Szoboszlaiék pocsék évkezdése nem az egyetlen magyar dráma az új évben

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végigjátszotta a Liverpool idei második bajnokiját, ám a Liverpool FC – ahogy a Leeds United elleni 0-0 alkalmával – ezúttal sem tudott győzni 2026-ban. A két magyar válogatott játékos ezúttal nem tudott vezérré válni, a Premier League címvédője 2-2-re végzett a Fulham vendégeként. A negyedik helyen álló Vörösök hátránya immár 14 pont a listavezető Arsenal mögött.

Szoboszlaiékhoz hasonlóan a Dundee United is rosszul kezdte 2026-ot Fotó: RICHARD WISEMAN

Szoboszlaiékon túl

Az angol másodosztályban sem termett babér a magyaroknak. A sérülése és műtétje után gyorsan a kispadra vezényelt Tóth Balázs ezúttal is csak nézte, ahogy csapata, a Blackburn Rovers kétgólos hátrányból pontot mentett (2-2) hazai pályán a Charlton ellen, így nem tudta megelőzni riválisát, maradt a 20. pozícióban.

A magyar válogatott kapus együttese négy meccse nyeretlen, lassan elkél egy frissítés…

A sérült Kosznovszky Márk is kimaradt a Portsmouth idegenbeli zakójából, a Bristol City 5-0-ra elintézte a kiesőpozícióhoz képest egyetlen ponttal többel rendelkező vendégeket. A Championship évnyitó fordulójában Callum Styles és a 18. helyen álló West Bromwich Albion hétfőn (21.00) a három ponttal, négy hellyel előtte álló Leicester City otthonában lép pályára.

A nevében első, valójában harmadik vonalnak számító League One-ben legalább nyert egy „magyaros” klub. Csakhogy Szűcs Kornél a keretbe sem került be, a Plymouth nélküle verte 3-0-ra a látogató Burtont, így is csupán a 16. a tabellán. Január elsején még 25 percre becserélték a magyar védőt a Stevenage otthonában (1-1).

Amilyen jól zárta, olyan rosszul kezdte az esztendőt a Dundee United FC a skót élvonalban. A december 30-i, Livingston elleni idegenbeli 3-1-es győzelmet követően a Dundee FC-től ugyanis otthon kapott ki. Nem elírás, a városi riválissal szemben 1-0-ra alulmaradt az United szombaton.

Keresztes Krisztián mindkét találkozót végigjátszotta bal oldali belső védőként. Az elveszített szombati derbin akadt egy veszélyes fejese, amit a kapus bravúrral a léc fölé piszkált.

Vasárnap a 26. születésnapját ünnepelte a Nyíregyházától kölcsönvett magyar labdarúgó, akiről skót klubja nem feledkezett el.