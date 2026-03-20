Orbán Viktor az uniós csúcs után jelentkezett: Nem volt olyan érvük, amelynél ne lett volna erősebb érvünk

Ami Nyíregyházától pár órányira zajlik, az sokakat nyugtalanít – nem alaptalanul

Magyarország keleti szomszédjában luxusnak számít, amit mi, magyarok természetesnek veszünk. Ha besötétedik, mi csak felkapcsoljuk a villanyt, vagy ha összegyűlt a szennyes, elindítunk egy mosást. Nyíregyházától néhány órányi autóútra már egészen más körülmények uralkodnak. Az ukrajnai háború miatt nélkülöznek az emberek. Szerda este újabb harmincezer ukrán háztartás maradt áram nélkül.

2026. 03. 20. 0:01
A donyecki régió 2025 decemberében Fotó: OLEG PETRASIUK Forrás: AFP
Nyíregyházától keletre, néhány órányi autóútra a fegyveres konfliktus nemcsak a harctéren zajlik, hanem a civilek mindennapi életét is megkeseríti. Míg nálunk természetes, hogy sötétedéskor egyszerűen felkapcsoljuk a villanyt, addig ott egészen más valóság uralkodik. A szerda esti orosz légicsapások ismét az energetikai infrastruktúrát célozták, aminek következtében mintegy harmincezer háztartás maradt áram nélkül – számolt be róla a SZON az Ukrainska Pravda cikke alapján.

Nyíregyházától pár órányira keletre az emberek sötétben élik az életüket
Az energetikai infrastruktúra magában foglalja az energia termeléséhez, szállításához és elosztásához szükséges rendszereket (erőművek, hálózatok, tárolók). 

Ukrajnában rendszeressé váltak a hosszan tartó áramszünetek és a fűtéskimaradások. Az orosz háborús taktika része, hogy az ukrán infrastruktúra elleni célzott támadásokkal növelik a civil lakosságra nehezedő nyomást. Az emberek már négy éve nélkülöznek. 

Ha éppen van áram, igyekeznek feltölteni eszközeiket vagy elindítani egy mosást. 

Március 18-án este ismét energetikai létesítmények kerültek célkeresztbe a Volinyi területen. Orosz támadás érte a Novovolinszk közelében lévő infrastruktúrát, melynek következtében mintegy harmincezer háztartás maradt áram nélkül. Az ukrán légierő orosz drónokról számolt be a térség felett, és a csütörtöki beszámolók szerint nemcsak az áramkimaradások okoznak gondot, hanem a vízellátás is akadozik, amit a helyi polgármester is megerősített.

Az ENSZ Nők szervezetének ukrajnai képviselője, Sabine Freizer Gune korábban úgy fogalmazott:

Az embereket – különösen Kelet-Ukrajnában és olyan nagyvárosokban, mint Kijev – gyakran orosz légicsapások ébresztik fel az éjszaka közepén. Az infrastruktúra elleni támadások miatt pedig milliók maradnak áram, fűtés és víz nélkül.

Miközben a férfiakat Zelenszkij emberei a frontra viszik, addig az otthon maradó anyák, feleségek és gyerekek magukra maradnak, abban bízva, hogy szeretteik egyszer hazatérnek.

Magyar Péter már 2024-ben is járt Kijevben. Bár a látogatás részleteit nem hozta nyilvánosságra, annyi ismert, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és Volodimir Zelenszkij környezetéből is folytathatott egyeztetéseket. Az Ellenpont információi szerint számos ukrán titkosszolgálati alkalmazott lehet a Tisza Párt körül. Köztük lehetnek azok is, akik az ukrán aranykonvojt Magyarországra hozták, felmerült ugyanis a gyanú, hogy a pénzt a magyarországi választás befolyásolására akarhatta Zelenszkij felhasználni.

Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián találkoztak volna, sem Volodimir Zelenszkij, sem Magyar Péter nem tagadta, hogy egy időben voltak ugyanazon a helyszínen.

Február 13–15. között zajlott a Müncheni Biztonsági Konferencia, amelyet mára már a nyugati liberális–baloldali körök meghatározó találkozóhelyeként emlegetnek. A Tisza Párt elnöke a bajor fővárosban világossá tette, hogy Ukrajna támogatása mellett sorakozik fel. Magyar Péter a közösségi oldalán több posztot is megosztott Münchenből, azon a napon is, amikor Volodimir Zelenszkij az Ukrajna Házba látogatott, ahol európai politikai szereplőkkel egyeztetett. 

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: A donyecki régió 2025 decemberében (Fotó: AFP)

Mezőkövesdhez közel a háború következménye: egyre több család él félelemben

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
