Orbán Viktor az uniós csúcs után jelentkezett: Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk

Orbán Viktor miniszterelnök korábban világossá tette: amíg az ukrán fél korlátozza a Magyarországra érkező olajszállítást, addig hazánk nem támogatja az Ukrajnát érintő pénzügyi döntéseket. Orbán Viktor szerint a kérdés nemcsak gazdasági, hanem szuverenitási ügy is, amelyben Magyarország saját érdekeit fogja érvényesíteni a brüsszeli tárgyalások során.

A miniszterelnök a csúcs után elmondta, az Európai Tanács ülésén, Brüsszelben „nem voltak boldogok, hogy egy decemberben meghozott döntést az ukránok olajblokádja miatt megváltoztattunk. De miután a jogi helyzet teljesen világos, ehhez van jogunk, hiszen nem zárult le a döntési folyamat, ezért egyetlen dolgot tehettek, hogy kicsit fenyegetőztek, és utána belátták, hogy ez meg fog történni” – fogalmazott a miniszterelnök. Mint mondta:

Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk.

Orbán Viktor hozzátette, ő megmondta, hogy Magyarország tartja a decemberi döntést.

Ha decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, akkor se járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez. De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Tehát erre kénytelenek vagyunk

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, két nap alatt annyit romlott a globális energiahelyzet, mint korábban ez elgondolatlan lett volna.

És ma az a helyzet, hogy ma az Európai Unió nincs tárgyalásos viszonyban az amerikaiakkal, nincs ilyen viszonyban az oroszokkal, és nincs ilyen viszonyban a kínaiakkal

– fogalmazott, és hozzátette: „Tehát ha nem tudjuk kiszabadítani magunkat ebből az izolációból, ahova az Unió rossz politikája belesodorta Európát, akkor nagy baj lesz. Mert egy ilyen válságot, egy ilyen energiaválságot a többiekkel való együttműködés nélkül nem lehet menedzselni. Ez a helyzet. Tehát az, amit itt csináltak, az most csőd felé sodor bennünket”.