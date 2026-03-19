Az izraeli hadsereg helyzetértékelése szerint még több hétig eltarthat az Irán és a Hezbollah elleni háború. A szerda éjfél után véget ért biztonságpolitikai kabinetülésen a miniszterek meghallgatták a biztonsági szervek helyzetértékelését a háborúról.
Az izraeli hadsereg szerint hetekig elhúzódhat a Hezbollah elleni háború
Az izraeli hadsereg helyzetértékelése szerint még hetekig elhúzódhat az Irán és a Hezbollah elleni háború, miközben Izrael és az Egyesült Államok már több mint tizenötezer célpontot semmisített meg. A harcok következtében az iráni hadiipar súlyos károkat szenvedett el.
Véleményük szerint az a tervek szerint halad, de értékelésük szerint még több hétig eltart.
A háború megindítása óta Izrael és az Egyesült Államok több mint tizenötezer célpontot támadott Iránban, szinte egyenlő arányban megosztva azokat egymás között. Likvidáltak több mint ötven magas rangú iráni tisztviselőt, a több ezer bevetés során megtámadtak több száz ballisztikus rakétát, az azokat gyártó üzemeket és parancsnokságokat.
Az izraeli nemzetbiztonsági tanulmányok intézetének adatai szerint a támadások nyomán működésképtelenné tették a hordozórakéták és ballisztikus rakéták hetven százalékát, súlyosan megrongáltak kétszázötven drónt és a légvédelmi rendszerek nyolcvan százalékát.
A rakétagyártást megakadályozták, és a becslések szerint megsemmisült az iráni hadiipar mintegy kétharmada. A palesztin egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy meghalt a szerda esti iráni rakétatámadásban Ciszjordániában megsebesült állapotos nő, és ezzel a Hebron melletti becsapódás palesztin halálos áldozatainak száma négyre emelkedett.
Az izraeli hadsereg és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat közölte, hogy szerdán likvidálták Mohammed Abu Salát, a Hamász hán-juniszi egységének hírszerzési parancsnokát.
Abu Sala kulcsszerepet játszott az október 7-i támadás megtervezésében a hán-juniszi térségben, és újabban a Hamász katonai képességeinek helyreállításán dolgozott. Palesztin beszámolók szerint négy ember meghalt az izraeli hadsereg két légicsapásában a Gázai övezet északi részén fekvő Tuffá és a-Zeitún városrészben.
A háború kitörése óta először ismét megnyílt a rafahi határátkelő Egyiptom felé, hogy a kezelésre szoruló palesztin betegek elhagyhassák a Gázai övezetet, illetve hogy a lakosok visszatérhessenek oda. A Gázai övezetben több ezer beteg és sebesült vár sürgős orvosi evakuálásra. Izraelben csütörtökön is számos alkalommal szólaltak meg a légvédelmi szirénák, de a rakétatámadások után nem jelentettek újabb sebesülteket, noha több helyen is észleltek becsapódott rakétaroncsokat Tel-Avivban és környékén.
Borítókép: Izraeli légitámadás után felszálló füst
