Az EU-tagállamok vezetői találkoznak, hogy megvitassák az Ukrajnának nyújtandó hitelt és a közel-keleti konfliktust. Az uniós vezetők eredetileg a csütörtöki napon Európa gazdaságának fellendítéséről terveztek egyeztetni. Ehelyett most két háborúval, egy mélyülő transzatlanti feszültséggel és egy 90 milliárd eurós ukrajnai patthelyzettel küzdenek – számolt be cikkében a Politico.
Kallas szerint Brüsszel azon dolgozik, hogy miként tudják kierőszakolni Magyarországból a 90 milliárdos hadikölcsön jóváhagyását
Az európai vezetők ismét nagyszabású tervekről beszélnek, miközben az igazán fontos gazdasági kérdések helyett az orosz energiahordozók kizárása és Ukrajna pénzügyi támogatását próbálják a vita fősodrában tartani a brüsszeliek. A 90 milliárd eurós ukrajnai hitel kapcsán a háborúpárti Kaja Kallas ismét Magyarországot támadta.
A napirend élén az áll, hogyan lehet feloldani azt a hatalmas uniós hitelt, amelyet kulcsfontosságúnak tartanak Kijev pénzügyi stabilitásának fenntartásához, és amelyet Magyarország az ukrán olajblokádra hivatkozva blokkol.
Ezzel párhuzamosan az iráni háború következményei — valamint a Hormuzi-szoros forgalmának esetleges zavarától való félelmek — az olajárak meredek emelkedéséhez vezettek, és arra kényszerítik a vezetőket, hogy mérlegeljék, milyen mértékben kellene Európának beavatkoznia.
Kaja Kallas tovább erőlteti az ukrán hitelt
Az EU külpolitikai vezetője, Kaja Kallas kijelentette, hogy a vezetőknek politikai bátorságot kell mutatniuk a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel előmozdításához, és ezt a legnagyobb kérdésének nevezte. Hangsúlyozta, hogy a megállapodást decemberben már elfogadták, most pedig visszafordítják, ami egyáltalán nem tekinthető jóhiszemű eljárásnak — hozzátéve, hogy választási időszakban az emberek nem annyira racionálisak. Kaja Kallas szerint
Brüsszel azon dolgozik, hogyan tudják kierőszakolni Magyarországból a 90 milliárdos hadikölcsön jóváhagyását.
További Külföld híreink
És itt az ideje, hogy kifejezzük támogatásunkat Ukrajna iránt, mert a közel-keleti háború összefügg az ukrajnai háborúval, és sajnos Oroszország is nyer a közel-keleti háborúval
– tette hozzá.
A lett miniszterelnök kizárná az orosz energiahordozókat
A lett miniszterelnök, Evika Siliņa kijelentette, hogy léteznek alternatív megoldások a Barátság kőolajvezeték körüli problémák kezelésére, és arra utalt, hogy azoknak az országoknak, amelyek még mindig orosz fosszilis energiahordozókra támaszkodnak, törekedniük kell ezen függőség megszüntetésére.
„Nem gondolom, hogy csak egyetlen módja lenne a megoldásnak, mert Lettország hosszú éveken keresztül tapasztalta, hogyan próbálta Oroszország olcsóbb gázzal ösztönözni a függőséget” — mondta, hozzátéve, hogy országa 2022-ben, európai támogatással, sikeresen levált az orosz gázról.
Borítókép: Kaja Kallas (Fotó: AFP)
