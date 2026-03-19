Újabb videó látott napvilágot, ami bizonyítja, hogy az ukrán nép már nem csupán az oroszokkal vív háborút, de saját hadseregének kirendelt toborzóival szemben is nap mint nap meg kell védenie magát. A TCK emberrablói mára nem válogatnak az eszközökben. Sokszor brutális testi fenyítést, kényszerítést alkalmazva próbálják elérni, hogy teljesítsék Zelenszkij parancsát: fel kell tölteniük a frontvonal megüresedett sorait katonákkal.
Kényszersorozás: az ukránok számára saját katonáik jelentik az igazi veszélyt
A sokadik bizonyíték mutatja be azt a rideg valóságot, miszerint Ukrajna hadra fogható fiai naponta vívják meg harcukat a kijevi vezetés túszejtőivel szemben. A TCK toborzói folyamatosan járják az utcákat új célpontok után kutatva. A háború okozta súlyos emberveszteségek következtében, egy ukrán férfi sincs már biztonságban.
A TCK-tól már sokat látott módszert rögzítette most egy lakos.
A toborzóiroda emberei sokszoros túlerőt alkalmazva kerítettek be egy gyanútlan férfit a nyílt utcán. Az erőfölényt kihasználva, pedig egy rájuk várakozó szürke személyautóba tuszkolták kiszemelt áldozatukat. Az eset közvetlen szemtanúja egy idős nő volt, aki megszeppenve nézte végig az erőszakos jelenetet.
A háború elhúzódása és az élőerőhiány miatt a hatóságok fokozott ütemben próbálják pótolni a veszteségeket.
Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel rátámad a toborzókra, és elkergeti őket, miközben egy fiatal férfit éppen elvinni készültek.
Szintén Dnyipróban készült egy videó, amelyen maszkos, az arcukat nem vállaló sorozók az utcáról ragadják el párja mellől a gyanútlan ukrán férfit.
A helyzet nem csupán tragikus, de megalázó is az áldozat számára. Nem elég, hogy háborúba kényszerítik, ráadásképp meg is alázzák és földön vonszolják addig a kisbuszig, ami a frontra viszi majd el. A közelben lévő nők próbálnak a férfi segítségére sietni, mindhiába.
