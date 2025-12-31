antoine semenyoBournemouthManchester CityArsenalPremier League

Nagy bajban Kerkez egykori csapata, míg a City a Liverpool levesébe köp bele

A Premier League topcsapatainak egyazon játékos volt a célkeresztjében a téli átigazolási időszak előtt. Antoine Semenyo sokak kívánságlistáján szerepelt, de egybehangzó sajtóértesülések szerint a Manchester City lesz a befutó. A ghánai játékos edzője, Andoni Iraola azonban reménykedik, nem a keddi mérkőzés volt a búcsú.

2025. 12. 31. 8:26
Cole Palmer (balra) és Antoine Semenyo a keddi Chelsea–Bournemouth Premier League-mérkőzésen Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
A Bournemouth az előző idényben stabil középcsapatnak számított a Premier League-ben, a kilencedik helyen futott be, azonban a nagyszerű teljesítmény ahhoz vezetett, hogy a nagy halak szétkapkodták a gárdát, szinte a teljes védelem, köztük Kerkez Milos (Liverpool) és Dean Huijsen (Real Madrid) is szintet lépett a nyáron. Várható volt a visszaesés az új kiírásban, bár a kezdetetekkor még jól muzsikált Andoni Iraola együttese, amely az első bajnokit leszámítva, amelyen a címvédő Liverpooltól kapott ki, a következő nyolc mérkőzést veretlenül, öt győzelemmel hozta le, így jól muzsikált a távozók nélkül is. Ebben nagy szerepe volt a Bournemouth ghánai játékosának: Antoine Semenyo a teljes előző idényben nyolc gólig és három gólpasszig jutott, míg most hét forduló alatt már hatszor volt eredményes, és három találatot készített elő.

Andoni Iraola csapata szenved, és Semenyo nélkül még rosszabb lehet a helyzet
Andoni Iraola csapata szenved, és Semenyo nélkül még rosszabb lehet a helyzet Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Ezt viszont egy rettenetes időszak követte, november elejétől egy PL-összecsapást sem nyert meg a Bournemouth, immáron tíz találkozó óta vár a győzelemre, és közben ötöt elbukott. Ehhez hozzájárult az is, hogy Semenyo visszavett a tempóból, volt egy hét meccsből álló gól nélküli szériája, de már visszatalált a helyes útra, és a legutóbbi négy bajnokin három gólt jegyzett.

Megvolt Semenyo utolsó meccse a klubjánál?

Úgy tűnik azonban, hogy a Bournemouth már sokáig nem örülhet a góljainak, mert a ghánai szélső remeklésére a topcsapatok is felfigyeltek, és az őszi átigazolási időszak előtt a klubnál kilincseltek. Minden jel arra utal, hogy a tabellán második Manchester City jöhet ki győztesen a versenyfutásból a Liverpoollal szemben, és ez olyannyira igaz, hogy hétfőn a játékos képviselői az égszínkékeknél jártak, kedden pedig arról szóltak a hírek, hogy közel a végső megegyezés, és a manchesteriek kifizetik a Semenyo szerződésében szereplő 65 millió fontos kivásárlási záradékot. A Citynél szeretnék gyorsan dűlőre vinni az ügyet, még ha a BBC értesülései szerint a többi érdeklődő, a Liverpool, a Chelsea, a Manchester United és a Tottenham Hotspur hivatalosan nem is vette fel a kapcsolatot a Bournemouth-szal.

A Bournemouth vezetőedzője, Andoni Iraola szerint azonban nem eszik ennyire forrón a kását. A Chelsea elleni 2-2-es döntetlen után, kedden így nyilatkozott Semenyo jövőjéről:

Ő egy rendkívül fontos játékos nekünk, és a továbbiakban is velünk lesz. Nem ez volt az utolsó meccse nálunk, biztosan nem 

– szögezte le a spanyol tréner, ugyanis ő azt szeretné, ha a 25 éves szélső még január 7-én az Arsenal ellen is pályára lépne, hiszen a BBC értesülései szerint a kivásárlási záradékot csak január 10-én lehet aktiválni.

A Bournemouth játékosai minden jót kívánnak Semenyónak

Akárhogy is, innen aligha van visszaút, kedden mintha Semenyo el is köszönt volna a Londonba utazott szurkolóktól. És csapattársa, David Brooks is megerősítette a távozását:

– Nem fogok kiállni ide és azt mondani, hogy nem hagy nagy űrt maga után. Ő a házi gólkirályunk, és remek játékosa volt a csapatunknak az elmúlt években. Mindenki nagyon kedveli őt nálunk, és ha valamelyik más klubnál köt ki, akkor a legjobbakat kívánjuk neki. Rászolgált erre – fogalmazott a csapattárs.

A Bournemouth még Semenyóval a keretben a Premier League tabellájának 15. helyére süllyedt, nélküle még rosszabbak a klub kilátásai. Az Aston Villa és a Manchester United egykori csatára, Dion Dublin szerint annyira fontos játékosról van szó, hogy a távozása akkora veszteség, mintha két-három játékos állna tovább. Ez mindent elmond.

Premier League, 19. forduló

kedd:

  • Burnley–Newcastle United 1-3 (1-2)
  • Chelsea–Bournemouth 2-2 (2-2)
  • West Ham United–Brighton 2-2 (2-1)
  • Nottingham Forest–Everton 0-2 (0-1)
  • Arsenal–Aston Villa 4-1 (0-0)
  • Manchester United–Wolverhampton Wanderers 1-1 (1-1)

csütörtök:

  • Crystal Palace–Fulham 18.30 (tv: Spíler2)
  • Liverpool–Leeds 18.30 (tv: Spíler1)
  • Brentford–Tottenham 21.00 (tv: Match4)
  • Sunderland–Manchester City 21.00 (tv: Spíler1)

A tabella:

1. Arsenal 19 37-12 45 pont

2. Manchester City 18 43-17 40

3. Aston Villa 19 30-23 39

4. Liverpool 18 30-26 32

5. Chelsea 19 32-21 30

6. Manchester United 19 33-29 30

7. Sunderland 18 20-18 28

8. Everton 19 20-20 28

9. Brentford 18 28-26 26

10. Newcastle United 19 26-24 26

11. Crystal Palace 18 21-20 26

12. Fulham 18 25-26 26

13. Tottenham Hotspur 18 27-23 25

14. Brighton 19 28-27 25

15. Bournemouth 19 29-35 23

16. Leeds United 18 25-32 20

17. Nottingham Forest 19 18-30 18

18. West Ham United 19 21-38 14

19. Burnley 19 20-37 12

20. Wolverhampton Wanderers 19 11-40 3

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

