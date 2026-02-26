Arda Güler pályára lépése miatt a Real Madridnak kétmillió eurót kell fizetnie + videó

Szerdán Madridban a Benfica a 14. percben ledolgozta az egy héttel korábban összeszedett hátrányát, de Rafa Silva találata után két perccel Aurelien Tchouameni egyenlített. A hajrában Vinícius Junior is betalált, a Real Madrid így 2-1-re nyert, kettős győzelemmel, 3-1-es összesítéssel búcsúztatta portugál ellenfelét. Arda Güler kezdőként a 84. percig volt a pályán, akkor lecserélték.

Arda Güler 100. mérkőzését játszotta a Real Madrit mezében (Forrás: Realmadrid.com)

Arda Güler: győzelem, születésnap és jubileum a Real Madrid mezében

A találkozó emlékezetes lesz számára, hiszen a 100. mérkőzésen lépett pályára a Real Madrid színeiben. S a török középpályás ezt a mérföldkövet éppen a 21. születésnapján ünnepelhette. Güler a harmadik szezonját tölti a királyi gárdában, és eddig öt trófea megszerzésében segítette: nyert Bajnokok Ligáját, FIFA Interkontinentális-kupát, UEFA Szuperkupát, spanyol bajnoki címet és spanyol Szuperkupát is. Mind az öt trófát 2024-ben szerezte.

Jól járt a Fenerbahce

Arda Güler szerződésében szerepel egy száradék, amely szerint miután elérte a 100. meccsét a Real Madridban, a királyi gárda kétmillió eurót fizet a játékos korábbi csapata, a Fenerbahce számlájára. Güler 2023-ban igazolt a Fenerbahcétől a Real Madridhoz húszmillió euróért, de a török csapat bónuszok miatt már eddig is kapott hatmilliót. Amennyiben Güler eljut a 125. meccsig a Real színeiben, további kétmilliót kap.

Güler Florentino Pérez klubelnöktől egy különleges mezt kapott, a találkozó után pedig barátnője, Duru Nayman és a családja egy tortával lepte meg.