légióskörképTóth BalázsSzoboszlai Dominik

Szoboszlaiék pocsék évkezdése nem az egyetlen magyar dráma az új évben

A Liverpool számára nem kezdődött jól 2026. Szoboszlai Dominikék mindkét új évi mérkőzésükön döntetlent játszottak. A középpályás végig a pályán volt, Kerkez Milost előbb becserélték, a Fulham ellen (2-2) már ő kezdett Robertsonnal szemben. A magyar légiósok többsége ugyancsak nem kezdte jól az idei esztendőt, többen nem jutottak szóhoz vagy vesztes csapat tagjai voltak. Loic Nego és a Le Havre megszakította hatmeccses bajnoki nyeretlenségét Franciaországban.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 05. 5:25
Szoboszlai aligha így képzelte az év elejét Fotó: Harvey Murphy
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végigjátszotta a Liverpool idei második bajnokiját, ám a Liverpool FC – ahogy a Leeds United elleni 0-0 alkalmával – ezúttal sem tudott győzni 2026-ban. A két magyar válogatott játékos ezúttal nem tudott vezérré válni, a Premier League címvédője 2-2-re végzett a Fulham vendégeként. A negyedik helyen álló Vörösök hátránya immár 14 pont a listavezető Arsenal mögött. 

Szoboszlaiékhoz hasonlóan a Dundee United is rosszul kezdte 2026-ot
Szoboszlaiékhoz hasonlóan a Dundee United is rosszul kezdte 2026-ot Fotó: RICHARD WISEMAN

Szoboszlaiékon túl

Az angol másodosztályban sem termett babér a magyaroknak. A sérülése és műtétje után gyorsan a kispadra vezényelt Tóth Balázs ezúttal is csak nézte, ahogy csapata, a Blackburn Rovers kétgólos hátrányból pontot mentett (2-2) hazai pályán a Charlton ellen, így nem tudta megelőzni riválisát, maradt a 20. pozícióban. 

A magyar válogatott kapus együttese négy meccse nyeretlen, lassan elkél egy frissítés… 

A sérült Kosznovszky Márk is kimaradt a Portsmouth idegenbeli zakójából, a Bristol City 5-0-ra elintézte a kiesőpozícióhoz képest egyetlen ponttal többel rendelkező vendégeket. A Championship évnyitó fordulójában Callum Styles és a 18. helyen álló West Bromwich Albion hétfőn (21.00) a három ponttal, négy hellyel előtte álló Leicester City otthonában lép pályára.

A nevében első, valójában harmadik vonalnak számító League One-ben legalább nyert egy „magyaros” klub. Csakhogy Szűcs Kornél a keretbe sem került be, a Plymouth nélküle verte 3-0-ra a látogató Burtont, így is csupán a 16. a tabellán. Január elsején még 25 percre becserélték a magyar védőt a Stevenage otthonában (1-1). 

Amilyen jól zárta, olyan rosszul kezdte az esztendőt a Dundee United FC a skót élvonalban. A december 30-i, Livingston elleni idegenbeli 3-1-es győzelmet követően a Dundee FC-től ugyanis otthon kapott ki. Nem elírás, a városi riválissal szemben 1-0-ra alulmaradt az United szombaton. 

Keresztes Krisztián mindkét találkozót végigjátszotta bal oldali belső védőként. Az elveszített szombati derbin akadt egy veszélyes fejese, amit a kapus bravúrral a léc fölé piszkált. 

Vasárnap a 26. születésnapját ünnepelte a Nyíregyházától kölcsönvett magyar labdarúgó, akiről skót klubja nem feledkezett el.

Születtek győzelmek is

A nemzeti csapatbeli pályafutását már befejező Gulácsi Péter térdsérülés miatt korábban fejezte be a szombati edzést, vasárnap külön gyakorolt Willi Orbánéktól az RB Leipzignél. A kapusnál néhány hónappal fiatalabb, január 15-én 35 gyertyát elfújó Loic Nego végig a pályán volt, amikor a hajrában döntő Le Havre 2-1-re nyert az Angers ellen saját közönsége előtt a francia első osztályban. 

A kupából karácsony előtt kiesett kikötővárosiak 6 fordulós, novembert és decembert magába foglaló nyeretlenségi szériájuknak vetettek ezzel véget, s négy pontra eltávolodtak a kiesőzónától.

A portugál első osztályban a Rio Ave 3-1-re verte a vendég Casa Piát, Nikitscher Tamást a 87. percben cserélte be az edzője. A Sporting elleni 0-4-ből eltiltás miatt kimaradt védekező középpályásnak mind a négy passza sikeres volt. Csapata felzárkózott a középmezőnyhöz, legközelebb, január 17-én a Benficát fogadja majd.

Hétfőn (18.30) a Galatasaray a Trabzonsporral mérkőzik meg a török Szuperkupa-döntőjébe jutásért. Karácsony előtt Sallai jobbhátvédként végig a pályán volt a Kasimpasa ellen 3-0-ra megnyert bajnokin, az idényben összesen 22 mérkőzésen kapott lehetőséget, alapembere a menetelő isztambuli sztárcsapatnak. Remélhetőleg idén sem változik a helyzete.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Ehhez pofa kell: Fekete-Győr András nekiugrott Kapu Tibornak, az esetnek csúnya vége lett

Csépányi Balázs avatarja

Leszállt a lila köd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.