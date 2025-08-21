Bölcs mosolyra apellálva – Sajdik Ferenc születésnapjára

Istenkísértés rajzot elmesélni, de Sajdikkal nem kockáztatok sokat. Az egyik lapján egy hatalmas ragadozómadár tátja félelmetes csőrét, hogy bekapja az előtte álló kis mezei egeret, ám az figyelmeztetőleg felemeli apró mancsát, s ekképp szól:

Pechje van, öregem! Engem épp ma nyilvánítottak védetté.

Egy másik jelenet arról szól, hogy az állatkertben egy ketrecben a majomlányt átölelő majomfiú ezt mondja az őket bámuló látogatókról:

Látod, ami az embereknek olyan sok szövegelésbe kerül, az nálunk csak egy mozdulat!

– Biztos, hogy ezeket én rajzoltam? – tűnődik az alkotó, akivel már évtizedek óta kollégákként tegeződünk, ráadásul a Kortárs Karikaturisták és Szatirikusok Műhelyének mindketten alapító tagjai vagyunk. Megerősítem, hogy több rajzát is „fújom kívülről”, nincs nehéz dolgom, azokhoz a nemzedékekhez tartozom, amelyek már gyerekként Sajdik-rajongók voltak. A Pom-Pom meséi, A nagy ho-ho-horgász mellett a Ludas Matyi karikatúráin át a frappáns reklámok is, mint például a „Nem megmondtam, hogy bontott csirkét hozzál?!” újra és újra megerősítették, hogy ez a sajátos műfaj, a „vicces rajz” nemcsak vitatható, megosztó politikai üzeneteket közvetíthet, de van olyan vonulata, amely feltétel nélkül elfogadható, vidámító, sőt szerethető.

Sajdik Ferenc karikatúrája

Mindez nem azt jelenti, hogy egy született karikaturistának le kellene mondania az iróniáról. Az alap persze, hogy nagyon jól kell tudni rajzolni, s így megtalálni egy arc karakterének azokat a pontjait, vonásait, amelyeket aztán eltúlozva – karikírozva – tud élcelődve ábrázolni.

Veszélyes terep ez. Még egy baráti ugratás is válthat ki sértődést, de van, akinek szükségszerűen ez lesz életpályája.

Sajdik Ferenc bohém családba született a németországi Neuenhagenben, 1930. augusztus 21-én. Édesapja zsoké, édesanyja balerina volt. – Egyik nagyapámat is szóba hoznám Kecelről, akinek arany beszólásai voltak, például ez: „Beszélsz a vak lónak, hogy megvirradt?” A tréfák, ugratások mindennapiak voltak a családban. Apám hajnalonta kelt, hogy megy a lovardába. Nem volt fűtés, hideg vízben mosakodott. Én találtam egy Sztálin-képet, s mivel épp illett apám borotválkozó tükrébe, jól beleragasztottam vastag halenyvvel. Aztán lestem a hatást. Töprengve nézte a tükröt, valahogy ismerős volt neki, aki onnan visszanézett. Aztán csak ennyit mondott: „Egy nulla a javadra… de várjál csak, Ferike, lesz visszavágó!” De soha nem volt kemény fegyelmezés. Amikor a bátyám elkezdett vele szemtelenkedni, megállt az ajtóban, s ezt mondta: „Viccelj az apáddal, de ne velem!” Így aztán röhögésbe fulladt a feszültség – mesélte e sorok írójának egy korábbi interjúban.