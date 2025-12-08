Szentkirályi AlexandraKarácsony Gergelysegélyhitel

A kormány megakadályozza, hogy leálljon a főváros

A kormányzat által nyújtandó fővárosi segélyhitelnek meghatározott keretei vannak, egyúttal biztonsági mentőöv a budapestieknek. Amennyiben a főváros rászorul a kormányzat segítségére, pontos pénzügyi beszámolóval kell bizonyítani, hogy a pénzt az alapműködésre fordították.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 13:24
Segélyhitel a fővárosnak: a főpolgármester vasvillás hőbörgése helyett nézzük, miről is szól ez az új törvényjavaslat – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője rámutatott, a kormány által beterjesztett jogszabály arról szól, hogy

ha a fővárosnak nincs pénze a dolgozók fizetésére és nem tudja működtetni a közszolgáltatásokat, az állam azonnali hitelt ad, hogy a bérek ki legyenek fizetve és ne állhasson le a város.

A hitel feltétele, hogy a pénzt az alapműködés biztosítására kell fordítani. A kormány garanciát is vállal, így nem állhat le a tömegközlekedés, a szemétszállítás, a közmunkák. Ha a főváros vezetése nem kéri, akkor is elindulhat, hogy senki ne maradjon fizetés nélkül.

Cserébe Karácsonyéknak hat év után el kell számolniuk: pontos költségvetést, vagyonleltárt és rendszeres pénzügyi jelentést kell bemutatniuk, amíg igénylik a segélyhitelt. Ami fontos: ha valaki trükközik a pénzzel, »elsunnyogja« a beszámolókat vagy hazudik, hogy megszerezze a pénzt, akár két év börtönt is kaphat

– fejtette ki a frakcióvezető. Hozzátette: a főpolgármesterék ezt a támogatást nem tudják megdézsmálni, és nem is titkolózhatnak tovább Budapest pénzügyi helyzetéről, kötelesek bemutatni – „na ez az ő bajuk, ezért pánikolnak a Városházán”.

A segélyhitel egy biztonsági mentőöv a budapestieknek, hogy a város működjön, a dolgozók fizetést kapjanak, és senki ne tehesse zsebre a pénzt, ami őket illeti – mutatott rá Szentkirályi Alexandra.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

