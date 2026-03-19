A budapestiek úgy érzik, hogy a főváros gazdátlan

Az látszik, hogy a fővárosnak nincsen gazdája – jelentette ki Losonci Gergely, a BP Műhely stratégiai igazgatója a BP Index 2026 kutatási eredményeinek bemutató konferenciáján. Az igazgató elmondta, hogy az általános hangulat negatív Budapesten, és azért, hogy a rossz teljesítményét leplezze a főváros a kormányra mutogat. Azonban az emberek inkább azt gondolják, hogy valami nincs rendben a főváros pénzügyeivel a városvezetés miatt.

A budapestiek elégedetlenek

– A városoknak van egy alap politikai klímája és Budapest láthatóan nem kifejezetten kormánypárti hangulatú, azonban, ha bár a főpolgármester személyét még kedvelik is a fővárosiak, a munkáját azonban már nem tartják elégnek – jelentette ki Wintermantel Zsolt a konferencián tartott kerekasztal beszélgetésen. A BP Műhely vezető szakértője emlékeztetett, hogy Karácsony Gergely már a megválasztása után fél évvel elkezdte építeni azt a narratívát a költségvetéssel kapcsolatban, amit most is visz. – Azonban a budapestiek látják, hogy a városvezetés nem átlátható módon kezeli a pénzügyeket – mutatott rá.

Almássy Kornél szerint az idei BP Index azt is megmutatta, hogy a budapestiek az utcák, járdák állapotával a legelégedetlenebbek, amelyek állapot megidézi a „legsötétebb Demszky-érát”. A BP Műhely kutatási és elemzési vezetője felidézte, a Tarlós István vezette önkormányzat világos útfelújítási programmal hagyta itt a város, amit csak folytatni kellett volna, és bár látszott valamekkora hajlandóság erre, mára elhalt a dolog.

Az útfelújítás nem csak pénz kérdése, hanem priorizáslásé is, tehát kérdés, hogy kell-e randi óra útfelújítás helyett

– utalt a közelmúltban a Blaha Lujza téren felállított találkozási pontra.

Heil Kristóf Mihály, a BP Műhely operatív igazgatója a beszélgetés moderátoraként elmondta, hogy a fővárosiak számára az aluljárók állapota és a nyilvános WC-k száma a legnagyobb gond a közterületekkel kapcsolatba.

– Nem az aluljárók bezárása a megoldás hanem a törvények betartatása – mutatott rá Kőrösi Koppány a problémával kapcsolatban. A BP Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója rámutatott, hogy m nem lehet életvitelszerűen az utcán élni, mégis rengeteg gond van ezzel, mert a főváros vezetése hagyja. Azt tapasztalhatjuk, hogy a városvezetés próbálja támogatni az éjszakai életet, pont ezért fontos, főleg biztonsági szempontból, hogy az aluljárók biztonságosak legyenek – tette hozzá.

Az aluljárókat nem bezárni kell, hanem rendbe tenni és visszavinni beléjük az életet

– hangsúlyozta Almássy Kornél.