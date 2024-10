„Nem kell félni attól, hogy egy világnézetet képviselünk”

– Abban az évben, 1992-ben született, amikor elindult a Magyar Szemle új folyama. Hogy élte meg, hogy ilyen fiatalon lett egy ilyen nagy múltú folyóirat vezetője, és hogy élték ezt meg a lap környezetében?

– A kor adottság, nem érdem. Természetesen bennem is felmerült, hogy nem vagyok-e túl fiatal a főszerkesztői pozícióhoz. Látni kell, hogy a Magyar Szemle szerkesztőségében, a lap közvetlen környezetében az újraalapító gárdát jelentő nemzedék és az én generációm között óriási a hiátus. Egyszerűen hiányoznak a negyvenes-ötvenes generáció tagjai. Huszonévesen, 2017 elején lettem szerkesztője a lapnak, ami már elég hosszú idő ahhoz, hogy átlássam a folyóirat működését, noha már az itteni munkám előtt is tisztában voltam azokkal az irányvonalakkal, a konzervativizmusnak azon felfogásával, amely a szemléhez köthető. Az eredeti, két háború közötti folyamból ki kell emelnem a nekem különösen fontos Kovrig Bélát, Ottlik Lászlót és Mihelics Videt, és természetesen nem mehetünk el szó nélkül a valamikori főszerkesztő, Szekfű Gyula mellett sem. Merem remélni, hogy a kinevezésem azt jelenti, hogy a Magyar Szemle Alapítvány vezetőinek részéről van bizalom felém, hogy tovább tudom vinni főszerkesztőként a lapot és valamifajta értékalapú megújulást tudok megvalósítani.

– Olvasunk ma folyóiratot, olvas az ön generációja ilyen lapokat?

– Nekem meggyőződésem, hogy a mi generációnk is olvas folyóiratokat. Vannak ma is a jobboldali-konzervatív réteg számára készülő színvonalas lapok, mint a Kommentár, a Magyar Szemle és a sajnálatos módon épp most megszűnt Magyar Hüperión vagy a Duo Gladii, amelyek felvállalják ezt a világnézetet, ezeket az ideákat, még ha jelentős eltérések is vannak az irányvonalak között. E folyóiratok léte és munkássága azt mutatja, hogy igenis ma is létezik folyóirat-kultúra, és van a jobboldali-konzervatív értelmiségnek, benne a fiatalabb korosztálynak is igénye arra, hogy ideológiai, társadalompolitikai, humán- és természettudományi kérdésekről olvasson tudományos-ismeretterjesztő, de értékelvűen megalapozott tanulmányokat és esszéket. E folyóiratok tulajdonképpen egy jobboldali ellenkultúra alapjain szerveződnek, de ettől nem kell megijednünk, sőt inkább élnünk kell vele.

– A kortársai, a fiatalok elérését szolgálja az online jelenlétük is?

– A folyóiratban megjelenő írások terjedelméből adódóan soha nem lesz olyan erős online jelenlétünk, mint akár egy napi-, akár egy hetilapnak. Még a legelvetemültebbek sem olvasnak el szívesen ilyen terjedelmű szövegeket online. Szerintem elmélyült olvasásra a számítógép nem is alkalmas – egy telefon még annyira sem. De itt jelenthetem be, hogy megkezdtük podcast-sorozatunkat, amelyben az adott számban szerzőként megjelenő alkotókkal, szakemberekkel beszélgetünk majd.

Stamler Ábel, a Magyar Szemle főszerkesztője. Nem adják fel az értékalapúságot, a jó értelemben vett elitizmust. Fotó: Havran Zoltán

– Főszerkesztőként jegyzett első írásában úgy fogalmazott: „össztársadalmi hatást egyébként sem várhatunk semmilyen szellemi alkotástól; minden folyóirat rétegzene, egy szubkulturális jelenség, s különösen az korunkban”. Mit tűzhet ki így maga elé a lap?

– Az értékalapúság, egy jó értelemben vett elitizmus feladása nélkül nem vállalkozhatunk arra, hogy több tízezres olvasói réteget érjünk el, ezért ez nem is lehet cél.

Hiszen ha van valami, ami miatt érdemes ezeket a lapokat fenntartani, az az értékalapú közelítés, a hangsúlyos értékközvetítés. A helyzet nyilvánvalóan nem rózsás, de ha megtaláljuk azt a néhány ezer olvasót újra, akiknek eleve szólnának a Magyar Szemle lapszámai, akkor a kijelölt célunkat maradéktalanul elértük.

– A beköszöntő cikke szerint azt szeretné elérni, hogy a Magyar Szemle proaktív, kezdeményező módon járuljon hozzá a magyar konzervativizmus szellemi életének alakításához. Hogy érhető ez el?

– Ennek az egyik sarokpontja a tematikus számok kiadása. Ilyen a most megjelent Ökológia és teremtésvédelem alcímet viselő különszámunk. A téma kijelölésének jelentőségét nem szabad félvállról venni. A mostani címünk önmagáért beszél, a további tervezett tematikák közül pedig szeretném kiemelni a kultúrkereszténység és politikai kereszténység kérdését. Felületesen mondhatnánk erre, hogy aktuális téma, de a probléma legalább Dosztojevszkij nagy inkvizítora óta permanensen jelen van a gondolkodásunkban. Egy másik kiemelt témánk lesz a lokalizáció, a lokalitás kontra globalitás kérdésköre. Ha ezekbe a darázsfészkekbe a Magyar Szemle bele szeretne nyúlni – márpedig ez a feltett szándékunk –, akkor természetesen demográfiai, szociológiai, kulturális kérdéseket sem kerülhetünk meg. Az évi hat megjelenésből két lapszámot szeretnénk mindig tematikusan összeállítani. Jóllehet van egy kitartó olvasói rétegünk, egy tematikus számmal szélesebb kört is meg lehet szólítani. Újra hangsúlyozom az értékalapú megközelítést, tehát senki ne a tematikus Magyar Szemle-számokban keresse a legújabb queer mozgalmak bemutatását, hacsak nem kritikai szempontok mentén.