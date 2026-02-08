Szoboszlai mennyből a pokolba került: ilyen csúfság még nem esett meg vele Liverpoolban

Hatalmas vendégfölényt hozott a Liverpool–Manchester City Premier League-rangadó első félideje, de Pep Guardiola gárdája hiába nyomott, egyszer sem vette be Alisson kapuját. Erre könnyen ráfizethetett volna a második félidőben, hiszen a házigazda egy másik arcát mutatta a térfélcserét követően, és végül a vezetést is megszerezte, Szoboszlai Dominik jobb lába megint elsült, huszonhat méterről kapufás szabadrúgásgólt lőtt a 74. percben. A stadionban mindenki ámult és bámult, a Liverpool pedig kicsit elhamarkodottan a zsebében érezte a győzelmet, amiért komoly árat fizetett. Magára húzta a Cityt, amely Bernardo Silva góljával egyenlített, majd Alisson szabálytalansága után Erling Haaland tizenegyesével fordított a 93. percben.

Ekkor még öröm volt Liverpoolban, Szoboszlai gyönyörű góljával vezetett a házigazda. Fotó: AFP/Paul Ellis

A mérkőzés hajráját óriási káosz jellemezte.

A Vörösök menteni akarták a menthetőt, ezért furcsamód Alisson is fent maradt támadni, és erre Szoboszlai is nagyon ráfizetett. A Liverpool labdavesztése után Rayan Cherki vágta előre a labdát, és Haaland, valamint Szoboszlai hiába vágtázott utána, egyikük sem érte el, becsorgott a kapuba. De előtte még Szoboszlai megpróbálta lerántani Haalandot, majd a norvég csatár próbálta meg ugyanezt vele. A VAR-vizsgálat után érvénytelenítették a gólt, és úgy ítélték meg, a magyar középpályás utolsó emberként szabálytalankodott, és járt neki az azonnali piros lap a 2-1-es manchesteri győzelemmel végződött mérkőzésen.

Hullámvasút liverpooli módra

Szoboszlai tulajdonképpen mennyből a pokolba került. Jobbhátvédként ezúttal is derekasan helytállt, szemet gyönyörködtető gólja láttán pedig még a csapattársai is a fejüket fogták. De nem csak az Anfielden hüledeztek, a szurkolói fórumokon többen a remek rúgótechnikával rendelkező brazil legendához hasonlították a magyar középpályást:

„Te vagy az, magyar Roberto Carlos?”

„Kinek kell Roberto Carlos, ha van egy Dominiked?”

Ekkor még Gary Neville, a Sky Sports szakértője is agyondicsérte Szoboszlait: – Nem gondoltam volna, hogy ennyire különleges lesz, micsoda lövés ez Szoboszlai Dominiktől! Minden egyes alkalommal, ha a Liverpoolt nézem, ő tűnik a legjobb játékosnak. A Liverpool vezet, Pep Guardiola pedig elsüllyed a székében. Ő is tudta, mi lesz, rengetegszer látta már ezt.