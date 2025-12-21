Magyar PéterTisza PártTisza-adóHidvéghi Balázs

Magyar Péter elhallgattatna mindenkit, aki beszélni mer a Tisza megszorító csomagjáról

Magyar Péterék mindent bevetnek, hogy ne derüljön ki az igazság a Tisza Párt adócsomagjáról – mutatott rá Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese tételesen felsorolta, melyek a legdurvább megszorító intézkedések, amelyekről Magyar Péterék nem szeretnék, hogy a választók tudjanak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 12:49
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter elhallgattatna mindenkit, aki beszélni mer a Tisza megszorító csomagjáról – jelentette ki közösségi oldalán Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese rámutatott: mindent bevetnek, hogy ne derüljön ki az igazság. Mint ismert, Magyar Péter kérésére a Fővárosi Törvényszék megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, amiben a lap a Tisza Párt adóterveiről ír. Aki tájékoztat, aki kérdez, aki figyelmeztet, azt el akarja némítani Magyar Péter – jegyezte meg a miniszterhelyettes.

Hidvéghi Balázs szerint Magyar Péterék el szeretnék titkolni a választók elől a tiszás megszorítócsomagot, amellyel kőkemény baloldali elvonások jönnének:

1300 milliárd forint megszorítás a családoktól, 3700 milliárd forint adóbeszedés a vállalkozásoktól.

Azt is titkolják, hogy minderről tudatosan hazudnak a választóknak, és hogy mindent Brüsszellel lepaktálva tennének: pénzt akarnak behajtani a brüsszeli háborús tervekre és Ukrajnára – tette hozzá az államtitkár.

A Tisza Párt megszorítócsomagjáról ebben a cikkünkben írtunk részletesen, de a miniszterhelyettes bejegyzésében pontokba szedve felsorolta a legdurvább tervezett adóemeléseket és megszorításokat, amelyekről szerinte Magyar Péter nem akarja, hogy a választók tudjanak:

  • Brutális adóemelés a dolgozóknak.
  • Megszüntetnék a 15 százalékos személyi jövedelemadót, helyette 22 százalékos és 33 százalékos kulcsokat vezetnének be. Ez az átlagfizetésből élőknek évente akár több százezer forintos veszteséget jelentene.
  • Adóemelés a gyermekes családoknak.
  • Szétvernék a családi adórendszert. Eltörölnék a jelenlegi családi adókedvezményeket, és 30–50 százalékkal kevesebb támogatást adnának.
  • Meg akarják szüntetni a gyedet.
  • 3500 milliárd forinttal több adót akarnak beszedni a magyar vállalkozásoktól.
  • Megszüntetnék a kilencszázalékos társasági adót, helyette 13,5 százalékos és 18 százalékos kulcsokat vezetnének be a kkv-knak.
  • Eltörölnék a kkv-kedvezményeket, emelnék a munkáltatói terheket, megszüntetnék az ekhót és a katát is.
  • Megszüntetnék az állami nyugdíjat, nem lenne államilag garantált nyugdíj. Mindenki magára maradna, a befizetések kötelezően magánnyugdíjpénztárakhoz kerülnének.
  • Megadóztatnák a nyugdíjakat.
  • Minden öregségi és özvegyi nyugdíjasnak húszszázalékos nyugdíjadót kellene fizetnie.
  • Elvennék az ingyenes egészségügyi ellátást. Aki nem fizetne magánbiztosítónak, nem kapna ellátást: se háziorvos, se szakrendelés, se vizsgálat, se kezelés.
  • Elvennék a gyermekek ingyenes orvosi ellátását is.
  • A szülőknek drága családi biztosítást kellene kötniük. Enélkül a gyerek nem jutna gyermekorvoshoz, szakrendelésre vagy vizsgálatra.
  • 32 százalékra emelnék az áfát, amely brutális áremelkedést hozna minden magyar család számára.
  • Vagyonfelmérést vezetnének be mindenkinél.
  • Már egy egyszerű családi autó után is vagyonadót kellene fizetni.

„Ráadásul teljesen Brüsszel háborús tervei mellé álltak abban is, hogy a magyarok energiaellátását felborítsák: az orosz energiabeszerzés tiltásával

készek háromszorosára emelni a rezsit.

Nem csoda, ha Magyar Péter ideges attól, ha erről beszélni mer bárki” – hívta fel a figyelmet a miniszterhelyettes.

Borítókép: Magyar Péter és  Radnai Márk (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknélküled

Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

Bayer Zsolt avatarja

Megérjük még, hogy a Simor, a Szily meg a Lukács büszkén fogja énekelni a Nélküledet. És a székely zászló fog lobogni a kezükben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu