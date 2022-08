Az RB Leipzig vezérigazgatója szerint Szoboszlai arrogáns volt

Steffen Baumgart, az 1. FC Köln vezetőedzője is úgy vélekedett, hogy Szoboszlai könyöke felemelkedett és eltalálta ellenfele nyakát, de hangsúlyozta: meg van győződve róla, hogy nem szándékosan tette, hiszen nem is ütőmozdulat volt. Megjegyezte, ha a játékvezető téves ítéletet hoz, többen is közbeléphettek volna. Ezzel arra utalt, hogy az eset közvetlenül a partjelző előtt történt, és a videobíró-szobában ketten is figyelemmel kísérték a mérkőzés minden pillanatát.

Florian Kainz úgy fogalmazott, nem tudja biztosan, hogy piros lap volt-e, de szerinte meg lehetett adni. Domenico Tedesco, az RB Leipzig vezetőedzője elárulta, nem nézte vissza az esetet, mert a játékvezető egyértelmű döntést hozott. Szoboszlai először kapott piros lapot felnőtt pályafutása során. Csapat- és honfitársai közül Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a találkozót. Az 1. FC Köln legközelebb csütörtökön lép pályára, amikor a Mol Fehérvár FC-t fogadja a konferencialiga-selejtező első mérkőzésén.

Borítókép: Szoboszlai Dominik reklamál a kiállítása után (Fotó: AFP/Hendrik Schmid)