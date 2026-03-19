Magyar Péter ismét kínos kudarcot vallott + videó

Ismét kínos kudarcot vallott Magyar Péter – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a miniszterelnök dunaújvárosi fóruma után.
Nagyon ciki: Orbán Viktor annyi embert vonzott Dunaújvárosban, hogy be sem férnek a főtérre, eközben Magyar Péterre Pakson alig kíváncsiak. A fotó 19 óra 26 perckor készült, Magyar Péter már a színpadon!
– mutatott rá a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán.
Deák Dániel hozzátette: vajon ezt mivel fogja magyarázni Magyar Péter? Bármivel is próbálkozik, a valódi válasz:
a magyarok többsége nem kér az ukránokkal összejátszó Tiszából!
Ugyanakkor Dunaújvárosban
megtelt a főtér, rengetegen várták Orbán Viktort
– számolt be a miniszterelnök fórumáról az elemző.
Ahogy arról lapunk beszámolt, a kormányfő a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetegen voltak rá kíváncsiak. Az országjárás első két helyszínén több fontos témát érintett Orbán Viktor a beszédeiben. A helyi fejlesztések mellett a miniszterelnök részletesen beszélt
az április 12-i választás tétjéről és fontosságáról is.
Az országjárás következő helyszínei:
- Március 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér
- Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér
- Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
A miniszterelnök már közzétette országjárásának jövő heti helyszíneit is.
