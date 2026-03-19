Iraki férfi lövöldözött Németországban, mégis szabadon engedték

Március 14-én a férfi egy pisztollyal lőtt egy lakás első emeleti ablakaira egy aacheni utcában. A lövedékek betörték az ablakokat, áthatoltak a megtámadott lakás konyhájának mennyezetén, majd eltaláltak egy gázvezetéket az épületben. Ezt követően tizenkét lakót kellett evakuálni.

Az energiaszolgáltató ideiglenesen elzárta a gázellátást az épületben. A lakók csak azután térhettek vissza otthonaikba, hogy a tűzoltóság kiszellőztette az épületet. A rendőrség a közelben elfogta a gyanúsítottat; még nála volt az üres fegyver.

Úgy tűnt, ittas állapotban volt, és a drogteszt amfetamin jelenlétét mutatta ki.

A rendőröknek azt mondta, hogy célzottan támadta a lakást, mert felháborította az egyik lakó Instagram-bejegyzése, amiben az iráni kurdok politikai helyzetéről írt. A gyanúsított szabadságharcosnak nevezte magát. A megtámadott lakás ablakában egy iráni zászló is látható volt.

A rendőrség arra kérte az ügyészséget, hogy adjon ki elfogatóparancsot a férfi ellen, és emeljen vádat emberölési kísérlet miatt. Érvelésük szerint ugyanis pusztán a szerencsének köszönhető, hogy a támadás során senki sem sérült meg vagy halt meg. Az ügyészség azonban enyhítette a minősítést jogellenes fegyverbirtoklásra és rongálásra. A támadót kezdetben szabadon engedték.

Korábban is összetűzésbe került a hatóságokkal

A gyanúsítottat már ismerte a rendőrség. Korábban súlyos testi sértés, lopás és emberölési kísérlet miatt is indult ellene eljárás – végül nem ítélték el. 2019-ben azonban elítélték hatóság elleni ellenállás miatt.