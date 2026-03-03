Nem múlnak a megfázásos tünetek – ez állhat a háttérben

Az allergia mára népbetegség, amely korosztálytól függetlenül okoz kellemetlen panaszokat. Szerencsésebb esetben csupán egy kis köhögés vagy tüsszögés keseríti meg a mindennapokat, súlyosabb helyzetben folyamatos fáradtság és rossz közérzet is felléphet – írja a Benu.hu.
A pollenallergia főbb tünetei:
- bedugult, viszkető orr
- tüsszentési rohamok, melyek akár több percig is eltarthatnak
- kötőhártya-gyulladás
- viszkető, kipirosodott és könnyező szemek
- duzzadt szemhéjak
- viszkető szájpadlás, torok
- száraz köhögés
- napközbeni fáradtság
- rossz közérzet
- végtagfájdalom
- bágyadtság.
Mit tehetnek az allergiások?
A pollenallergia kezelése tüneti (antihisztamin tabletták, orrspray-k, szemcseppek) és oki (immunterápia) módszerekkel történik, célja az életminőség javítása és a szövődmények (pl. asztma) megelőzése.
Fontos az allergén kerülése, a gyakori hajmosás és a maszkviselés. A kezeletlen pollenallergia súlyosbodhat, ezért javasolt allergológus szakorvos felkeresése a megfelelő terápia beállításához.
Ilyenkor az egyik legfontosabb, hogy a kezelést időben kezdjük el, amihez érdemes már a pollenszezon kezdete előtt egy-két héttel hozzáfogni. Az antihisztamin és az orrspray használata jöhet számításba, de mint írtuk, kérdezzünk meg orvost mindenképpen. A Délmagyar tanácsa alapján nem szabad megvárni a panaszok teljes kifejlődését, kibontakozását. A tünetek megjelenését nagyban befolyásolja az időjárás. A kezelés elkezdése enyhébb tüneteket eredményezhet, és a kezelés attól függ, milyen erősek a tünetek, és mire érzékeny a páciens. A tünetek elhanyagolása, a tartós orrdugulás horkoláshoz, orrmandula-túltengéshez, orrpoliphoz vezethet, de az asztma is megjelenhet.
A különböző gyógyszerek mellett a következőket javasolják a szakemberek az allergiában szenvedőknek: figyeljék a pollennaptárt, időben kezdjenek el gyógyszert szedni, magas pollenterhelés esetén legyenek kevesebbet a szabadban, éjszaka szellőztessenek, reggel vagy esete menjenek ki az udvarra, viseljenek FFP2-es vagy 3-as maszkot, az autóban rendszeresen cseréljék a pollenszűrőt, naponta mossanak hajat és tisztítsanak cipőt, valamint sűrűbben váltsanak ruhát és cseréljenek ágyneműt.
