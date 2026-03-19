Szenzációs bejelentés: Hámori Luca profinak áll!

Úgy tűnik, hogy legjobb amatőr ökölvívóink egymást követve próbálják ki magukat a hivatásosok között. Nemrég a párizsi olimpián 5. helyezett, korábbi Eb-bronzérmes Kovács Richárd jelentette be, hogy az amatőr pályafutását befejezve a profik között szeretne boldogulni, míg mára kiderült, a 2024-es ötkarikás játékokon szintén ötödik Hámori Luca is profinak áll és jövő szerdán Budapesten vívja első meccsét a hivatásosok között. A 25 éves magyar bunyós egyébként csütörtök (ma) délután kezdi el a menetelését a Bocskai Emlékversenyen, és lapunknak kijelentette: a fókuszban továbbra is a 2028-as, Los Angelesben rendezendő olimpia áll, ahol mindenképpen érmet szeretne nyerni.

Molnár László
2026. 03. 19. 10:32
Hámori Luca szerdán mutatkozik be a profik között, egy bosnyák bunyós lesz az ellenfele Budapesten Fotó: AFP/Mohd Rasfan
A párizsi olimpia ökölvívótornájának ötödikként végzett magyar bunyósai elérkezettnek látják az időt arra, hogy a profik között is kipróbálják magukat. Kovács Richárd már a csütörtökön kezdődő Bocskai Emlékversenyen sem indul, mert a szövetséggel való vitája miatt inkább kipróbálja magát a hivatásosok között, míg Hámori Luca szorítóba lép Debrecenben, ám ő is profinak áll. Jövő szerdán a BoxRec adatai alapján egy minden szempontból meghívásos tornán mutatkozik be Budapesten a hivatásosok között, ahol ellenfele a bosnyák Dajana Bukva (1-16, 0 KO) lesz, a tervek szerint a két bunyós 4×2 percet bokszol majd.

Hámori Luca mindent megtett a felkészülés alatt, hogy sikeres legyen. Fotó: MÖSZ

Hámori Luca fő célja a 2028-as olimpia és az ottani éremszerzés

A váltósúlyú bunyós éppen csütörtök (ma) délután kezdi meg a menetelését a Bocskai Emlékversenyen – az elődöntőbe jutásért a magyar Pányik Zsuzsa lesz az ellenfele –, és egyértelműen győzelmi szándékkal vesz részt a nemzetközi megméretésen.

Hámori Luca eddigi felnőtt amatőr statisztikája

  • 31 győzelem (7 KO)
  • 17 vereség (2 KO)
  • utolsó meccs: Aida Abikejeva – pontozásos vereség (Liverpool, világbajnokság, 2025. szeptember 25.)

legjobb eredményei

  • olimpiai 5. hely (2024, Párizs)
  • Európa Játékok 3. hely (2023, Kraków)
  • U22-es Európa-bajnokság 2. hely (2022, Porecs)

A kőszegi ökölvívó, aki jelenleg a BVSC sportolója, sporttörténelmet írt azzal, hogy első magyar női bokszolóként kijutott az olimpiára, ám most egy új fejezetet nyit karrierjében. Hámori Luca felkészülése a profi karrierre nemzetközi szinten is kiemelkedő volt. 2026 elején az Egyesült Államokban edzőtáborozott, ahol olyan legendák korábbi mestereivel dolgozhatott együtt, mint Mike Tyson és Evander Holyfield edzője, a legendás Ronnie Shields. Az amerikai munka során a profi bokszra jellemző agresszívabb stílust, a keményebb ütésváltásokat és a hosszabb menetszámokhoz szükséges állóképességet helyezték előtérbe.

– Az amerikai edzőtáboromnak semmi köze sincsen ahhoz, hogy szerdán bemutatkozom a profik között. Évek óta mondogatták nekem, hogy majd próbáljam ki magam a hivatásosok között, sőt, az elmúlt egy évben az edzőm is többször felvetette ezt a lehetőséget. Nem is értem, miért tiltakoztam ellene. 

Ugyanakkor továbbra is az amatőr karrieremen lesz a fókusz, hiszen ott akarok lenni a 2028-as olimpián és érmet szeretnék nyerni.

Az idáig vezető úton évi két-három profi összecsapás csak segíti a felkészülésemet – jelentette ki lapunknak Hámori Luca.

Profiként is ott lehet a legnagyobb amatőr világversenyeken

Hámori Lucának a 175 cm-es magassága és fordított alapállása (southpaw) komoly előnyt jelenthet a profik között is, ahol a távolságtartó, vívó stílus mellett már a KO-erő is kulcsfontosságúvá válik. Ráadásul a váltósúllyal sem lesz gondja, hiszen egyrészt amatőrben is ebben a divízióban bokszol, ráadásul amíg utóbbiban 65 kg a felső súlyhatár, addig a profiknál 66,5 kg, azaz a fogyasztás is egyszerűbb lesz. A női váltósúly a profik között az egyik legnépszerűbb és legjobban fizetett kategória. A legnevesebb ellenfelek közül kiemelkedik a 2021-es tokiói olimpia bajnoka, a walesi Lauren Price (9-0, 2 KO), aki a profiknál a WBA, a WBC, az IBF, az IBO és a Ring világbajnoka, valamint a WBO világelsője, Mikaela Mayer (22-2, 5 KO).

A jelenlegi szabályozás értelmében Hámori Luca profiként is elindulhat a 2028-as Los Angeles-i olimpián, sőt, a legtöbb amatőr világversenyen is. 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 2016-ban törölte el azt a korábbi merev szabályt, amely megtiltotta a profi ökölvívók szereplését az ötkarikás játékokon, ezért Rióban (2016), Tokióban (2021) és Párizsban (2024) már láthattunk profikat a ringben. A 25 éves magyar bokszoló indulásának az a feltétele, hogy a Magyar Ökölvívók Szövetsége (MÖSZ) benevezze őt az olimpiai selejtezőkre, és ott Hámori kvótát szerezzen. A világbajnokságot tekintve az új világszervezet, a World Boxing az olimpia szellemiségét követi, kifejezetten támogatja a nyitott rendszert, ahol a profik és amatőrök együtt versenyezhetnek – így ez az akadály is elhárult Hámori Luca elől.

Mi a legfőbb különbség a profi és az amatőr női boksz között?

  • a profiknál 4, 6, 8 vagy 10 menetes meccsek vannak (2 perces menetekkel), az amatőröknél fixen 3 menet, amely lehet 2 vagy 3 perces
  • a profik kisebb, keményebb kesztyűt használnak
  • az amatőröknél a tiszta találatokat nézik, a profiknál az agresszivitást és a „károkozást” is díjazzák

A profi karrier elindítása tehát inkább stratégiai döntés: rutint, fizikai erőt és médiaértéket gyűjt, amit később az olimpiai ringben is kamatoztathat, hasonlóan a fent már említett walesi Lauren Price-hoz.

 

 

