Zelenszkij szerint Moszkva nem akar békét

Az ukrán elnök már javában készül a tárgyalásokra Donald Trump elnökkel. Eközben azonban az orosz haderő újabb csapást mért az ukrán fővárosra, ami Volodimir Zelenszkij szerint megmutatja, hogy Moszkva valójában nem akar békét – írja az Origo.

Zelenszkij szerint Moszkva egyértelmű üzenetet küldött a támadással (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

„Az orosz képviselők hosszú beszélgetéseket folytatnak, de valójában a rakéták és a drónok beszélnek a nevükben” – írta Zelenszkij a Telegramon, hozzátéve, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem akarja befejezni a háborút.

„Erre a beteges tevékenységre csak igazán határozott lépésekkel lehet válaszolni. Amerikának megvan ez a lehetősége, Európának megvan ez a lehetősége, sok partnerünknek megvan ez a lehetősége” – írta, és arra buzdította a szövetségeseit, hogy mutassanak erőt az orosz agresszióval szemben.