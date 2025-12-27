ukránZelenszkijtalálkozó

Zelenszkij és Merz egyeztetett

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Donald Trump amerikai elnökkel tervezett találkozó előtt egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral az ukrajnai békefolyamatról és az európai fellépés összehangolásáról.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 12:01
Zelenszkij és Merz Fotó: JOHN MACDOUGALL Forrás: AFP
Zelenszkij az X közösségi oldalon közölte, hogy összehangolták az álláspontjaikat, és Európának egységesen kell fellépnie az európai életforma, az államok függetlensége és az európai béke védelmében. Hangsúlyozta: békének kell lennie – közölte az MTI.

Zelenszkij és Merz Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP
Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy tájékoztatta a német kancellárt Kijev és az amerikai megbízottak közötti egyeztetésekről. Emlékeztetett a legutóbbi, berlini csúcstalálkozóra és az ott elért eredményekre, hozzátéve: Ukrajna továbbra is az európai partnerekkel közösen kíván eljárni. A december közepén Berlinben tartott csúcs volt az első nagyobb Ukrajna-találkozó egy uniós országban az Egyesült Államok, Ukrajna és a vezető európai államok részvételével azután, hogy Trump novemberben új békekezdeményezést indított. 

Zelenszkij külön köszönetet mondott Németországnak „megingathatatlan” és kézzelfogható támogatásáért. Mint írta, a német–ukrán együttműködés révén már ezrek életét sikerült megmenteni az orosz támadásokkal szemben, és Ukrajna fenn tudja tartani védelmi pozícióit diplomáciai érdekérvényesítése erősítése érdekében. Merz szintén az X-en reagált, kijelentve, hogy Németország megingathatatlanul Ukrajna mellett áll. Szerinte a béke, a szabadság és a biztonság érdekében továbbra is elengedhetetlen az erős, összehangolt európai fellépés. A kancellár jelezte: az úgynevezett „berlini csoport” készen áll a segítségnyújtásra, szoros egyeztetésben az amerikai partnerekkel.

Borítókép: Zelenszkij és Merz (Fotó: AFP)

