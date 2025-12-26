Mit tehet a kultúra a második hidegháború küszöbén?

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A politológia, a hadtudomány és a történettudomány többnyire a nagyhatalmi szembenállás képletével írja le a hidegháborút – írja Nagy Miklós Mihály az Új hidegháború küszöbén című tanulmányában. A szerző a bevett képet érdemben árnyalja: a három diszciplína fogalomkészletét együtt mozgatva kísérel meg átfogóbb értelmezést adni a hidegháborús korszakok természetéről.
A jelent egy olyan átmeneti időszakként olvassa, amely már a második hidegháború felé vezet; ennek kezdetét a nyílt ukrán–orosz háború 2022-es kitöréséhez köti. A szöveg egyik fő kérdése, hogy a küszöbön álló új korszak milyen mértékben sarjad ki az 1991-ben lezárult első hidegháború örökségéből.
Végkövetkeztetése szerint nemzedékünk felelőssége abban áll, képesek vagyunk-e időben felismerni és kezelni a törvényszerűen formálódó új hidegháborús helyzetet.
Jámbor József esszéje a Nyugaton és Japánban Misima Jukio körül kialakult zavarba ejtő mítoszokat vizsgálja, és azok valóságtartalmát igyekszik tisztázni. Az életmű és az életrajzi mozzanatok józanabb mérlegelésén keresztül a szöveg meggyőzően rajzolja meg azt az íróalakot, aki tudatosan a „hősi halál” felé halad, és a saját végzetét művészi programként kapcsolja össze életművével. Ebben a megvilágításban
Misima számára a szűkebb értelemben vett politika, sőt még az általa szervezett puccskísérlet kimenetele is másodlagos jelentőségűnek tűnik az önként vállalt, szamuráj őseihez méltó heroikus önfeláldozás eszményéhez képest.
A témához kapcsolódóan Suba Zoltán írása a Misima nyugati recepciójában továbbélő feloldatlan feszültségekről és a gyakran felszínes fogékonyságokról ad átfogó képet. Az esszé többek között Misima erőszakos halálát helyezi tágabb kulturális összefüggésekbe, és az Aranytemplom motívumainak elemzésén át jut el egy lényegi megállapításhoz: Misima a nagy, széttartó ellentmondások végső összefogásának és kibékítésének ritka mestere. Művészete igazán eredményesen akkor érthető meg, ha ezt a feszültségkezelő, feloldásra törő szerkesztésmódot tesszük az értelmezés középpontjába.
Szombath Attila A társadalom szellemi alapjai – Feljegyzések egy nehezen megérkező alapműről című filozófiatörténeti tanulmánya Szemjon L. Frank (1877–1950) magyarországi recepciójának mindmáig feltűnő késését próbálja mérsékelni: vázlatos, de lényeglátó áttekintést ad az életműről, és kijelöli Frank helyét az orosz metafizika nagy összegzői között. Egyes orosz szerzők Szemjont kifejezetten a legjelentősebb orosz filozófusok között tartják számon. Magyarul jelenleg mindössze egy műve hozzáférhető, A társadalom szellemi alapjai, amelyben társadalomfilozófiáját nem a nyugati kortársakra jellemző eredetiséghajszolás, hanem a Hérakleitosztól Hegelig ívelő dialektikus–spekulatív egységmetafizika magabiztos továbbgondolása jellemzi.
A szám további írásai: Gróh Gáspár A népi Babits című írása új megvilágításba helyez egy ismert életművet, Pánczél Hegedűs János pedig A magyar ellenforradalom figyelő elméje című tanulmányában egy fontos történeti-értelmező tekintetet követ. A lapszám ajánlói és recenzió között szerepel Tóth Kálmán Pető Zoltán könyvéről, Király Béla Az elit magának-valósága című írása, valamint Gődény Jonatán recenziója Horváth Róbert Misztériumok kiskönyve című művéről.
