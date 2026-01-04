Gulácsi Péter megsérült, külön edzett vasárnap

Rossz hír érkezett a lipcseiektől. A távozó csapattársától szívszorító üzenettel búcsúzó Gulácsi Péter mellett a jelenleg is magyar válogatott Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig jelenleg Portugáliában edzőtáborozva készül a Bundesliga folytatására, vasárnap pedig beszámolt azon futballisták állapotáról, akik valamiért nem vesznek részt a csapatedzéseken. A kimaradók között van Gulácsi neve is.

Gulácsi Péter a lipcsei csapat alapembere, a mostani szezonban eddig mindig ő védett a bajnokságban. Fotó: DPA/Marcel Engelbrecht

Gulácsi Péter térdproblémákkal küzd

A legfrissebb hírek szerint a brazil támadó, Romulo és Gulácsi Péter is korábban befejezte a szombati edzést, vasárnap pedig külön tréningezett a társaktól.

A brazil csatár egy szerelést követően bokafájdalomról számolt be, míg Pete-nek térdproblémái vannak

– közölte a Leipzig honlapja és X-oldala.

Rajtuk kívül Antonio Nusa és Johan Bakayoko ugyancsak egyénileg dolgoznak, hárman pedig el sem utaztak a táborba: Lukas Klostermann betegség, Yan Diomande válogatott kötelezettség, Viggo Gebel pedig sérülés miatt nem tartott a társakkal.

ℹ️ Squad update from Almancil 🇵🇹



Rômulo and Péter Gulácsi had to finish Saturday morning's training early and will complete individual sessions today. The Brazilian striker reported feeling ankle pain following a tackle, while Pete has knee issues.



Antonio Nusa and Johan… pic.twitter.com/0HAQXFBfEu — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) January 4, 2026

Nincs pontos információ

A beszámoló nem részletezte a futballisták állapotát, így egyelőre nem nyilvános információ, hogy a 35 éves, 58-szoros válogatott, ám a válogatottságot már korábban lemondó Gulácsi gondjai mennyire súlyosak, illetve hogy egyáltalán melyik térdével lehetnek problémák. Az mindenesetre emlékezetes, hogy 2022-ben súlyos keresztszalag-sérüléssel bajlódott, és akkor emiatt közel egy évet kihagyott.