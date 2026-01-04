liverpoolKerkez MilosSzoboszlai DominikPremier LeagueFulham

Kerkez furcsa dicséretet kapott, Szoboszlai „elveszett”

Lépésben halad előre a Liverpool, amely ismét egy középcsapat otthonában hullajtott el pontokat, 2-2-es döntetlent játszott a Fulham otthonában a Premier League vasárnapi mérkőzésén. Ezúttal Szoboszlai Dominik sem emelkedett ki a szürke bajnokcsapatból, Kerkez Milos viszont begyűjtött néhány dicséretet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 19:47
Szoboszlai Dominik és az egykoron a Liverpoolt erősítő Harry Wilson Fotó: Adam Davy Forrás: PA Wire
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csütörtökön a Leeds védelmével sem tudott mit kezdeni a Liverpool, 0-0 lett a vége, vasárnap is ötlettelen futballal rukkolt ki a Slot-gárda, amelynek kaput eltaláló lövése sem volt a Fulham elleni bajnoki első félidejében, miközben az ellenfél már az elsőből vezetést szerzett. A térfélcserét követően megrázta magát a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost végig bevető Liverpool, Florian Wirtz gyorsan egyenlített, de a 94. percig úgy tűnt, a címvédő újabb pontokat hullajt el. Ekkor Cody Gakpo csapott le, a győzelem viszont még ilyen helyzetből is elúszott, Harrison Reed a 97. percben egy csodagóllal állította be a 2-2-es végeredményt.

Kerkez Milost egyre többet dicsérik
Kerkez Milost egyre többet dicsérik. Fotó: Mark Cosgrove

Szoboszlai tanácstalan volt

A Vörösök lehetnek csalódottabbak, bár a játék képe alapján megérdemelt eredmény született. A Liverpool labdabirtoklási fölénye semmit sem ért, mert a kreativitás ismét hibádzott. Az ilyen mérkőzések után általában Szoboszlait lehet kiemelni a csapatból ebben az idényben, de ezúttal mintha ő is hozzászürkült volna a társakhoz. Ezt az osztályzatai is jól mutatják:

  • Liverpool Echo (a legtöbb liverpoolihoz hasonlóan 6-os osztályzat): „Nem volt hatással a támadásra a jobb oldalon a szünet előtt, és védekezésben sem volt mindig jó helyen, de a második félidőben összeszedte magát. A mérkőzést középen fejezte be.”
  • This is Anfield (5): „Az első félidőben nem tudott hozzátenni a támadásokhoz, az ideje nagy részét azzal töltötte, hogy megtartsa a labdát egy olyan Liverpoolban, amely nem igazán tudta, mit kezdjen vele. Élénkebb volt a második félidőben, amikor a Liverpool magára talált, ő vezette a letámadást, és jól járt azzal, hogy a vendégszurkolók a csapat mögé álltak. Rengeteget dolgozott, de túl gyakran tűnt elveszettnek.”

Goal.com (6, mint a legtöbb liverpooli): „A Liverpool egyik legfényesebb csillaga volt a közvetlen megindulásaival és cseleivel, bár a támadóharmadban többet kellett volna tennie ahhoz, hogy a csapata győzhessen.”
 

Kerkez jól védekezett

A hosszan tartó kritikaözön után Kerkez Milost egyre többször dicsérik a szakértők, ez többnyire most is így volt:

  • Liverpool Echo (a legtöbb liverpoolihoz hasonlóan 6-os osztályzat): „A támadóharmadban kissé kiszámíthatók voltak a beadásai, de energikus volt és kitartó. Védekezésben összességében megbízható teljesítményt nyújtott.”
  • This is Anfield (6): „A sérülésektől tizedelt támadósor egyszerűen nem tudott játékba lendülni, és nyilvánvaló volt, hogy Kerkez ezt meg fogja szenvedni. Wirtzcel az elmúlt hetekben jól megértették egymást, de ez most hiányzott, mert a német válogatott játékos ide-oda mozgott az üres területekben, hogy labdát kapjon. Kerkez végül teljesen kiszorult a szélre, és Gakpóval továbbra sem működik az összjátéka. Keményen dolgozott, egymás után mutatta be a frusztrált szereléseket. Amikor csak tudott, fellépett a támadásokkal, őt igazán nem lehet hibáztatni.”
  • A legfurcsább dicséret a Goaltól érkezett (6): „Sikerült kordában tartania a kaotikus energiáját ahhoz, hogy mind támadásban, mind védekezésben tisztességes teljesítményt nyújtson.”

 

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.