jó esetben ellenkormányzással tartja erős csúsztatásban, a többséget adó fronthajtású gépek pilótái kézifékkel indítják meg a kocsi farát. Mindezzel talán nem is feltétlenül lenne baj a forgalomtól távol eső helyeken, például kihalt parkolókban, és pláne a versenypályán, de ki tudja, milyen vezetési képességekkel más autósok és gyalogosok között driftleckéket venni több mint felelőtlenség. Három ilyen esetet láthatunk a Bp-i Autósok olvasóinak felvételeiből összeállított videóban: az elsőn a II. kerületben az út kellős közepén (másokat feltartva) forgatnak meg egy roadstert, a másodikon Debrecenben egy BMW és egy Audis is kedvet kap a farolva kanyarodáshoz, a harmadikon pedig az esztergomi bazilikát csodáló pár kocsijának ütközik a parkolóban kézifékkel ügyeskedő Chevrolet Aveo fiatal vezetője. Utóbbi esetben a rendőrséget is kihívták és 65 ezer forintos bírság lett a manőver jutalma, és a keletkezett nem csekély károkat is zsebből, illetve biztosítással rendezni kell.