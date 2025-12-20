„Nézd meg a saját szemeddel! Tiszacsomag.hu” – új honlap indult, ahol megtudhatja, mit tervez a Tisza Párt

Figyelemfelkeltő kampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) a Tisza Párt adóterveiről – jelentette be Lajkó Fanni, a szervezet alapító tagja, az Alapjogokért Központ elemzője szombaton Szegeden.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az aktivista a „Nézd meg a saját szemeddel! Tiszacsomag.hu feliratú mobilplakát előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, létrehoztak egy honlapot, hogy mindenki megtudja, mit tervez a Tisza.

A weboldalon mindenki adónemenként megnézheti, mi, hogyan szerepel a Tisza-csomagban, és ez a gyakorlatban mit jelentene a magyar emberek számára.

Lajkó Fanni kifejtette, Magyarországon jelenleg 9 százalékos a társasági adó, ami egyrészt ösztönzi a magyar vállalkozásokat, emellett a külföldi befektetőket is vonzza. Kiszivárgott programja szerint a Tisza Párt ezt szigorítaná a vállalkozások mérete, bevétele, munkavállalóinak száma alapján. A kisvállalkozóknak 13,5 százalékot kellene fizetniük, a középvállalatoknak 18, a nagyvállalatoknak 21,5, a multinacionális cégeknek pedig 25 százalékos lenne az adókulcs – közölte.

Az aktivista szavai szerint „nagyon súlyos pont ebben az adócsomagban” a nyugdíjasokat érintő rész. A Tisza az özvegyi nyugdíjakat is megadóztatná 20 százalékkal – mondta, hozzátéve: a Tisza Párt elképzeléseit bemutató dokumentumból egyértelműen kitűnik az is, hogy fizetőssé tennék az egészségügyet.

,,Felvetődik a kérdés, mit tartalmazhat egy olyan program, ami, ha kitudódik, akkor megbuknának. A Tisza Párt 662 oldalas megszorítócsomagját tartalmazó dokumentum végül kiszivárgott, mostantól pedig bárki elolvashatja, hiszen elérhető az interneten” – mondta Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) egyik alapítója.

Szűcs Gábor emlékeztetett: a Tisza Párt megpróbálta eltitkolni programját a magyarok elől. Azt mondták, hogy nincs kormányprogramjuk, miközben Magyar Péter saját maga mondta el, hogy szakértők, munkacsoportokban dolgoznak, készítik a programot.

A 662 oldalas dokumentumban – amit az interneten bárki elolvashat – szerepel többek között a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó 22-33 százalékosra emelése. Az adókulcsot már bruttó 416 ezer forinttól 22 százalékra növelnék, a felső kulcs pedig bruttó 1,25 millió forinttól már 33 százalékos lenne – ismertette Szűcs Gábor. Egy átlagbérből élő magyar ember éves szinten 234 ezer forinttal keresne kevesebbet, ha ez a Tisza-adó megvalósulna – tette hozzá. Megnyirbálnák a családi adókedvezmények rendszerét is, 30 vagy akár 50 százalékkal csökkentenék azokat, ez egy átlagos bérből élő család esetében százezreket jelentene havonta – közölte Szűcs Gábor, megemlítve, hogy a Tisza Párt a gyermekek kétéves koráig járó gyermekgondozási díjat is elvenné.