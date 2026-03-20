Orbán Viktor az uniós csúcs után jelentkezett: Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk

Újabb nyilatkozatot tett Brüsszelből Orbán Viktor, aki az uniós csúcs egyik legélesebb vitájában képviselte Magyarország álláspontját. A tanácskozás középpontjában az ukrán olajszállítások ügye és az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatások állnak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 0:12
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor miniszterelnök korábban világossá tette: amíg az ukrán fél korlátozza a Magyarországra érkező olajszállítást, addig hazánk nem támogatja az Ukrajnát érintő pénzügyi döntéseket. Orbán Viktor szerint a kérdés nemcsak gazdasági, hanem szuverenitási ügy is, amelyben Magyarország saját érdekeit fogja érvényesíteni a brüsszeli tárgyalások során.

Brüsszel, 2026. március 19. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozója előtt Brüsszelben 2026. március 19-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor
Fotó: MTI

A miniszterelnök a csúcs után elmondta, az Európai Tanács ülésén, Brüsszelben „nem voltak boldogok, hogy egy decemberben meghozott döntést az ukránok olajblokádja miatt megváltoztattunk. De miután a jogi helyzet teljesen világos, ehhez van jogunk, hiszen nem zárult le a döntési folyamat, ezért egyetlen dolgot tehettek, hogy kicsit fenyegetőztek, és utána belátták, hogy ez meg fog történni” – fogalmazott a miniszterelnök. Mint mondta:

Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk.

Orbán Viktor hozzátette, ő megmondta, hogy Magyarország tartja a decemberi döntést. 

Ha decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, akkor se járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez. De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Tehát erre kénytelenek vagyunk

– fogalmazott a miniszterelnök. 

Orbán Viktor elmondta, két nap alatt annyit romlott a globális energiahelyzet, mint korábban ez elgondolatlan lett volna. 

És ma az a helyzet, hogy ma az Európai Unió nincs tárgyalásos viszonyban az amerikaiakkal, nincs ilyen viszonyban az oroszokkal, és nincs ilyen viszonyban a kínaiakkal

– fogalmazott, és hozzátette: „Tehát ha nem tudjuk kiszabadítani magunkat ebből az izolációból, ahova az Unió rossz politikája belesodorta Európát, akkor nagy baj lesz. Mert egy ilyen válságot, egy ilyen energiaválságot a többiekkel való együttműködés nélkül nem lehet menedzselni. Ez a helyzet. Tehát az, amit itt csináltak, az most csőd felé sodor bennünket”.

 

Orbán Viktor az iráni helyzet kapcsán beszélt a migrációs kérdésről is. 

Mint elmondta, arra készül mindenki, hogy miután van 4 millió afgán menekült Iránban, plusz van az iráni konfliktus, amit a helyiek is elszenvednek, tömeges migrációra kell felkészülni. 

Erről nyíltan beszéltünk ma reggel, és az is kiderült, hogy vannak tagállamok, amelyek a magyar modellt követelik. Tehát azt mondták, hogy nem ér semmit a most megalkotott migrációs paktum, mert nem arról van szó, hogy az illegálisakat kell távol tartani, hanem ők nem akarnak beengedni senkit. A legálisokat se. Ez a magyar modell

– mondta a magyar miniszterelnök. 

 

Orbán Viktor: A magyar ellenzéket Brüsszelből finanszírozzák

A magyar ellenzéket Brüsszelből finanszírozzák

 – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az EU-csúcs utáni sajtótájékoztatón.

A kormányfő azt mondta: "Brüsszelben azon dolgoznak, hogy a nemzeti kormány veszítse el a választást, és az új Ukrajna-párti kormány majd beáll a sorba, hogy pénzt és hadifelszerelést adjanak az ukránoknak". Arra a kérdésre, hogy pontosan kikre gondol, Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ennek a „vágynak” a megvalósítása mögött brüsszeli intézmények állnak.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a békéscsabai Városi Sportcsarnokban 2026. február 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

