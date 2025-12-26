Mit tehet a kultúra a második hidegháború küszöbén?

A politológia, a hadtudomány és a történettudomány többnyire a nagyhatalmi szembenállás képletével írja le a hidegháborút – írja Nagy Miklós Mihály az Új hidegháború küszöbén című tanulmányában. A szerző a bevett képet érdemben árnyalja: a három diszciplína fogalomkészletét együtt mozgatva kísérel meg átfogóbb értelmezést adni a hidegháborús korszakok természetéről.

A jelent egy olyan átmeneti időszakként olvassa, amely már a második hidegháború felé vezet; ennek kezdetét a nyílt ukrán–orosz háború 2022-es kitöréséhez köti. A szöveg egyik fő kérdése, hogy a küszöbön álló új korszak milyen mértékben sarjad ki az 1991-ben lezárult első hidegháború örökségéből.

Végkövetkeztetése szerint nemzedékünk felelőssége abban áll, képesek vagyunk-e időben felismerni és kezelni a törvényszerűen formálódó új hidegháborús helyzetet.