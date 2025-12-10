autós videóKen BlockSubaruGymkhana

Ha csak egy autós videót néz meg még idén, ez legyen az

Az új Gymkhana-filmben Travis Pastrana a lelket is kihajtja a 680 lóerős öreg Subaruból az ausztrál vidéken.

2025. 12. 10.
Pastrana nem először bizonyítja, hogy Ken Block halála után jó kezekbe került az őrült kaszkadőrmutatványairól elhíresült Gymkhana-sorozat, amely eredetileg egy autós ügyességi versenyt mutatott be. A két és négy keréken is otthonosan mozgó amerikai showman az új, Aussie Shred c. epizódban a Brataroo becenevű, egyedi építésű 1978-as Subaru Brat pickupjával olyan mutatványokat mutat be földön, vízen és levegőben, hogy az ember csak kapkodja a fejét tíz percen keresztül. Van itt kanyon fölötti ugratás, vízen száguldás, keresztben autózás, ügyességi pálya és még számos más látványosság.

