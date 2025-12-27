Az idősek számíthatnak a nemzeti kormányra + videó

Ha a kormányon múlik, 2026 biztonságos nyugdíjas éveket hoz a nyugdíjasoknak – hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a közösségi oldalán szombaton közzétett videójában.

Illusztráció (Forrás: MW)

Zsigó Róbert kijelentette: a kormány szavatolja az inflációkövető nyugdíjemelést, ami januártól újabb 3,6 százalékos emelést jelent, és garantálja a teljes 13. havi nyugdíjat is, emellett pedig a 14. havi nyugdíj egynegyedét is megkapják az idősek a 13. havival együtt.

Garantáljuk a nyugdíjbiztonságot, nem engedjük, hogy bárki külföldi magánpénztárakba szervezze ki az idősek pénzét – fogalmazott az államtitkár.

Közölte, továbbra is lesz Nők 40 program, mert ezzel is segíteni szeretnék azokat a nagymamákat, akik részt vennének az unokák nevelésében. Hozzáfűzte: marad az árréscsökkentés is, ami védi az időseket az indokolatlan és túlzó áremelésektől.

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, az idősek számíthatnak ránk! – jelentette ki Zsigó Róbert.

Mint ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, a nyugdíjasok igen rosszul járnának, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, a kiszivárgott megszorítócsomag terjedelmes része ugyanis éppen azzal foglalkozik, hogyan venne el a baloldali párt pénzt a szépkorúaktól.