Nem csak a románoknak öröm és elégtétel a történelmi siker Kolozsváron

Emma Raducanu öt év után ismét WTA-torna döntőjébe jutott: a kolozsvári tornán három szettben legyőzte Olekszandra Olijnyikovát, és ezzel nemcsak saját hosszú várakozásának vetett véget, hanem megállította annak az ukrán teniszezőnek, Olekszandra Olijnyikovának a menetelését is, aki korábban kínos helyzetbe hozta a magyar Bondár Annát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 19:45
Emma Raducanu nagyon népszerű Romániában Fotó: FLAVIU BUBOI Forrás: NurPhoto
A brit teniszező 7:5, 3:6, 6:3 arányban nyerte meg az elődöntőt Olekszandra Olijnyikovával szemben. A mérkőzés hullámzó volt: Raducanu az első szettben higgadtabb maradt a kulcspillanatokban, a másodikban viszont az ukrán játékos agresszívebb játéka érvényesült. A döntő szettben azonban ismét a US Open-győztes klasszisa döntött: Raducanu stabil alapjátékával és pontos fogadásaival fokozatosan felőrölte ellenfelét, és megérdemelten jutott be a fináléba, megállítva az ukrán játékos menetelését.

Emma Raducanu legyőzte a Bondár Annát megalázó ukrán Olekszandra Olijnyikovát és bejutott a kolozsvári tenisztorna döntőjébe
Emma Raducanu legyőzte a Bondár Annát megalázó ukrán Olekszandra Olijnyikovát és bejutott a kolozsvári tenisztorna döntőjébe Fotó: FLAVIU BUBOI / NurPhoto

Raducanu öt év után újra döntő, szinte hazai pályán, Kolozsváron

Ez a győzelem különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen Raducanu a 2021-es US Open-sikere óta először játszhat WTA-torna döntőjében.

Emma Raducanu továbbra is a brit média egyik kedvence, ám az elmúlt években az eredmények elmaradtak az elvárásoktól: sérülések, formahanyatlás és gyakori edzőváltások hátráltatták a pályafutását. Kolozsváron viszont újra azt a mentális erőt és játékintelligenciát mutatja, amely 2021-ben a csúcsra repítette.

Romániában különösen nagy szeretet övezi: édesapja román származása miatt sokan „hazai” játékosként tekintenek rá, és az első forduló után hatalmas ovációt kapott Kolozsváron is, amikor román nyelven dicsérte a közönséget.

A döntőben az orosz Jekatyerina Alexandrova lesz az ellenfele – egy újabb pikáns geopolitikai felhanggal bíró párosítás egy már így is sokatmondó tornán.

Olijnyikova és a Bondár-ügy árnyéka

Olekszandra Olijnyikova kolozsvári szereplése nemcsak a teniszéről szólt. A nyolcaddöntőben a magyar Bondár Annát győzte le, majd a mérkőzés után – előre bejelentetten – nem volt hajlandó kezet fogni vele, amiért a magyar játékos 2022-ben szerepelt egy meghívásos szentpétervári viadalon. Az esetet tovább súlyosbította, hogy a magyar játékost nácikhoz hasonlította, miközben Bondár hangsúlyozta: ő a béke pártján áll.

Mindez különösen visszatetsző fénytörésbe került az elődöntő után, amikor Olijnyikova Raducanut sportszerűen üdvözölte, sőt puszival is gratulált neki. A kontraszt sokak szerint élesen rávilágított arra, hogy a korábbi botrány nem a sport, hanem a provokáció terepe volt.

Az eset után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta a Honvéd teniszezőjét, és kijelentette, felháborító és botrányos volt, ahogyan Olekszandra Olijnyikova viselkedett.


 

