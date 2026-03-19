Egy iraki férfi lövéseket adott le egy lakóépületre Aachenben – ám ezt követően szabadon engedték, mivel az aacheni ügyészség enyhítette a vádat. A 28 éves férfi összesen tizenegy lövést adott le az ingatlan ablakait célozva, amit a rendőrség emberölési kísérletnek nevezett, az ügyészség viszont az erőszakos cselekedetet csupán jogellenes fegyverbirtoklásnak és rongálásnak minősítette – számolt be róla cikkében a Jungefreiheit.
Iraki férfi lövöldözött Németországban, mégis szabadon engedték
Egy iraki férfi tizenegy lövést adott le egy aacheni lakóházra, ám az ügyészség nem emberölési kísérletként, hanem enyhébb bűncselekményként kezelte az ügyet. A támadás során egy gázvezeték is megsérült, és több lakót evakuálni kellett. A rendőrség szigorúbb eljárást sürgetett, de a hatóságok végül szabadon engedték a gyanúsítottat. Az őrizetbe vételt és a kiutasítási intézkedéseket is elutasították.
Március 14-én a férfi egy pisztollyal lőtt egy lakás első emeleti ablakaira egy aacheni utcában. A lövedékek betörték az ablakokat, áthatoltak a megtámadott lakás konyhájának mennyezetén, majd eltaláltak egy gázvezetéket az épületben. Ezt követően tizenkét lakót kellett evakuálni.
Az energiaszolgáltató ideiglenesen elzárta a gázellátást az épületben. A lakók csak azután térhettek vissza otthonaikba, hogy a tűzoltóság kiszellőztette az épületet. A rendőrség a közelben elfogta a gyanúsítottat; még nála volt az üres fegyver.
Úgy tűnt, ittas állapotban volt, és a drogteszt amfetamin jelenlétét mutatta ki.
A rendőröknek azt mondta, hogy célzottan támadta a lakást, mert felháborította az egyik lakó Instagram-bejegyzése, amiben az iráni kurdok politikai helyzetéről írt. A gyanúsított szabadságharcosnak nevezte magát. A megtámadott lakás ablakában egy iráni zászló is látható volt.
A rendőrség arra kérte az ügyészséget, hogy adjon ki elfogatóparancsot a férfi ellen, és emeljen vádat emberölési kísérlet miatt. Érvelésük szerint ugyanis pusztán a szerencsének köszönhető, hogy a támadás során senki sem sérült meg vagy halt meg. Az ügyészség azonban enyhítette a minősítést jogellenes fegyverbirtoklásra és rongálásra. A támadót kezdetben szabadon engedték.
Korábban is összetűzésbe került a hatóságokkal
A gyanúsítottat már ismerte a rendőrség. Korábban súlyos testi sértés, lopás és emberölési kísérlet miatt is indult ellene eljárás – végül nem ítélték el. 2019-ben azonban elítélték hatóság elleni ellenállás miatt.
Az előélete miatt a rendőrség az idegenrendészeti hivatallal együttműködve megpróbálta kezdeményezni az iraki állampolgár kiutasítását – valamint közbiztonsági okokból őrizetbe helyezni.
Az eljáró bíró azonban ezt elutasította. Indoklása szerint nem állt rendelkezésre bizonyíték arra, hogy a gyanúsított részéről további bűncselekményektől kellene tartani. Röviddel később az idegenrendészeti hivatal is közölte, hogy az őrizetbe vételt elutasították. Bár Észak-Rajna–Vesztfália belügyminisztere, Herbert Reul (CDU) korábban utasította a rendőri szerveket, hogy külföldi gyanúsítottak esetén tüntessék fel a származást és az eset körülményeit, az aacheni ügyészség a jelen esetről kiadott közleményében nem tett említést ezekről az információkról.
