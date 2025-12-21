Nyugdíjadóra és nyugdíjcsökkentésre lehet számítani a Tisza Párttól

A nyugdíjasok a Tisza Párttól nyugdíjadóra és nyugdíjcsökkentésre számíthatnak, ami minimum harmincezer forintos kiadást jelentene minden egyes nyugdíjasnak havonta – hívta fel a figyelmet Nyitrai Zsolt a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök főtanácsadója hozzátette, a Tisza Brüsszel kérésének megfelelve leválna az olcsó energiáról, ezzel emelkednének a rezsidíjak, valamint a nyugdíjasoknak is 18 ezer forint adót kellene fizetniük a kutyák és a macskák után.

Nyitrai Zsolt. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Mit kínál a Fidesz a nyugdíjasoknak? – tette fel a kérdést Nyitrai Zsolt. Majd közölte: a Fidesz visszaállította a 13. havi nyugdíjat, bevezeti a 14. havi nyugdíjat, valamint elindította a Gondosóra programot. Emellett folytatják a Nők40 programot, és