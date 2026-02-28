A kedves, szende sportbálvány, aki meglett férfiakkal a bolondját járatja

Emma Raducanu 2021 nyarán robbant be a köztudatba. Nigel Sears irányításával Wimbledonban a negyeddöntőig menetelt. Ez sem volt elég. A US Openre már Andrew Richardson készítette fel, s akkor úgy tűnt, bevált a meglepő húzás: a selejtezőből indulva megnyerte a New York-i tornát. Történelmet írt, és egy csapásra globális sztár lett.

Ismét Mark Petchey lett Emma Raducanu edzője. A US Open 2021-es bajnoka falja az edzőket, miközben az a gyanú, nem veszi elég komolyan a teniszt (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

A diadal után általános meglepetésre mégsem nem hosszabbította meg Richardson szerződését. A következő áldozata a német Torben Beltz volt, Angelique Kerber korábbi edzője, ám az együttműködés alig öt hónapig tartott. 2022-ben jött az orosz Dmitrij Turszunov, aki próbaidő után hátralépett – később „vörös zászlókról” beszélt Raducanu stábjában, amivel az alaptalan, túlzó elvárásokra és a teniszen kívüli vircsaftra utalt. Következett Sebastian Sachs, de sérülések és műtétek gyorsan véget vetettek a közös munkának.

A mintázat ekkor már kirajzolódott: villanások a pályán, bizonytalanság azon kívül.

14 hónap a leghosszabb, 14 nap a legrövidebb románc

Nick Cavaday 14 hónapig maradt – ez Raducanu eddigi leghosszabb szakmai kapcsolata. Az ő segítségével a brit teniszező visszaverekedte magát a top 60-ba, ám az edző 2025 elején egészségügyi okokra hivatkozva távozott.

Ami ezután történt, már-már abszurdba hajlott. Vlado Platenik 2025 márciusában mindössze 14 napig dolgozott a teniszezőnővel. Aztán jött Mark Petchey, Andy Murray korábbi edzője, aki rövid, informális időszakban próbált stabilitást hozni. A lendület nem tartott sokáig: 2025 augusztusában Raducanu Francisco Roigot, Rafael Nadal egykori mentorát nevezte ki.

Roig sem húzta sokáig. Raducanu már a második fordulóban búcsúzott a 2026-os Australian Opentől, így csupán hat hónap elteltével szakítottak. Ő lett a kilencedik edző, aki a 2021-es diadal óta távozott.

Most, az Indian Wells előtt Raducanu ismét Petchey-hez fordult. Tehát öt éve alatt tízszer váltott edzőt. A kérdés már nem az, ki ül a kispadján, hanem hogy bárki képes-e hosszú távon megmaradni mellette.

Máig a 2021-es US Open-győzelem Emma Raducani egyetlen jelentős sikere (Fotó: AFP/Timothy A. Clary)

Emma Raducanu: eredmények helyett identitáskeresés

Raducanu idei mérlege hat győzelem, hat vereség. Az Australian Openen korán kiesett, Dubajban simán kapott ki Antonia Ruzictól. Egyetlen értékelhető eredménye a kolozsvári (Transylvania Open) döntő, ahol 2021 óta először játszhatott finálét – ám ott is sima vereséget szenvedett román riválisától.