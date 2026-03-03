Nem múlnak a megfázásos tünetek – ez állhat a háttérben

Az allergia mára népbetegség, amely korosztálytól függetlenül okoz kellemetlen panaszokat. Szerencsésebb esetben csupán egy kis köhögés vagy tüsszögés keseríti meg a mindennapokat, súlyosabb helyzetben folyamatos fáradtság és rossz közérzet is felléphet – írja a Benu.hu.

A pollenallergia főbb tünetei:

bedugult, viszkető orr

tüsszentési rohamok, melyek akár több percig is eltarthatnak

kötőhártya-gyulladás

viszkető, kipirosodott és könnyező szemek

duzzadt szemhéjak

viszkető szájpadlás, torok

száraz köhögés

napközbeni fáradtság

rossz közérzet

végtagfájdalom

bágyadtság.

Mit tehetnek az allergiások?

A pollenallergia kezelése tüneti (antihisztamin tabletták, orrspray-k, szemcseppek) és oki (immunterápia) módszerekkel történik, célja az életminőség javítása és a szövődmények (pl. asztma) megelőzése.

Fontos az allergén kerülése, a gyakori hajmosás és a maszkviselés. A kezeletlen pollenallergia súlyosbodhat, ezért javasolt allergológus szakorvos felkeresése a megfelelő terápia beállításához.

Ilyenkor az egyik legfontosabb, hogy a kezelést időben kezdjük el, amihez érdemes már a pollenszezon kezdete előtt egy-két héttel hozzáfogni. Az antihisztamin és az orrspray használata jöhet számításba, de mint írtuk, kérdezzünk meg orvost mindenképpen. A Délmagyar tanácsa alapján nem szabad megvárni a panaszok teljes kifejlődését, kibontakozását. A tünetek megjelenését nagyban befolyásolja az időjárás. A kezelés elkezdése enyhébb tüneteket eredményezhet, és a kezelés attól függ, milyen erősek a tünetek, és mire érzékeny a páciens. A tünetek elhanyagolása, a tartós orrdugulás horkoláshoz, orrmandula-túltengéshez, orrpoliphoz vezethet, de az asztma is megjelenhet.

A különböző gyógyszerek mellett a következőket javasolják a szakemberek az allergiában szenvedőknek: figyeljék a pollennaptárt, időben kezdjenek el gyógyszert szedni, magas pollenterhelés esetén legyenek kevesebbet a szabadban, éjszaka szellőztessenek, reggel vagy esete menjenek ki az udvarra, viseljenek FFP2-es vagy 3-as maszkot, az autóban rendszeresen cseréljék a pollenszűrőt, naponta mossanak hajat és tisztítsanak cipőt, valamint sűrűbben váltsanak ruhát és cseréljenek ágyneműt.