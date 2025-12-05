főpolgármesterSzentkirályi AlexandraGulyás Gergelytörvényjavaslat

Budapesti segélyhiteltörvényt nyújt be a kormány

A kormány törvényjavaslatot nyújt be, hogy fizetésképtelenség esetén is minden fővárosi dolgozó megkapja a bérét. A fővárosi Fidesz vezetője szerint a budapestiek nem szenvedhetik meg a városvezetés hibáit.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 17:46
A kormány tartja a szavát, és kész támogatni Budapestet – írta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője ismertette, hogy törvényjavaslatot nyújtanak be annak érdekében, hogy fizetésképtelenség esetén is minden fővárosi dolgozó megkapja a bérét. A javaslat nem vesz el feladatot vagy hatáskört, de garantálja a közszolgáltatások, így a tömegközlekedés zavartalan működését.

A budapesti segélyhitel ismét bizonyítja: a főváros működése fontosabb a politikai vitáknál, és a budapestiek nem szenvedhetik meg a városvezetés hibáit

– tette hozzá.

 

Törvényjavaslatot terjeszt elő a kormány

A kormány törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűléshez, ami azt a célt szolgálja, hogy Budapest fizetésképtelensége esetén is valamennyi fővárosi dolgozó hozzájusson a fizetéséhez – ezt már Gulyás Gergely írta a közösségi oldalán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte: a javaslat semmilyen fővárosi feladatot nem ruház át, semmilyen hatáskört nem von el, de biztosítja a budapesti közszolgáltatások, köztük a tömegközlekedés zavartalan működését.

A budapesti segélyhiteltörvény újabb bizonyítéka annak, hogy a nemzet fővárosának zavartalan működése felette kell, hogy álljon a politikai csatározásoknak

– szögezte le a tárcavezető.

Gulyás Gergely kiemelte, hogy a városvezetés döntéseinek és kormánnyal folytatott vitáinak a budapestiek nem lehetnek a kárvallottjai.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

 

Fontos híreink

