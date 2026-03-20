Ami Nyíregyházától pár órányira zajlik, az sokakat nyugtalanít – nem alaptalanul

Nyíregyházától keletre, néhány órányi autóútra a fegyveres konfliktus nemcsak a harctéren zajlik, hanem a civilek mindennapi életét is megkeseríti. Míg nálunk természetes, hogy sötétedéskor egyszerűen felkapcsoljuk a villanyt, addig ott egészen más valóság uralkodik. A szerda esti orosz légicsapások ismét az energetikai infrastruktúrát célozták, aminek következtében mintegy harmincezer háztartás maradt áram nélkül – számolt be róla a SZON az Ukrainska Pravda cikke alapján.

Az energetikai infrastruktúra magában foglalja az energia termeléséhez, szállításához és elosztásához szükséges rendszereket (erőművek, hálózatok, tárolók).

Ukrajnában rendszeressé váltak a hosszan tartó áramszünetek és a fűtéskimaradások. Az orosz háborús taktika része, hogy az ukrán infrastruktúra elleni célzott támadásokkal növelik a civil lakosságra nehezedő nyomást. Az emberek már négy éve nélkülöznek.

Ha éppen van áram, igyekeznek feltölteni eszközeiket vagy elindítani egy mosást.

Március 18-án este ismét energetikai létesítmények kerültek célkeresztbe a Volinyi területen. Orosz támadás érte a Novovolinszk közelében lévő infrastruktúrát, melynek következtében mintegy harmincezer háztartás maradt áram nélkül. Az ukrán légierő orosz drónokról számolt be a térség felett, és a csütörtöki beszámolók szerint nemcsak az áramkimaradások okoznak gondot, hanem a vízellátás is akadozik, amit a helyi polgármester is megerősített.