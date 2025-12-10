Ha csak egy autós videót néz meg még idén, ez legyen az

Pastrana nem először bizonyítja, hogy Ken Block halála után jó kezekbe került az őrült kaszkadőrmutatványairól elhíresült Gymkhana-sorozat, amely eredetileg egy autós ügyességi versenyt mutatott be. A két és négy keréken is otthonosan mozgó amerikai showman az új, Aussie Shred c. epizódban a Brataroo becenevű, egyedi építésű 1978-as Subaru Brat pickupjával olyan mutatványokat mutat be földön, vízen és levegőben, hogy az ember csak kapkodja a fejét tíz percen keresztül. Van itt kanyon fölötti ugratás, vízen száguldás, keresztben autózás, ügyességi pálya és még számos más látványosság.
Pastrana
még az ausztrál Supercars Championship (korábban V8 Supercars) bajnokság egyik futamába is beszáll kéretlenül
a legendás Bathurst versenypályán, a helyi versenyzők legnagyobb megrökönyödésére. A 680 lóerős Subaru Brat azonban ilyen körülmények között is helyt áll, pedig még egy rögtönzött, repülőrajtos gyorsulási versenyre is kiáll vele az amerikai fenegyerek a tavalyi bajnok Will Brown ellenében, aki egy 600 lóerős Chevrolet Camaro ZR1 versenyautót hajt.
Később Pastrana a városban égeti a gumit, és driftel végig minden elé kerülő kanyart;
egyszer még a tengerbe is majdnem beesik, a jelenetről nehéz elképzelni, hogy szándékosan így akarták felvenni.
Aztán két barátot is felvesz a Subaru platójára, akik életük legizgalmasabb két percét töltik el a kisteherautó üléseibe szíjazva.
