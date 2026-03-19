Semjén Zsolt: Híve vagyok az Európai Uniónak, de nem az Európai Egyesült Államoknak + videó

Van, amiben integrációpárti, és van, amiben nem integrációpárti – mondta Semjén Zsolt a Hiller István volt oktatási és kulturális miniszterrel folytatott vitán.

A miniszterelnök-helyettes hozzátette: politikai hitvallása és ideája az az Európai Unió, amit három elkötelezett kereszténydemokrata hozott létre, Adenauer, Schumann és De Gasperi, és amelyet a zsidó-keresztény civilizációra és az európai nemzetek sokszínűségére építettek.

Semjén Zsolt hangsúlyozta: Magyarország számára létfontosságú, hogy az Európai Unió egy gazdasági szövetség, mert hazánk egy kicsi, exportorientált gazdaság, és nagyon fontos, hogy hozzáférhessünk a 400-500 milliós európai piachoz.

A miniszterelnök-helyettes ugyanakkor végletesen ellenzi, hogy ez a gazdasági közösség egyfajta ideológiai és politikai közösséggé akar válni.

Én az Európai Uniónak vagyok a híve, de nem vagyok híve az Európai Egyesült Államoknak

– jelentette ki Semjén Zsolt.