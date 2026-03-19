Itt az új kutatás: a Békemenet után tovább nőtt a Fidesz–KDNP előnye

Iraki férfi lövöldözött Németországban, mégis szabadon engedték

Egy iraki férfi tizenegy lövést adott le egy aacheni lakóházra, ám az ügyészség nem emberölési kísérletként, hanem enyhébb bűncselekményként kezelte az ügyet. A támadás során egy gázvezeték is megsérült, és több lakót evakuálni kellett. A rendőrség szigorúbb eljárást sürgetett, de a hatóságok végül szabadon engedték a gyanúsítottat. Az őrizetbe vételt és a kiutasítási intézkedéseket is elutasították.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 7:15
Illusztráció: Német rendőrök akcióban
Illusztráció: Német rendőrök akcióban Forrás: AFP
Egy iraki férfi lövéseket adott le egy lakóépületre Aachenben – ám ezt követően szabadon engedték, mivel az aacheni ügyészség enyhítette a vádat. A 28 éves férfi összesen tizenegy lövést adott le az ingatlan ablakait célozva, amit a rendőrség emberölési kísérletnek nevezett, az ügyészség viszont az erőszakos cselekedetet csupán jogellenes fegyverbirtoklásnak és rongálásnak minősítette – számolt be róla cikkében a Jungefreiheit.

Iraki férfi lövöldözött Németországban
Iraki férfi lövöldözött Németországban Fotó: AFP

Március 14-én a férfi egy pisztollyal lőtt egy lakás első emeleti ablakaira egy aacheni utcában. A lövedékek betörték az ablakokat, áthatoltak a megtámadott lakás konyhájának mennyezetén, majd eltaláltak egy gázvezetéket az épületben. Ezt követően tizenkét lakót kellett evakuálni.

Az energiaszolgáltató ideiglenesen elzárta a gázellátást az épületben. A lakók csak azután térhettek vissza otthonaikba, hogy a tűzoltóság kiszellőztette az épületet. A rendőrség a közelben elfogta a gyanúsítottat; még nála volt az üres fegyver. 

Úgy tűnt, ittas állapotban volt, és a drogteszt amfetamin jelenlétét mutatta ki.

A rendőröknek azt mondta, hogy célzottan támadta a lakást, mert felháborította az egyik lakó Instagram-bejegyzése, amiben az iráni kurdok politikai helyzetéről írt.  A gyanúsított szabadságharcosnak nevezte magát. A megtámadott lakás ablakában egy iráni zászló is látható volt.

A rendőrség arra kérte az ügyészséget, hogy adjon ki elfogatóparancsot a férfi ellen, és emeljen vádat emberölési kísérlet miatt. Érvelésük szerint ugyanis pusztán a szerencsének köszönhető, hogy a támadás során senki sem sérült meg vagy halt meg. Az ügyészség azonban enyhítette a minősítést jogellenes fegyverbirtoklásra és rongálásra. A támadót kezdetben szabadon engedték.

Korábban is összetűzésbe került a hatóságokkal

A gyanúsítottat már ismerte a rendőrség. Korábban súlyos testi sértés, lopás és emberölési kísérlet miatt is indult ellene eljárás – végül nem ítélték el. 2019-ben azonban elítélték hatóság elleni ellenállás miatt.

Az előélete miatt a rendőrség az idegenrendészeti hivatallal együttműködve megpróbálta kezdeményezni az iraki állampolgár kiutasítását – valamint közbiztonsági okokból őrizetbe helyezni.

Az eljáró bíró azonban ezt elutasította. Indoklása szerint nem állt rendelkezésre bizonyíték arra, hogy a gyanúsított részéről további bűncselekményektől kellene tartani. Röviddel később az idegenrendészeti hivatal is közölte, hogy az őrizetbe vételt elutasították. Bár Észak-Rajna–Vesztfália belügyminisztere, Herbert Reul (CDU) korábban utasította a rendőri szerveket, hogy külföldi gyanúsítottak esetén tüntessék fel a származást és az eset körülményeit, az aacheni ügyészség a jelen esetről kiadott közleményében nem tett említést ezekről az információkról. 

Borítókép: Illusztráció: Német rendőrök akcióban (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Békepárti fordulatra van szükség!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu