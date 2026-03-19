Kényszersorozás: az ukránok számára saját katonáik jelentik az igazi veszélyt

A sokadik bizonyíték mutatja be azt a rideg valóságot, miszerint Ukrajna hadra fogható fiai naponta vívják meg harcukat a kijevi vezetés túszejtőivel szemben. A TCK toborzói folyamatosan járják az utcákat új célpontok után kutatva. A háború okozta súlyos emberveszteségek következtében, egy ukrán férfi sincs már biztonságban.

2026. 03. 19. 10:29
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Újabb videó látott napvilágot, ami bizonyítja, hogy az ukrán nép már nem csupán az oroszokkal vív háborút, de saját hadseregének kirendelt toborzóival szemben is nap mint nap meg kell védenie magát. A TCK emberrablói mára nem válogatnak az eszközökben. Sokszor brutális testi fenyítést, kényszerítést alkalmazva próbálják elérni, hogy teljesítsék Zelenszkij parancsát: fel kell tölteniük a frontvonal megüresedett sorait katonákkal.

Az ukrán polgárság számára saját katonáik jelentik az igazi veszélyt Fotó: AFP

A TCK-tól már sokat látott módszert rögzítette most egy lakos. 

A toborzóiroda emberei sokszoros túlerőt alkalmazva kerítettek be egy gyanútlan férfit a nyílt utcán. Az erőfölényt kihasználva, pedig egy rájuk várakozó szürke személyautóba tuszkolták kiszemelt áldozatukat. Az eset közvetlen szemtanúja egy idős nő volt, aki megszeppenve nézte végig az erőszakos jelenetet.

A háború elhúzódása és az élőerőhiány miatt a hatóságok fokozott ütemben próbálják pótolni a veszteségeket.

Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel rátámad a toborzókra, és elkergeti őket, miközben egy fiatal férfit éppen elvinni készültek.

Szintén Dnyipróban készült egy videó, amelyen maszkos, az arcukat nem vállaló sorozók az utcáról ragadják el párja mellől a gyanútlan ukrán férfit.

A helyzet nem csupán tragikus, de megalázó is az áldozat számára. Nem elég, hogy háborúba kényszerítik, ráadásképp meg is alázzák és földön vonszolják addig a kisbuszig, ami a frontra viszi majd el. A közelben lévő nők próbálnak a férfi segítségére sietni, mindhiába. 

Magyar Péter már több éve kapcsolatban áll az ukrán vezetéssel

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter, mert ez jól mutat a közösségi médiában. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnerivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát a Tisza párt vezetője, ezért csak az azt követő események tükrében tudunk következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni erről, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, hogy ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt igyekszik eltitkolni, amíg lehet.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij együtt a biztonságpolitikai konferencián

Bár igyekeztek elkerülni a látszatát is, hogy Volodimir Zelenyszkij és Magyar Péter találkoztak volna Münchenben a 2026-os biztonságpolitikai konferencián, azonban azt egyikük sem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen. 

Magyar Péter a közösségi oldalán is többször posztolt Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat, ahol háborúpárti európaiakkal találkozott, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök  (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
