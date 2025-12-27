Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)14. havi nyugdíjZsigó Róbert

Az idősek számíthatnak a nemzeti kormányra + videó

Garantáljuk a nyugdíjbiztonságot, nem engedjük, hogy bárki külföldi magánpénztárakba szervezze ki az idősek pénzét, üzente Zsigó Róbert.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 27. 11:18
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha a kormányon múlik, 2026 biztonságos nyugdíjas éveket hoz a nyugdíjasoknak – hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a közösségi oldalán szombaton közzétett videójában.

nyugdíjasok, nyugdíj, kiegészítő, kormány, 14. havi
Illusztráció (Forrás: MW)

Zsigó Róbert kijelentette: a kormány szavatolja az inflációkövető nyugdíjemelést, ami januártól újabb 3,6 százalékos emelést jelent, és garantálja a teljes 13. havi nyugdíjat is, emellett pedig a 14. havi nyugdíj egynegyedét is megkapják az idősek a 13. havival együtt.

Garantáljuk a nyugdíjbiztonságot, nem engedjük, hogy bárki külföldi magánpénztárakba szervezze ki az idősek pénzét – fogalmazott az államtitkár.

Közölte, továbbra is lesz Nők 40 program, mert ezzel is segíteni szeretnék azokat a nagymamákat, akik részt vennének az unokák nevelésében. Hozzáfűzte: marad az árréscsökkentés is, ami védi az időseket az indokolatlan és túlzó áremelésektől.

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, az idősek számíthatnak ránk! – jelentette ki Zsigó Róbert.

Mint ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, a nyugdíjasok igen rosszul járnának, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, a kiszivárgott megszorítócsomag terjedelmes része ugyanis éppen azzal foglalkozik, hogyan venne el a baloldali párt pénzt a szépkorúaktól.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekuszítás

Világháborúra készülő kóklerek

Sümeghi Lóránt avatarja

Higgadtság helyett kapkodásba és háborús uszításba kezdett a NATO-főtitár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu