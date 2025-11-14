A magyarok kétharmada elutasítja a Tisza adóemelési terveit

A magyarok nagy többsége elégedett a jelenlegi családi adórendszerrel, az alacsony személyi jövedelemadóval és a gyermekek után járó kedvezményekkel, és nem szeretne változtatást – derül ki a Kopp Mária Intézet friss kutatásából.

Kétharmad ellenzi a tiszás adóemeléseket. Fotó: Hatlaczki Balázs

A válaszadók kétharmada elutasítaná a családokat érintő adóemelést, vagyis azt, hogy az átlagbérre a mostani 15 százaléknál magasabb szja vonatkozzon. Tízből heten pedig úgy vélik, hogy a jövőben is a gyermekek száma alapján kell kialakítani az adórendszert.

A KINCS 2025 szeptemberében készült, ezerfős reprezentatív kutatása a magyarok adózással kapcsolatos véleményét mérte fel, miután kiszivárgott a Tisza Párt terve a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos szja háromsávos, progresszív rendszerre cseréléséről. A koncepció szerint az alacsonyabb, 15 százalékos kulcs csak évi bruttó ötmillió forintig maradna érvényben.

Havi bruttó 416 ezer forintos keresettől 22 százalékos adókulcsot vetnének ki, míg az 1,250 millió forint feletti jövedelmekre 33 százalékos adókulcs vonatkozna.

A KINCS kutatása szerint a magyarok többsége elégedett a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos adórendszerrel, és nem szeretne változtatást. A válaszadók kétharmada egyszerűnek és átláthatónak tartja az szja-t, tízből heten úgy vélik, hogy az adórendszernek továbbra is a gyermekek számához kell igazodnia. Igazságtalannak tartaná 65 százalék az átlagbérre vonatkozó magasabb kulcsot,

72 százalék pedig nem támogatja az adóemelést, és nem vállalná, hogy ez csökkentse a bevételét vagy rontsa a megélhetését.

A kutatásból kiderül, hogy a magyar társadalom többsége tehát elutasítja az adóemelést és a magasabb adókulcsok szerinti progresszív adózást, és továbbra is a jelenlegi 15 százalékos, gyermekszámhoz igazodó, családi adórendszer fenntartását támogatja.

A jelenlegi 15 százalékos egykulcsos adó több pénzt hagy a családoknál, támogatja a gazdasági növekedést, erősíti a bérek versenyképességét, csökkenti az adócsalás kockázatát, és kiszámítható környezetet biztosít a munkavállalóknak.

Ezzel szemben a progresszív adó csökkentené a fizetéseket, növelné a feketegazdaságot, visszavethetné a foglalkoztatottságot, és hátrányos helyzetbe hozná a dolgozó szülőket.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)