A kedves, szende sportbálvány, aki meglett férfiakkal a bolondját járatja

A brit sajtó kedvence, mindig mosolygós, szerény, a nyilvánosság előtt maga a megtestesült sportbálvány. A kulisszák mögött azonban egy másik történet rajzolódik ki Emma Raducanu körül: egy 23 éves teniszező 2021-es váratlan berobbanása, US Open-győzelme óta nem találja az utat vissza a csúcsra, miközben szinte évente, néha havonta cseréli le edzőit, rövid pályafutása során kilenc edzőt fogyasztott el, most éppen újra Mark Petchey-től vár csodát. Vajon tényleg csak a trénerekben van a hiba? Vagy Raducanu nem a teniszpályán keresi elsődlegesen az érvényesülést?

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 9:22
Emma Raducanu a pályán kívül sikeresebb, mint teniszezőként Fotó: FLAVIU BUBOI Forrás: NurPhoto
Emma Raducanu 2021 nyarán robbant be a köztudatba. Nigel Sears irányításával Wimbledonban a negyeddöntőig menetelt. Ez sem volt elég. A US Openre már Andrew Richardson készítette fel, s akkor úgy tűnt, bevált a meglepő húzás: a selejtezőből indulva megnyerte a New York-i tornát. Történelmet írt, és egy csapásra globális sztár lett.

Ismét Mark Petchey lett Emma Raducanu edzője. A US Open 2021-es bajnoka falja az edzőket, miközben az a gyanú, nem veszi elég komolyan a teniszt
Ismét Mark Petchey lett Emma Raducanu edzője. A US Open 2021-es bajnoka falja az edzőket, miközben az a gyanú, nem veszi elég komolyan a teniszt (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

A diadal után általános meglepetésre mégsem nem hosszabbította meg Richardson szerződését. A következő áldozata a német Torben Beltz volt, Angelique Kerber korábbi edzője, ám az együttműködés alig öt hónapig tartott. 2022-ben jött az orosz Dmitrij Turszunov, aki próbaidő után hátralépett – később „vörös zászlókról” beszélt Raducanu stábjában, amivel az alaptalan, túlzó elvárásokra és a teniszen kívüli vircsaftra utalt. Következett Sebastian Sachs, de sérülések és műtétek gyorsan véget vetettek a közös munkának.

A mintázat ekkor már kirajzolódott: villanások a pályán, bizonytalanság azon kívül.

14 hónap a leghosszabb, 14 nap a legrövidebb románc

Nick Cavaday 14 hónapig maradt – ez Raducanu eddigi leghosszabb szakmai kapcsolata. Az ő segítségével a brit teniszező visszaverekedte magát a top 60-ba, ám az edző 2025 elején egészségügyi okokra hivatkozva távozott.

Ami ezután történt, már-már abszurdba hajlott. Vlado Platenik 2025 márciusában mindössze 14 napig dolgozott a teniszezőnővel. Aztán jött Mark Petchey, Andy Murray korábbi edzője, aki rövid, informális időszakban próbált stabilitást hozni. A lendület nem tartott sokáig: 2025 augusztusában Raducanu Francisco Roigot, Rafael Nadal egykori mentorát nevezte ki.

Roig sem húzta sokáig. Raducanu már a második fordulóban búcsúzott a 2026-os Australian Opentől, így csupán hat hónap elteltével szakítottak. Ő lett a kilencedik edző, aki a 2021-es diadal óta távozott.

Most, az Indian Wells előtt Raducanu ismét Petchey-hez fordult. Tehát öt éve alatt tízszer váltott edzőt. A kérdés már nem az, ki ül a kispadján, hanem hogy bárki képes-e hosszú távon megmaradni mellette.

Máig a 2021-es US Open-győzelem Emma Raducani egyetlen jelentős sikere
Máig a 2021-es US Open-győzelem Emma Raducani egyetlen jelentős sikere (Fotó: AFP/Timothy A. Clary)

Emma Raducanu: eredmények helyett identitáskeresés

Raducanu idei mérlege hat győzelem, hat vereség. Az Australian Openen korán kiesett, Dubajban simán kapott ki Antonia Ruzictól. Egyetlen értékelhető eredménye a kolozsvári (Transylvania Open) döntő, ahol 2021 óta először játszhatott finálét – ám ott is sima vereséget szenvedett román riválisától.

A világelső Arina Szabalenka, Iga Swiatek, Jelena Ribakina vagy Coco Gauff fizikalitása mellett Raducanu játéka sokszor törékenynek tűnik. Tim Henman szerint akár edző nélkül is jobban járna, ha inkább a fizikai felkészülésére koncentrálna.

De a folyamatos edzőcsere nem csupán szakmai kérdés. Egy 23 éves játékos, aki már Grand Slam-győztesként él, vajon mennyire fogadja el a külső kontrollt? Mennyire képes beilleszkedni egy rendszerbe, ha ő maga akarja diktálni a feltételeket?

Influenszer vagy bajnok?

Raducanu piaci értéke a pályán kívül továbbra is óriási. Szponzori szerződések, divatkampányok, médiamegjelenések kísérik minden lépését. 2025 nyarán még azt is bedobták a brit bulvárlapok, hogy Carlos Alcarazzal alkot egy párt – a románc híre épp a US Open előtt kezdett terjedni. A név forog, a kattintás jön.

A kérdés azonban kegyetlen: miközben a közösségi médiában és a reklámpiacon stabil a jelenléte, vajon dolgozik-e annyit, mint azok, akik sorra emelik a trófeákat? Vagy a 2021-es csoda egyszeri, megismételhetetlen robbanás volt?

Emma Raducanu története ma már nem a szenzációról, hanem a következményekről szól. A kedves mosoly mögött egy könyörtelen döntéshozó áll, aki gondolkodás nélkül lép tovább, ha nem működik valami. Csakhogy a tenisz nem villámrandi, Tinder-parti. Itt az idő, a bizalom és a következetesség hozza az eredményt.

Jön az újabb próba, Indian Wells. Mark Petchey újra a pálya szélén áll majd. A kérdés csak az: meddig? És ami még fontosabb – Emma Raducanu mikor dönt végre úgy, hogy nem az edzőit cseréli le, hanem saját rendszerét építi fel?

 

