Bondár Annaorosz–ukrán háborútenisz

Őrület, mit művelt magyar ellenfele gyalázása után az ukrán teniszező

Bejutott a kolozsvári fedett kemény pályás WTA 250-es tenisztorna elődöntőjébe az ukrán Olekszandra Olijnyikova. Ő volt az, aki a második fordulóban Bondár Anna legyőzése után nem fogott kezet a magyar teniszezővel, sőt, előzetesen a nácikhoz hasonlította. Olijnyikova a negyeddöntőben a kínai Vang Hszin-jü (Wang Xinyu) ellen győzött 6:4, 6:4-re, s vele kezet fogott a hálónál az ukrán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 17:44
Olekszandra Olijnyikova kinézete és kommunikációja is harcias, Bondár Anna gyalázásával túl messzire ment az ukrán teniszező Fotó: NurPhoto via AFP/Alex Nicodim
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Olekszandra Olijnyikova kitartott amellett: nem személyes ügy volt, hogy Bondár Anna legyőzése után nem fogott kezet a magyar teniszezővel. Bondár bűne az ukrán teniszező szerint egy 2022-es tett volt, amikor a magyar játékos, már a háború kitörése után, Oroszországban lépett pályára. Ha üzengetés és gyalázkodás helyett Olijnyikova beszél Bondárral, utóbbi talán az ukránnak is elmondta volna, hogy a békét támogatja. Mindenesetre a teniszpályán az ukrán győzött, így a kolozsvári verseny negyeddöntőjében ő léphetett pályára a kínai Vang Hszin-jü ellen, aki idén vívott már WTA-tornadöntőt.

Bondár Anna után Wang Xinyu ellen is nyert a gyalázkodó ukrán teniszező, Olekszandra Olijnyikova
Bondár Anna (a képen) után Vang Hszin-jü ellen is nyert a gyalázkodó ukrán teniszező, Olekszandra Olijnyikova Fotó: NurPhoto via AFP/Alex Nicodim

Vang akkor, Aucklandben az ukrán Elina Szvitolinától kapott ki, aki utána elődöntőt vívott az Australian Openen.

Olijnyikova Bondár után Vang ellen is nyert, volt kézfogás

A kínai teniszező negyedik kiemeltként papíron ezúttal esélyesebb volt, de ismét kikapott ukrán riválisától.

Olijnyikova 6:4, 6:4-es győzelmének kulcsa egy egészen őrületes mutató volt: 22 bréklabdából 20-at hárított a mérkőzés során. Ő maga viszont kilenc lehetőségből ötöt kihasznált.

S azok után, amit Bondárral tett, az is említésre méltó, hogy a meccs végén Olijnyikova kezet fogott Vanggal, noha Kína nem ítéli el Oroszországot az ukrajnai háború miatt. Igaz, őt nem is hasonlította a nácikhoz a meccs előtt, mint Bondárt.

Olijnyikova a kolozsvári elődöntőben az első kiemelt, a 2021-es US Open-bajnok Emma Raducanu ellen játszik.

Olijnyikova meccslabdája és az elmaradt kézfogás Bondár Anna ellen

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.