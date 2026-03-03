köhögéskoncentrációrossz közérzettüneteknappali

Nem múlnak a megfázásos tünetek – ez állhat a háttérben

Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja, így egyre több pollenallergiásnál jelentkezhetnek tünetek.

Takács Eszter
2026. 03. 03. 5:15
illusztráció Fotó: Varga György Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az allergia mára népbetegség, amely korosztálytól függetlenül okoz kellemetlen panaszokat. Szerencsésebb esetben csupán egy kis köhögés vagy tüsszögés keseríti meg a mindennapokat, súlyosabb helyzetben folyamatos fáradtság és rossz közérzet is felléphet – írja a Benu.hu. 

A pollenallergia főbb tünetei: 

  • bedugult, viszkető orr
  • tüsszentési rohamok, melyek akár több percig is eltarthatnak
  • kötőhártya-gyulladás
  • viszkető, kipirosodott és könnyező szemek
  • duzzadt szemhéjak
  • viszkető szájpadlás, torok
  • száraz köhögés
  • napközbeni fáradtság
  • rossz közérzet
  • végtagfájdalom
  • bágyadtság.

Mit tehetnek az allergiások?

A pollenallergia kezelése tüneti (antihisztamin tabletták, orrspray-k, szemcseppek) és oki (immunterápia) módszerekkel történik, célja az életminőség javítása és a szövődmények (pl. asztma) megelőzése. 

Fontos az allergén kerülése, a gyakori hajmosás és a maszkviselés. A kezeletlen pollenallergia súlyosbodhat, ezért javasolt allergológus szakorvos felkeresése a megfelelő terápia beállításához. 

Ilyenkor az egyik legfontosabb, hogy a kezelést időben kezdjük el, amihez érdemes már a pollenszezon kezdete előtt egy-két héttel hozzáfogni. Az antihisztamin és az orrspray használata jöhet számításba, de mint írtuk, kérdezzünk meg orvost mindenképpen. A Délmagyar tanácsa alapján nem szabad megvárni a panaszok teljes kifejlődését, kibontakozását. A tünetek megjelenését nagyban befolyásolja az időjárás. A kezelés elkezdése enyhébb tüneteket eredményezhet, és a kezelés attól függ, milyen erősek a tünetek, és mire érzékeny a páciens. A tünetek elhanyagolása, a tartós orrdugulás horkoláshoz, orrmandula-túltengéshez, orrpoliphoz vezethet, de az asztma is megjelenhet. 

A különböző gyógyszerek mellett a következőket javasolják a szakemberek az allergiában szenvedőknek: figyeljék a pollennaptárt, időben kezdjenek el gyógyszert szedni, magas pollenterhelés esetén legyenek kevesebbet a szabadban, éjszaka szellőztessenek, reggel vagy esete menjenek ki az udvarra, viseljenek FFP2-es vagy 3-as maszkot, az autóban rendszeresen cseréljék a pollenszűrőt, naponta mossanak hajat és tisztítsanak cipőt, valamint sűrűbben váltsanak ruhát és cseréljenek ágyneműt.

Kivizsgálás

Pollenallergiában panaszok esetén vérvétel vagy bőrteszt segít annak igazolásában, hogy a tüneteket valóban pollenek okozzák-e, vagy sem. Az allergológus a laboreredményeket összeveti a tüneteinkkel, és ha a kettő alátámasztja egymást, akkor megállapítja a pollenallergia diagnózisát. Ezt követően pedig összeállítja a pollenallergia kezelési tervét– írja az Allergiaközpont

A jelenlegi pollenhelyzet

Jelenleg a mogyoró pollenkoncentrációja jellemzően közepes, helyenként magas szintet ér el. Az éger virágporának koncentrációja országosan közepes, több területen azonban elérheti a magas, sőt akár a nagyon magas szintet is. A ciprus- és tiszafafélék virágporának koncentrációja egyelőre az alacsony- közepes tartományban alakul, azonban várhatóan gyorsan emelkedik, és egyre több helyen érheti el a magas szintet. A juhar, a kőris, a nyár és a szil pollenjéből már néhány szemet regisztráltak, egyelőre alacsony koncentrációban.

A kültéri allergén gombák spóraszáma jelenleg jellemzően alacsony.

A pollenallergiásoknak érdemes fokozott figyelmet fordítaniuk a megelőzésre és a tünetek enyhítésére. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ javasolja, hogy a mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek – elsősorban orrfolyás, tüsszögés és könnyezés – megjelenésére, illetve erősödésére, és szükség esetén kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól.

 


 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekDPK

Hallgass a szívedre, az eszedre, a zsebedre, és hajrá!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Orbán olyan államférfi, amilyentől sajnos Európában már jó ideje elszoktunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu