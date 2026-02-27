Óriási magyar „bankrablás” Párizsban: kétszázmillió forintot érő győzelem

Hatalmas magyar siker született a francia fővárosban: Demus Patrik nyerte meg a PokerStars Open élő főversenyét a rangos European Poker Tour (EPT) párizsi állomásán, és ezzel 551.090 eurót, azaz átszámítva több mint 206 millió forintot keresett.

Demus Patrik kétszázmillió forintot nyert a párizsi pókerversenyen Fotó: Jules-Pochy / PokerStars

A magyar játékos rangos mezőnyön verekedte át magát: a tornára összesen 2992 nevezés érkezett, így Demusnak közel háromezer indulót kellett maga mögé utasítania, mire megszerezte a trófeát. Az első helyért járó nyereménye a PokerStars Open tavalyi indulása óta a második legnagyobb fődíj – ennél többet, 772.000 eurót csak Alexis Nicolai nyert Barcelonában.

Demus Patrik 4,5 millió eurós tornán győzött

– Nem számítottam rá, nagyon boldog vagyok – nyilatkozta Demus a győzelmét követő fotózás közben.

Az első élő pénznyereményét 13 évvel ezelőtt jegyezte, azóta inkább csak alkalmanként versenyzett élő tornákon, és főként online játszott. Tavaly két alkalommal is hatszámjegyű összeget nyert, de egyik sem érte el a mostani, párizsi diadalért járó összeget, amelyet a város szívében található Palais des Congrès-ben rendezett tornán zsebelt be.

Demus a döntő párharcban a francia Enzo Nicholast győzte le, aki 346.090 euróval lett második, míg a harmadik helyen Lulei Hu végzett 247.310 eurós nyereménnyel.

Az 1650 eurós nevezési díjú verseny összdíjazása elérte csaknem a 4,5 millió eurót. A hatalmas érdeklődésnek köszönhetően a legjobb 448 játékos részesült a nyereményalapból.

Az EPT Paris március 1-ig tart, és Franciaország legnagyobb pókerversenyének számít. A 12 napos eseménysorozat világszínvonalú mezőnyt vonz a francia fővárosba: tapasztalt profik, online selejtezőkön kvalifikált játékosok és feltörekvő újoncok csapnak össze. Demus Patrik győzelmével Magyarország ismét felkerült a nemzetközi póker térképére.

Minden idők legnagyobb magyar pókernyereményei

Nem könnyű hitelesen összegyűjteni a legnagyobb magyar pókernyereményeket, de az biztos, hogy Demus Patrik mostani sikere a legjobbak közé tartozik.

Koroknai András 2012-ben a World Series of Poker (WSOP) főversenyén hatodik lett, amiért 1,64 millió dollár árt neki. Nagy Gergő tavaly egy nemzetközi tornán 1,36 millió dollárt keresett. Bujtás László a 2018-as WSOP-on 693 ezer eurónál állt meg. Valahol mögöttük következhet Demus mostani sikere.