Zelenszkij és Merz egyeztetett

Zelenszkij az X közösségi oldalon közölte, hogy összehangolták az álláspontjaikat, és Európának egységesen kell fellépnie az európai életforma, az államok függetlensége és az európai béke védelmében. Hangsúlyozta: békének kell lennie – közölte az MTI.

Zelenszkij és Merz Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy tájékoztatta a német kancellárt Kijev és az amerikai megbízottak közötti egyeztetésekről. Emlékeztetett a legutóbbi, berlini csúcstalálkozóra és az ott elért eredményekre, hozzátéve: Ukrajna továbbra is az európai partnerekkel közösen kíván eljárni. A december közepén Berlinben tartott csúcs volt az első nagyobb Ukrajna-találkozó egy uniós országban az Egyesült Államok, Ukrajna és a vezető európai államok részvételével azután, hogy Trump novemberben új békekezdeményezést indított.

I spoke with Chancellor of Germany Friedrich Merz @bundeskanzler. We are coordinating our positions, and everyone in Europe must be on the same page in defending our European way of life, the independence of our states, and peace in Europe. There must be peace.



We spoke with… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

Zelenszkij külön köszönetet mondott Németországnak „megingathatatlan” és kézzelfogható támogatásáért. Mint írta, a német–ukrán együttműködés révén már ezrek életét sikerült megmenteni az orosz támadásokkal szemben, és Ukrajna fenn tudja tartani védelmi pozícióit diplomáciai érdekérvényesítése erősítése érdekében. Merz szintén az X-en reagált, kijelentve, hogy Németország megingathatatlanul Ukrajna mellett áll. Szerinte a béke, a szabadság és a biztonság érdekében továbbra is elengedhetetlen az erős, összehangolt európai fellépés. A kancellár jelezte: az úgynevezett „berlini csoport” készen áll a segítségnyújtásra, szoros egyeztetésben az amerikai partnerekkel.

