Szenzációs bejelentés: Hámori Luca profinak áll!

A párizsi olimpia ökölvívótornájának ötödikként végzett magyar bunyósai elérkezettnek látják az időt arra, hogy a profik között is kipróbálják magukat. Kovács Richárd már a csütörtökön kezdődő Bocskai Emlékversenyen sem indul, mert a szövetséggel való vitája miatt inkább kipróbálja magát a hivatásosok között, míg Hámori Luca szorítóba lép Debrecenben, ám ő is profinak áll. Jövő szerdán a BoxRec adatai alapján egy minden szempontból meghívásos tornán mutatkozik be Budapesten a hivatásosok között, ahol ellenfele a bosnyák Dajana Bukva (1-16, 0 KO) lesz, a tervek szerint a két bunyós 4×2 percet bokszol majd.

Hámori Luca fő célja a 2028-as olimpia és az ottani éremszerzés

A váltósúlyú bunyós éppen csütörtök (ma) délután kezdi meg a menetelését a Bocskai Emlékversenyen – az elődöntőbe jutásért a magyar Pányik Zsuzsa lesz az ellenfele –, és egyértelműen győzelmi szándékkal vesz részt a nemzetközi megméretésen.

Hámori Luca eddigi felnőtt amatőr statisztikája 31 győzelem (7 KO)

17 vereség (2 KO)

utolsó meccs: Aida Abikejeva – pontozásos vereség (Liverpool, világbajnokság, 2025. szeptember 25.) legjobb eredményei olimpiai 5. hely (2024, Párizs)

Európa Játékok 3. hely (2023, Kraków)

U22-es Európa-bajnokság 2. hely (2022, Porecs)

A kőszegi ökölvívó, aki jelenleg a BVSC sportolója, sporttörténelmet írt azzal, hogy első magyar női bokszolóként kijutott az olimpiára, ám most egy új fejezetet nyit karrierjében. Hámori Luca felkészülése a profi karrierre nemzetközi szinten is kiemelkedő volt. 2026 elején az Egyesült Államokban edzőtáborozott, ahol olyan legendák korábbi mestereivel dolgozhatott együtt, mint Mike Tyson és Evander Holyfield edzője, a legendás Ronnie Shields. Az amerikai munka során a profi bokszra jellemző agresszívabb stílust, a keményebb ütésváltásokat és a hosszabb menetszámokhoz szükséges állóképességet helyezték előtérbe.

– Az amerikai edzőtáboromnak semmi köze sincsen ahhoz, hogy szerdán bemutatkozom a profik között. Évek óta mondogatták nekem, hogy majd próbáljam ki magam a hivatásosok között, sőt, az elmúlt egy évben az edzőm is többször felvetette ezt a lehetőséget. Nem is értem, miért tiltakoztam ellene.

Ugyanakkor továbbra is az amatőr karrieremen lesz a fókusz, hiszen ott akarok lenni a 2028-as olimpián és érmet szeretnék nyerni.

Az idáig vezető úton évi két-három profi összecsapás csak segíti a felkészülésemet – jelentette ki lapunknak Hámori Luca.