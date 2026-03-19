Kényszersorozás: az ukránok számára saját katonáik jelentik az igazi veszélyt

A TCK-tól már sokat látott módszert rögzítette most egy lakos.

A toborzóiroda emberei sokszoros túlerőt alkalmazva kerítettek be egy gyanútlan férfit a nyílt utcán. Az erőfölényt kihasználva, pedig egy rájuk várakozó szürke személyautóba tuszkolták kiszemelt áldozatukat. Az eset közvetlen szemtanúja egy idős nő volt, aki megszeppenve nézte végig az erőszakos jelenetet.

A háború elhúzódása és az élőerőhiány miatt a hatóságok fokozott ütemben próbálják pótolni a veszteségeket.

Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel rátámad a toborzókra, és elkergeti őket, miközben egy fiatal férfit éppen elvinni készültek.

Szintén Dnyipróban készült egy videó, amelyen maszkos, az arcukat nem vállaló sorozók az utcáról ragadják el párja mellől a gyanútlan ukrán férfit.

A helyzet nem csupán tragikus, de megalázó is az áldozat számára. Nem elég, hogy háborúba kényszerítik, ráadásképp meg is alázzák és földön vonszolják addig a kisbuszig, ami a frontra viszi majd el. A közelben lévő nők próbálnak a férfi segítségére sietni, mindhiába.