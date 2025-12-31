Nagy bajban Kerkez egykori csapata, míg a City a Liverpool levesébe köp bele

A Bournemouth az előző idényben stabil középcsapatnak számított a Premier League-ben, a kilencedik helyen futott be, azonban a nagyszerű teljesítmény ahhoz vezetett, hogy a nagy halak szétkapkodták a gárdát, szinte a teljes védelem, köztük Kerkez Milos (Liverpool) és Dean Huijsen (Real Madrid) is szintet lépett a nyáron. Várható volt a visszaesés az új kiírásban, bár a kezdetetekkor még jól muzsikált Andoni Iraola együttese, amely az első bajnokit leszámítva, amelyen a címvédő Liverpooltól kapott ki, a következő nyolc mérkőzést veretlenül, öt győzelemmel hozta le, így jól muzsikált a távozók nélkül is. Ebben nagy szerepe volt a Bournemouth ghánai játékosának: Antoine Semenyo a teljes előző idényben nyolc gólig és három gólpasszig jutott, míg most hét forduló alatt már hatszor volt eredményes, és három találatot készített elő.

Andoni Iraola csapata szenved, és Semenyo nélkül még rosszabb lehet a helyzet Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Ezt viszont egy rettenetes időszak követte, november elejétől egy PL-összecsapást sem nyert meg a Bournemouth, immáron tíz találkozó óta vár a győzelemre, és közben ötöt elbukott. Ehhez hozzájárult az is, hogy Semenyo visszavett a tempóból, volt egy hét meccsből álló gól nélküli szériája, de már visszatalált a helyes útra, és a legutóbbi négy bajnokin három gólt jegyzett.

Megvolt Semenyo utolsó meccse a klubjánál?

Úgy tűnik azonban, hogy a Bournemouth már sokáig nem örülhet a góljainak, mert a ghánai szélső remeklésére a topcsapatok is felfigyeltek, és az őszi átigazolási időszak előtt a klubnál kilincseltek. Minden jel arra utal, hogy a tabellán második Manchester City jöhet ki győztesen a versenyfutásból a Liverpoollal szemben, és ez olyannyira igaz, hogy hétfőn a játékos képviselői az égszínkékeknél jártak, kedden pedig arról szóltak a hírek, hogy közel a végső megegyezés, és a manchesteriek kifizetik a Semenyo szerződésében szereplő 65 millió fontos kivásárlási záradékot. A Citynél szeretnék gyorsan dűlőre vinni az ügyet, még ha a BBC értesülései szerint a többi érdeklődő, a Liverpool, a Chelsea, a Manchester United és a Tottenham Hotspur hivatalosan nem is vette fel a kapcsolatot a Bournemouth-szal.