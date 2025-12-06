Rendkívüli

Orbán Viktor: Erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy ki tudjunk maradni a háborúból – Kövesse nálunk élőben!

Plakátkampány: a Tisza-program veszélyeire figyelmeztetnek

Plakátkampányt indítanak az országgyűlési választások előtt, amelynek célja, hogy felhívják a választók figyelmét a Tisza Párt programjával kapcsolatos vitatott állításokra és következményekre.

2025. 12. 06. 12:03
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampányt indít a választások előtt. Szűcs Gábor a mai kecskeméti sajtótájékoztatón kiemelte: mindannyian tudjuk, hogy négy hónap múlva választások lesznek, ahol a Tisza Párt is indul, és már dolgoznak saját programjukon. A kampány célja, hogy a szervezet üzenetei eljussanak a választókhoz, és felhívják a figyelmet a közelgő voksolás fontosságára – írja a Metropol.

Fotó: MW

Szűcs Gábor szerint a Tisza Párt továbbra sem fedi fel választási programját: több szereplőjük – köztük a gazdasági tervezésben dolgozó Dálnoki Áron és a párt alelnöke, Tarr Zoltán – is azt mondta, hogy a részleteket „nem szabad” vagy „nem lehet” előre elárulni.

Ezért sokakban felmerült a kérdés, miért titkolják a terveiket, és mi lehet bennük annyira súlyos, hogy attól tartanak: idő előtt ismertetve „megbuknának”

– fogalmazott Szűcs Gábor.

Hozzátette: hiába próbálták visszatartani az információkat, a program kiszivárgott, az Index pedig nyilvánosságra hozta a tervezett megszorításokat.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapító tagja szerint a legérzékenyebb pont az szja átalakítása: 

a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos adót 22 és 33 százalékos sávok váltanák fel, 416 ezer forintos bruttótól már magasabb kulccsal. Mint mondta, ez egy átlagbért kereső magyar számára évente mintegy 234 ezer forintos pluszterhet jelentene.

Ezután arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak a személyi jövedelemadót emelné meg a Tisza.

Itt van a társasági adó kérdése, ami jelenleg egységesen 9 százalék. Itt sávokat határoznának meg ugyanúgy progresszívan, mint a személyi jövedelemadónál. Kisvállalkozásokra 9 százalékos adóját, 13,5 százalékra, közepes vállalkozásokra 18 százalékra emelnék, a nagyvállalatoknál pedig ez 21 százalék lenne, és végül a multinacionális cégeknél 25 százalék

– tette hozzá.

A terhek növekedése elkerülhetetlenül áremeléseket hozna

Szűcs szerint azért különösen súlyosak a tervezett adóemelések, mert a magyarok többsége a kkv-szektorban dolgozik. 

Ha nőnek a terhek, a cégek kénytelenek lennének árat emelni – ami újabb inflációt hozna –, vagy elbocsátásokba kezdenének. 

A nagyvállalatok akár ki is vonulhatnak, ami tovább növelné a munkanélküliséget.

Hozzátette: a társasági adó emelése éppoly fájdalmas lenne, mint az szja módosítása.

A családokat is érintené a csomag: 

a Tisza tervei között szerepel a gyed megszüntetése, ami a kismamákat és a legkiszolgáltatottabb családokat sújtaná

 – mondta.

 

A Tisza Párt Brüsszel megszorító receptjét hajtaná végre

Szűcs Gábor szerint mindez mögött az áll, hogy a Tisza Párt a pénzügyi, politikai és jogi támogatást is Brüsszeltől várja, és a saját legitimációját is onnan eredezteti. Brüsszel pedig egyértelmű országspecifikus ajánlásokban írta le, hogyan kell átalakítani az adórendszert – ezek többnyire adóemelésekről és megszorításokról szólnak.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom vezetője szerint a Tisza Párt ezeket venné át szó szerint, miközben Magyarországon ilyen tervek nincsenek. Hozzátette: épp a napokban kaptak a tagállami vezetők levelet Ursula von der Leyentől, amelyben az szerepel, hogy 136 milliárd eurót kellene összerakni Ukrajna költségvetési hiányának finanszírozására.

 

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampánya

„Ez a valaha volt legdurvább megszorító csomag, legalábbis a rendszerváltás utáni Magyarország történetében. Úgy gondolom, hogy ez az, amit nem hagyhatunk Magyarországon, és ez az, ami ellen fel kell lépni. Fellépni hathatósan majd áprilisban a szavazófülkében tudunk, azonban nagyon fontos, hogy minden emberhez eljussanak ezek a megszorító  tervek, eljusson a Tisza csomag terve, hiszen ők úgy vágnak neki egy választási kampánynak, hazudnak és titkolóznak” – fogalmazott az alapító tag.

Ezért indítjuk el ezt a plakátkampányt, ezért indítjuk el ezt a figyelemfelhívó kampányt, hogy minden magyar honfitársunkhoz eljusson az, hogy mire készül a Tisza. Hogy mit tartalmaz a Tisza-csomag, hogy ne utólag kelljen szembesülni azzal, hogy mit titkoltak el a magyarok elől. Ők nem fogják elmondani, ezt már világossá tették. Mi viszont nem szeretnénk azt, hogy a magyarság és Magyarország bukjon, éppen ezért szeretnénk mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy mire készül

– zárta a sajtótájékoztatót Szűcs Gábor.

Borítókép: Elindult a Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampánya Kecskeméten, 2025. 12. 6-án (Fotó: MW/Markovics Gábor)

               
       
       
       

