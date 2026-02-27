Itt az allergiaszezon, 18 fokkal érkezik a március + videó

Ragyogó napsütés, igazi kirándulóidőnk lesz pénteken és hétvégén is. A napsütést ma csak kevés fátyolfelhő zavarhatja – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Forrás: HungaroMet

A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.

A csúcshőmérséklet 10 és 16 fok között alakul,

északkelet felől délnyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére általában mínusz 4 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő.

Elindult az idei pollenszezon

Az enyhe idő hatására az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a korai allergén növények virágporának koncentrációja, így egyre több pollenallergiásnál jelentkezhetnek allergiás tünetek – figyelmeztetett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Jelenleg a mogyoró pollenkoncentrációja jellemzően közepes,

helyenként magas szintet ér el, az éger virágporának koncentrációja országosan közepes, több területen azonban elérheti a magas, sőt akár a nagyon magas szintet is.

A ciprus- és tiszafafélék virágporának koncentrációja egyelőre az alacsony-közepes tartományban alakul, azonban várhatóan gyorsan emelkedik, és egyre több helyen érheti el a magas szintet.

A juhar, a kőris, a nyár és a szil pollenjéből már néhány szemet regisztráltak, egyelőre alacsony koncentrációban. A kültéri allergén gombák spóraszáma jelenleg jellemzően alacsony.

Az NNGYK azt javasolta, hogy a mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel a tünetek, elsősorban orrfolyás, tüsszögés és könnyezés megjelenésére, illetve erősödésére, és szükség esetén kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól.

Milyen idő lesz hétvégén?

Szombaton derült és fátyolfelhőkkel színezett idő ígérkezik, eső nélkül. A délkeleti szél sokfelé megerősödhet. Délután 9–15 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők – adta hírül a Köpönyeg.

Vasárnap a magas- és gomolyfelhők mellett hosszabb napos időszakok várhatók. A déli irányból fújó szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmelegebb órákban 12 és 17 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.

Hétfőn a reggeli ködfoltok feloszlása után fátyolfelhőkkel átszőtt, napfényes és száraz időre készülhetünk. A déli szél időnként élénkebbé válhat. A nappali csúcshőmérséklet 12–15 fok között alakul.