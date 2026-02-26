Ők a Premier League leggyorsabb labdarúgói, de hova tűnt Szoboszlai Dominik? + videó

A Premier League honlapja arról számolt be, hogy Adrian Clarke futballszakíró elkészítette azt az összeállítást, amelyből megtudhatjuk, a Premier League 2025/26-os szezonjában eddig melyek voltak a legnagyobb sprintek. Az első és a második helyen is Jackson Tchatchoua, a Wolverhampton Wanderers jobbhátvédje áll. A 24 éves kameruni játékosnál az Everton ellen 37,30 kilométer/órás sebességet mértek, a Crystal Palace ellen pedig 36,97 km/órásat. A harmadik helyre Destiny Udogie, a Tottenham Hotspur olasz balhátvédje került egy 36,42 km/órás sprinttel. A Newcastle United egyedüliként két játékost is ad a top 10-be. A svéd jobbszélső Anthony Elanga és az angol balszélső Anthony Gordon is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Eddie Howe csapata rendkívül veszélyes a kontratámadások során – jegyzi meg a Premier League honlapja. A leggyorsabbak között a címvédő Liverpool csapatából Jeremie Frimpong a nyolcadik helyre került. Szoboszlai Dominik nincs ott a leggyorsabbak toplistáján.

Szoboszlai Dominik itt nagyot sprintelt Erling Haaland után Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Premier League idei tíz leggyorsabb sprintje

Van de Ven a Premier League „örögranglistájának” élén, Szoboszlai a 8. helyen

A leggyorsabb sprinteket a Premier League-ben a 2020/21-es szezontól nézik, és Jackson Tchatchou most az „örökranglista” harmadik helyére került a holland Micky van de Ven és az angol Kyle Walker mögé, csak ők előzik meg. Van de Ven jelenleg is a Tottenham, Walker azonban már nem a Manchester City, hanem a Burnley játékosa.

Micky van de Ven (holland, Tottenham) 37,38 km/óra a Brentford ellen 31/01/24

Kyle Walker (angol, Manchester City) 37,31 km/óra az Everton ellen 14/05/23

Az „örökrangsorban” Szoboszlai Dominik 2023-as nagy sprintje a 11. helyen van, honfitársunk a játékosok között pedig a 8., mindenkit csak egy sprinttel nézve. A Liverpool légiósa 2023. szeptember 16-án a Wolverhampton ellen 36,76 km/órás sprintet produkált, ezzel az idei szezonban a második leggyorsabb játékos lenne.

Most azonban nincs az élmezőnyban. A Manchester City ellen hatalmasat sprintelt, hogy megmentse csapatát a góltól, ami sikerült is neki, de piros lapot kapott a furcsa szituációban...