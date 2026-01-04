Gulácsi PéterRB LeipzigBundesliga

Gulácsi Péter megsérült, külön edzett vasárnap

Megsérült a magyar válogatott korábbi kapusa. A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság jövő hétvégi folytatására készülő RB Leipzig arról számolt be, hogy brazil játékosa mellett Gulácsi Péter is idő előtt fejezte be a csapat szombati edzését, és vasárnap is külön tréningezett.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 14:48
Gulácsi Péter felkészülése nem a tervek szerint alakul. Fotó: DPA/Jan Woitas
Rossz hír érkezett a lipcseiektől. A távozó csapattársától szívszorító üzenettel búcsúzó Gulácsi Péter mellett a jelenleg is magyar válogatott Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig jelenleg Portugáliában edzőtáborozva készül a Bundesliga folytatására, vasárnap pedig beszámolt azon futballisták állapotáról, akik valamiért nem vesznek részt a csapatedzéseken. A kimaradók között van Gulácsi neve is.

Gulácsi Péter a lipcsei csapat alapembere, a mostani szezonban eddig mindig ő védett a bajnokságban
Gulácsi Péter térdproblémákkal küzd

A legfrissebb hírek szerint a brazil támadó, Romulo és Gulácsi Péter is korábban befejezte a szombati edzést, vasárnap pedig külön tréningezett a társaktól.

A brazil csatár egy szerelést követően bokafájdalomról számolt be, míg Pete-nek térdproblémái vannak

 – közölte a Leipzig honlapja és X-oldala.

Rajtuk kívül Antonio Nusa és Johan Bakayoko ugyancsak egyénileg dolgoznak, hárman pedig el sem utaztak a táborba: Lukas Klostermann betegség, Yan Diomande válogatott kötelezettség, Viggo Gebel pedig sérülés miatt nem tartott a társakkal.

 

Nincs pontos információ

A beszámoló nem részletezte a futballisták állapotát, így egyelőre nem nyilvános információ, hogy a 35 éves, 58-szoros válogatott, ám a válogatottságot már korábban lemondó Gulácsi gondjai mennyire súlyosak, illetve hogy egyáltalán melyik térdével lehetnek problémák. Az mindenesetre emlékezetes, hogy 2022-ben súlyos keresztszalag-sérüléssel bajlódott, és akkor emiatt közel egy évet kihagyott.

A Leipzig január 10-én, a St. Pauli vendégeként kezdi meg idei szereplését a német első osztályban, ahol 29 pontjával 15 fordulót követően a pontverseny harmadik helyén áll.

 

