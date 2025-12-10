Ha csak egy autós videót néz meg még idén, ez legyen az

Pastrana nem először bizonyítja, hogy Ken Block halála után jó kezekbe került az őrült kaszkadőrmutatványairól elhíresült Gymkhana-sorozat, amely eredetileg egy autós ügyességi versenyt mutatott be. A két és négy keréken is otthonosan mozgó amerikai showman az új, Aussie Shred c. epizódban a Brataroo becenevű, egyedi építésű 1978-as Subaru Brat pickupjával olyan mutatványokat mutat be földön, vízen és levegőben, hogy az ember csak kapkodja a fejét tíz percen keresztül. Van itt kanyon fölötti ugratás, vízen száguldás, keresztben autózás, ügyességi pálya és még számos más látványosság.

Pastrana, a sofőr, és Brian Scotto rendező

Fotó: Hoonigan

Pastrana

még az ausztrál Supercars Championship (korábban V8 Supercars) bajnokság egyik futamába is beszáll kéretlenül

a legendás Bathurst versenypályán, a helyi versenyzők legnagyobb megrökönyödésére. A 680 lóerős Subaru Brat azonban ilyen körülmények között is helyt áll, pedig még egy rögtönzött, repülőrajtos gyorsulási versenyre is kiáll vele az amerikai fenegyerek a tavalyi bajnok Will Brown ellenében, aki egy 600 lóerős Chevrolet Camaro ZR1 versenyautót hajt.

Később Pastrana a városban égeti a gumit, és driftel végig minden elé kerülő kanyart;

egyszer még a tengerbe is majdnem beesik, a jelenetről nehéz elképzelni, hogy szándékosan így akarták felvenni.

Aztán két barátot is felvesz a Subaru platójára, akik életük legizgalmasabb két percét töltik el a kisteherautó üléseibe szíjazva.