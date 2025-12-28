UkrajnaOroszországKijevorosz-ukrán háború

Zelenszkij szerint Moszkva nem akar békét

Az ukrán elnök már javában a Donald Trumppal esedékes tárgyalásra készül. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor kommentálta az ukrán főváros ellen indított nagyszabású támadást is, ami szerinte megmutatja, hogy Moszkva valójában nem akar békét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 7:22
Volodimir Zelneszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Az ukrán elnök már javában készül a tárgyalásokra Donald Trump elnökkel. Eközben azonban az orosz haderő újabb csapást mért az ukrán fővárosra, ami Volodimir Zelenszkij szerint megmutatja, hogy Moszkva valójában nem akar békét – írja az Origo

Zelenszkij szerint Moszkva egyértelmű üzenetet küldött a támadással
Zelenszkij szerint Moszkva egyértelmű üzenetet küldött a támadással (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

Az orosz képviselők hosszú beszélgetéseket folytatnak, de valójában a rakéták és a drónok beszélnek a nevükben” – írta Zelenszkij a Telegramon, hozzátéve, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem akarja befejezni a háborút.

„Erre a beteges tevékenységre csak igazán határozott lépésekkel lehet válaszolni. Amerikának megvan ez a lehetősége, Európának megvan ez a lehetősége, sok partnerünknek megvan ez a lehetősége” – írta, és arra buzdította a szövetségeseit, hogy mutassanak erőt az orosz agresszióval szemben.

A helyi hatóságok közlése szerint az ukrán fővárost célzó tízórás rakéta- és dróntűzben két ember meghalt és 32-en megsérültek. Olekszij Kuleba ukrán fejlesztési miniszter szerint a kijevi és a környező kerületek lakóépületeinek negyven százaléka fűtés nélkül maradt az energetikai infrastruktúra károsodása miatt.

 

Az ukrán állami katasztrófavédelem közölte, hogy 68 embert evakuáltak egy idősek otthonából a keleti Darnyickij járásban.

A támadás hatására Lengyelország, amelynek 530 kilométer hosszú határa van Nyugat-Ukrajnával, készenlétbe helyezte vadászgépeit, földi telepítésű légvédelmi rendszereit és radaros felderítő rendszereit.

Borítókép: Volodimir Zelneszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Fontos híreink

