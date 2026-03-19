Kallas szerint Brüsszel azon dolgozik, hogy miként tudják kierőszakolni Magyarországból a 90 milliárdos hadikölcsön jóváhagyását

A napirend élén az áll, hogyan lehet feloldani azt a hatalmas uniós hitelt, amelyet kulcsfontosságúnak tartanak Kijev pénzügyi stabilitásának fenntartásához, és amelyet Magyarország az ukrán olajblokádra hivatkozva blokkol.

Ezzel párhuzamosan az iráni háború következményei — valamint a Hormuzi-szoros forgalmának esetleges zavarától való félelmek — az olajárak meredek emelkedéséhez vezettek, és arra kényszerítik a vezetőket, hogy mérlegeljék, milyen mértékben kellene Európának beavatkoznia.

Kaja Kallas tovább erőlteti az ukrán hitelt

Az EU külpolitikai vezetője, Kaja Kallas kijelentette, hogy a vezetőknek politikai bátorságot kell mutatniuk a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel előmozdításához, és ezt a legnagyobb kérdésének nevezte. Hangsúlyozta, hogy a megállapodást decemberben már elfogadták, most pedig visszafordítják, ami egyáltalán nem tekinthető jóhiszemű eljárásnak — hozzátéve, hogy választási időszakban az emberek nem annyira racionálisak. Kaja Kallas szerint