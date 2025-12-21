Magyar Péter elhallgattatna mindenkit, aki beszélni mer a Tisza megszorító csomagjáról – jelentette ki közösségi oldalán Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese rámutatott: mindent bevetnek, hogy ne derüljön ki az igazság. Mint ismert, Magyar Péter kérésére a Fővárosi Törvényszék megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, amiben a lap a Tisza Párt adóterveiről ír. Aki tájékoztat, aki kérdez, aki figyelmeztet, azt el akarja némítani Magyar Péter – jegyezte meg a miniszterhelyettes.
Hidvéghi Balázs szerint Magyar Péterék el szeretnék titkolni a választók elől a tiszás megszorítócsomagot, amellyel kőkemény baloldali elvonások jönnének:
1300 milliárd forint megszorítás a családoktól, 3700 milliárd forint adóbeszedés a vállalkozásoktól.
Azt is titkolják, hogy minderről tudatosan hazudnak a választóknak, és hogy mindent Brüsszellel lepaktálva tennének: pénzt akarnak behajtani a brüsszeli háborús tervekre és Ukrajnára – tette hozzá az államtitkár.
A Tisza Párt megszorítócsomagjáról ebben a cikkünkben írtunk részletesen, de a miniszterhelyettes bejegyzésében pontokba szedve felsorolta a legdurvább tervezett adóemeléseket és megszorításokat, amelyekről szerinte Magyar Péter nem akarja, hogy a választók tudjanak:
- Brutális adóemelés a dolgozóknak.
- Megszüntetnék a 15 százalékos személyi jövedelemadót, helyette 22 százalékos és 33 százalékos kulcsokat vezetnének be. Ez az átlagfizetésből élőknek évente akár több százezer forintos veszteséget jelentene.
- Adóemelés a gyermekes családoknak.
- Szétvernék a családi adórendszert. Eltörölnék a jelenlegi családi adókedvezményeket, és 30–50 százalékkal kevesebb támogatást adnának.
- Meg akarják szüntetni a gyedet.
- 3500 milliárd forinttal több adót akarnak beszedni a magyar vállalkozásoktól.
- Megszüntetnék a kilencszázalékos társasági adót, helyette 13,5 százalékos és 18 százalékos kulcsokat vezetnének be a kkv-knak.
- Eltörölnék a kkv-kedvezményeket, emelnék a munkáltatói terheket, megszüntetnék az ekhót és a katát is.
- Megszüntetnék az állami nyugdíjat, nem lenne államilag garantált nyugdíj. Mindenki magára maradna, a befizetések kötelezően magánnyugdíjpénztárakhoz kerülnének.
- Megadóztatnák a nyugdíjakat.
- Minden öregségi és özvegyi nyugdíjasnak húszszázalékos nyugdíjadót kellene fizetnie.
- Elvennék az ingyenes egészségügyi ellátást. Aki nem fizetne magánbiztosítónak, nem kapna ellátást: se háziorvos, se szakrendelés, se vizsgálat, se kezelés.
- Elvennék a gyermekek ingyenes orvosi ellátását is.
- A szülőknek drága családi biztosítást kellene kötniük. Enélkül a gyerek nem jutna gyermekorvoshoz, szakrendelésre vagy vizsgálatra.
- 32 százalékra emelnék az áfát, amely brutális áremelkedést hozna minden magyar család számára.
- Vagyonfelmérést vezetnének be mindenkinél.
- Már egy egyszerű családi autó után is vagyonadót kellene fizetni.
„Ráadásul teljesen Brüsszel háborús tervei mellé álltak abban is, hogy a magyarok energiaellátását felborítsák: az orosz energiabeszerzés tiltásával
készek háromszorosára emelni a rezsit.
Nem csoda, ha Magyar Péter ideges attól, ha erről beszélni mer bárki” – hívta fel a figyelmet a miniszterhelyettes.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!