Magyar Péter elhallgattatna mindenkit, aki beszélni mer a Tisza megszorító csomagjáról – jelentette ki közösségi oldalán Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese rámutatott: mindent bevetnek, hogy ne derüljön ki az igazság. Mint ismert, Magyar Péter kérésére a Fővárosi Törvényszék megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, amiben a lap a Tisza Párt adóterveiről ír. Aki tájékoztat, aki kérdez, aki figyelmeztet, azt el akarja némítani Magyar Péter – jegyezte meg a miniszterhelyettes.

Hidvéghi Balázs szerint Magyar Péterék el szeretnék titkolni a választók elől a tiszás megszorítócsomagot, amellyel kőkemény baloldali elvonások jönnének:

1300 milliárd forint megszorítás a családoktól, 3700 milliárd forint adóbeszedés a vállalkozásoktól.

Azt is titkolják, hogy minderről tudatosan hazudnak a választóknak, és hogy mindent Brüsszellel lepaktálva tennének: pénzt akarnak behajtani a brüsszeli háborús tervekre és Ukrajnára – tette hozzá az államtitkár.

A Tisza Párt megszorítócsomagjáról ebben a cikkünkben írtunk részletesen, de a miniszterhelyettes bejegyzésében pontokba szedve felsorolta a legdurvább tervezett adóemeléseket és megszorításokat, amelyekről szerinte Magyar Péter nem akarja, hogy a választók tudjanak:

Brutális adóemelés a dolgozóknak.

Megszüntetnék a 15 százalékos személyi jövedelemadót, helyette 22 százalékos és 33 százalékos kulcsokat vezetnének be. Ez az átlagfizetésből élőknek évente akár több százezer forintos veszteséget jelentene.

Adóemelés a gyermekes családoknak.

Szétvernék a családi adórendszert. Eltörölnék a jelenlegi családi adókedvezményeket, és 30–50 százalékkal kevesebb támogatást adnának.

Meg akarják szüntetni a gyedet.

3500 milliárd forinttal több adót akarnak beszedni a magyar vállalkozásoktól.

Megszüntetnék a kilencszázalékos társasági adót, helyette 13,5 százalékos és 18 százalékos kulcsokat vezetnének be a kkv-knak.

Eltörölnék a kkv-kedvezményeket, emelnék a munkáltatói terheket, megszüntetnék az ekhót és a katát is.

Megszüntetnék az állami nyugdíjat, nem lenne államilag garantált nyugdíj. Mindenki magára maradna, a befizetések kötelezően magánnyugdíjpénztárakhoz kerülnének.

Megadóztatnák a nyugdíjakat.

Minden öregségi és özvegyi nyugdíjasnak húszszázalékos nyugdíjadót kellene fizetnie.

Elvennék az ingyenes egészségügyi ellátást. Aki nem fizetne magánbiztosítónak, nem kapna ellátást: se háziorvos, se szakrendelés, se vizsgálat, se kezelés.

Elvennék a gyermekek ingyenes orvosi ellátását is.

A szülőknek drága családi biztosítást kellene kötniük. Enélkül a gyerek nem jutna gyermekorvoshoz, szakrendelésre vagy vizsgálatra.

32 százalékra emelnék az áfát, amely brutális áremelkedést hozna minden magyar család számára.

Vagyonfelmérést vezetnének be mindenkinél.

Már egy egyszerű családi autó után is vagyonadót kellene fizetni.

„Ráadásul teljesen Brüsszel háborús tervei mellé álltak abban is, hogy a magyarok energiaellátását felborítsák: az orosz energiabeszerzés tiltásával

készek háromszorosára emelni a rezsit.

Nem csoda, ha Magyar Péter ideges attól, ha erről beszélni mer bárki” – hívta fel a figyelmet a miniszterhelyettes.