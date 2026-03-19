Összefogtak a magyarok: már 200 ezer aláírás gyűlt össze az importáruk ellenőrizetlen beáramlása ellen

A magyarok körében rendkívül jelentős érdeklődés fogadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) által indított online petíciót, amelyet az ellenőrizetlen importáruk beáramlása ellen indítottak. A Megvédjük a magyar földet! Megvédjük a magyar gazdákat! címet viselő aláírásgyűjtéshez eddig több mint 200 ezren csatlakoztak, gazdálkodók és fogyasztók egyaránt – írja a távirati iroda.

Az összegyűlt 200 ezer aláírás jól mutatja: a magyaroknak fontos az agrárium ügye

Brüsszel és hazai támogatói csökkentenék a gazdáknak járó támogatásokat, az idős gazdáktól pedig teljesen megvonnák a területalapú támogatásokat. A petíció aláírói határozottan tiltakoznak az uniós agrártámogatások több mint 20 százalékos csökkentése ellen és elfogadhatatlannak tartják, hogy az Európai Bizottság unión kívüli országokból – Ukrajnából, Brazíliából vagy például Észak-Afrikából – érdemi korlátozások és ellenőrzések nélkül engedjen behozni árukat. Ez tönkretenné a magyar, illetve az uniós gazdákat, és veszélyt jelent az élelmiszerbiztonságra – írták.

Erről szólt a múlt év végén Brüsszelben és ez év elején Strasbourgban megvalósult gazdatüntetés is, ahol több ezer európai gazda állt ki az érdekei mellett és adott hangot elégedetlenségének az Európai Bizottság terveivel kapcsolatban – emlékeztetett a NAK és a Magosz.

Az agrárpetíció célja, hogy megvédjék a magyar gazdákat és továbbra is biztosítsák a magyar fogyasztók számára a biztonságos, egészséges és kiváló minőségű élelmiszert.

A petíción eddig összegyűlt 200 ezer aláírás erőteljes üzenet Brüsszelnek is – közölték. „Nem hagyjuk, hogy az agrárium kereskedelmi alkuk és hibás uniós döntések áldozata legyen! Nem engedjük tönkretenni piacainkat, a gazdálkodókat! Megvédjük a magyar földet, megvédjük a magyar gazdákat!” – fogalmaztak a közleményben.

Hozzátették, hogy a petíció továbbra is nyitva áll, a kezdeményezéshez még mindig lehet csatlakozni a https://www.agrarpeticio.hu/megvedjuk-a-magyar-gazdakat oldalon.