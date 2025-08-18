Rendkívüli

Besokkalt a nagy múltú magyar futballklub Ausztriában postásként dolgozó edzője

Távozik a szebb napokat látott, az NB I-ben egykor meghatározó Haladás futballcsapatának vezetőedzője, Vígh Ferenc. A korábban több hónapig letartóztatásban lévő szakember úgy irányította a szombathelyi csapatot, hogy mellette Ausztriában postásként dolgozott. A lemondásához a gyászos eredmények vezettek: a Haladás négy forduló alatt háromszor kapott ki, és az utolsó előtti helyen áll az NB III-ban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 9:44
Már nem Vígh Ferenc a Haladás vezetőedzője, távozott az Ausztriában postásként dolgozó szakember Forrás: Szombathelyi Haladás
Zajlik az élet a szombathelyi futballcsapat háza táján, de nem úgy, ahogyan azt elképzelték a Haladás vezetői – beleértve a magyar válogatott Bundesligában futballozó alapemberét, Schäfer Andrást is, aki tavaly év végén mintegy 15 millió forintos adománnyal segítette szülővárosa együttesét, hogy megmeneküljön a csődtől, majd egyszázalékos tulajdonosa lett a klubnak.

A Haladás szurkolói az NB III-ban sem hagyják magukra a csapatot, de újabb pofonokat kell kibírniuk
A Haladás szurkolói az NB III-ban sem hagyják magukra a csapatot, de újabb pofonokat kell kibírniuk. Fotó: Szombathelyi Haladás

Nemrég arról számoltunk be, hogy tömegverekedés tört ki a pályán a Haladás meccsén a játékosok között, a Bicske ellen ráadásul a szombathelyiek húzták a rövidebbet, ugyanis 2-0-ra elveszítették az első hazai meccsüket az NB III-as idényben. Most pedig a második hazai mérkőzés után, amely a győri ETO FC második csapata ellen 4-2-es vereséggel zárult vasárnap, távozott a Haladás vezetőedzője, Vígh Ferenc.

A Haladás távozó edzője ausztriai postás és letartóztatott is volt

A szombathelyi klub a hivatalos közösségi oldalán jelentette be hétfő délelőtt, hogy a vezetőség elfogadta a szakember lemondását. Vígh Ferenc idén januárban vette át az együttes irányítását, miután eldőlt, hogy a Haladás megmenekült a csődtől és folytathatta szereplését az NB III-ban.

Az edző múltjából rögtön érdekes dolgok kerültek elő: a Haladást félállásban vezette, mellette Ausztriában postásként dolgozott, de az is napvilágot látott, hogy 2022-ben több hónapot letartóztatásban töltött zaklatás, kapcsolati erőszak, kiskorú veszélyeztetése gyanújával. A vádak alól végül felmentették és szabadon távozhatott.

Most nem ezek a körülmények vezettek Vígh Ferenc lemondásához, hanem a gyenge eredmények. A Haladás a tavasszal a szakember vezetésével csak az utolsó fordulóban menekült meg az NB III-ban a kieséstől, ami a korábban stabil élvonalbeli együttes történetében újabb komoly szégyenfolt lett volna. Vígh a nyáron új csapatot építhetett, ám az új idényben sem javultak az eredmények.

Az NB III első négy fordulójában a Haladás egyetlen pontot szerzett, az idénynyitón Veszprémben végzett 1-1-re, azóta viszont zsinórban háromszor kapott ki (Bicske 0-2, Dorog 1-2, ETO FC 2-4). A csapat jelenleg a harmadosztály északnyugati csoportjának utolsó előtti, 15. helyén áll. Vígh emiatt nyújtotta be a lemondását, amit a Haladás elfogadott.

Az U20-as vb-bronzérmes magyar válogatott játékosa ugrik be

Mint írják, „most új fejezet kezdődik klubunk életében, de Vígh Ferenc mindig a csapat történetének része marad, hisz vele együtt harcoltuk ki az NB III-ban maradást. Klubunk mihamarabb igyekszik megtalálni az új vezetőedzőt”.

A Haladás vasárnap már a Magyar Kupában lép pályára a Mezőörs vendégeként. Amíg nincs új vezetőedző, addig a sportigazgató, Simon Ádám tartja a csapat edzéseit. A korábbi háromszoros válogatott középpályás tagja volt a 2009-ben U20-as világbajnoki bronzérmet szerző magyar együttesnek, játékosként éveken át az NB I-es Haladás alapembere volt.

