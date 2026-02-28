Kocsis Máté már készül a háborúellenes gyűlésre

Már készül a digitális polgári körök szombati háborúellenes gyűlésére Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője az esztergomi találkozó kapcsán közösségi oldalán tett közzé egy fotómontázst, amit a korábbi háborúellenes gyűléseken készült képekből állítottak össze. A frakcióvezető azt írta a bejegyzéshez: Hamarosan kezdünk! Tarts velünk!
Mint megírtuk, újabb állomásához érkezik a digitális polgári körök országjárása, ezúttal Esztergomban gyűlnek össze a háborúellenes gyűlés résztvevői . A DPK-gyűlésen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök is, aki várhatóan szót ejt a Barátság kőolajvezeték ügyéről, a háború jelentette fenyegetésről, valamint a választások tétjéről is.
Egy hete Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést, amelyen Orbán Viktor már részletesen foglalkozott a Barátság kőolajvezeték ügyével és azzal, hogy Ukrajna a magyar energiaellátást veszélyezteti. A kőolajvezeték leállítását az ukránok kezében lévő energiafegyvernek nevezte, ami energiaválságot idézett elő.
Ez súlyos dolog, és joguk sincs hozzá a társulási szerződések alapján. Ráadásul a vezetékről tudjuk, hogy alkalmas a kőolaj szállítására
– emelte ki a kormányfő.
Szerinte ilyenkor két dolgot lehet tenni: az egyik az, hogy meg kell védeni az országot. Magyarországon van olaj, így a támadást ki lehet védeni
A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.
