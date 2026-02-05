Őrület, mit művelt magyar ellenfele gyalázása után az ukrán teniszező

Olekszandra Olijnyikova kitartott amellett: nem személyes ügy volt, hogy Bondár Anna legyőzése után nem fogott kezet a magyar teniszezővel. Bondár bűne az ukrán teniszező szerint egy 2022-es tett volt, amikor a magyar játékos, már a háború kitörése után, Oroszországban lépett pályára. Ha üzengetés és gyalázkodás helyett Olijnyikova beszél Bondárral, utóbbi talán az ukránnak is elmondta volna, hogy a békét támogatja. Mindenesetre a teniszpályán az ukrán győzött, így a kolozsvári verseny negyeddöntőjében ő léphetett pályára a kínai Vang Hszin-jü ellen, aki idén vívott már WTA-tornadöntőt.

Bondár Anna (a képen) után Vang Hszin-jü ellen is nyert a gyalázkodó ukrán teniszező, Olekszandra Olijnyikova Fotó: NurPhoto via AFP/Alex Nicodim

Vang akkor, Aucklandben az ukrán Elina Szvitolinától kapott ki, aki utána elődöntőt vívott az Australian Openen.

Olijnyikova Bondár után Vang ellen is nyert, volt kézfogás

A kínai teniszező negyedik kiemeltként papíron ezúttal esélyesebb volt, de ismét kikapott ukrán riválisától.

Olijnyikova 6:4, 6:4-es győzelmének kulcsa egy egészen őrületes mutató volt: 22 bréklabdából 20-at hárított a mérkőzés során. Ő maga viszont kilenc lehetőségből ötöt kihasznált.

S azok után, amit Bondárral tett, az is említésre méltó, hogy a meccs végén Olijnyikova kezet fogott Vanggal, noha Kína nem ítéli el Oroszországot az ukrajnai háború miatt. Igaz, őt nem is hasonlította a nácikhoz a meccs előtt, mint Bondárt.

Oleksandra Oliynykova defeats Xinyu Wang 6-4, 6-4 to reach her first ever WTA tour semifinal in Cluj.



25 year old Ukrainian was making her WTA tour main draw debut this week.



Up to a new career high of 71 in the live rankings.



Was ranked 290 + this time last year. pic.twitter.com/rRAuSZbH8b — edgeAI (@edgeAIapp) February 5, 2026

Olijnyikova a kolozsvári elődöntőben az első kiemelt, a 2021-es US Open-bajnok Emma Raducanu ellen játszik.

