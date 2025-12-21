Magyar PéterTisza PártnyugdíjNyitrai Zsoltmegszorítások

Nyugdíjadóra és nyugdíjcsökkentésre lehet számítani a Tisza Párttól

Magyar Péterék fejet hajtanának a brüsszeli utasításoknak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 21. 17:54
A nyugdíjasok a Tisza Párttól nyugdíjadóra és nyugdíjcsökkentésre számíthatnak, ami minimum harmincezer forintos kiadást jelentene minden egyes nyugdíjasnak havonta – hívta fel a figyelmet Nyitrai Zsolt a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök főtanácsadója hozzátette, a Tisza Brüsszel kérésének megfelelve leválna az olcsó energiáról, ezzel emelkednének a rezsidíjak, valamint a nyugdíjasoknak is 18 ezer forint adót kellene fizetniük a kutyák és a macskák után.

Budapest, 2025. december 9. Nyitrai Zsolt, a Fidesz képviselője, miniszterelnöki biztos felszólal a mohácsi csata hőseinek emlékéről szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. december 9-én. MTI/Hegedüs Róbert
Nyitrai Zsolt. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Mit kínál a Fidesz a nyugdíjasoknak? – tette fel a kérdést Nyitrai Zsolt. Majd közölte: a Fidesz visszaállította a 13. havi nyugdíjat, bevezeti a 14. havi nyugdíjat, valamint elindította a Gondosóra programot. Emellett folytatják a Nők40 programot, és

megvédik Európa legalacsonyabb rezsidíjait.

 

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

