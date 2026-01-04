Kerkez furcsa dicséretet kapott, Szoboszlai „elveszett”

Csütörtökön a Leeds védelmével sem tudott mit kezdeni a Liverpool, 0-0 lett a vége, vasárnap is ötlettelen futballal rukkolt ki a Slot-gárda, amelynek kaput eltaláló lövése sem volt a Fulham elleni bajnoki első félidejében, miközben az ellenfél már az elsőből vezetést szerzett. A térfélcserét követően megrázta magát a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost végig bevető Liverpool, Florian Wirtz gyorsan egyenlített, de a 94. percig úgy tűnt, a címvédő újabb pontokat hullajt el. Ekkor Cody Gakpo csapott le, a győzelem viszont még ilyen helyzetből is elúszott, Harrison Reed a 97. percben egy csodagóllal állította be a 2-2-es végeredményt.

Kerkez Milost egyre többet dicsérik. Fotó: Mark Cosgrove

Szoboszlai tanácstalan volt

A Vörösök lehetnek csalódottabbak, bár a játék képe alapján megérdemelt eredmény született. A Liverpool labdabirtoklási fölénye semmit sem ért, mert a kreativitás ismét hibádzott. Az ilyen mérkőzések után általában Szoboszlait lehet kiemelni a csapatból ebben az idényben, de ezúttal mintha ő is hozzászürkült volna a társakhoz. Ezt az osztályzatai is jól mutatják:

Liverpool Echo (a legtöbb liverpoolihoz hasonlóan 6-os osztályzat): „Nem volt hatással a támadásra a jobb oldalon a szünet előtt, és védekezésben sem volt mindig jó helyen, de a második félidőben összeszedte magát. A mérkőzést középen fejezte be.”

This is Anfield (5): „Az első félidőben nem tudott hozzátenni a támadásokhoz, az ideje nagy részét azzal töltötte, hogy megtartsa a labdát egy olyan Liverpoolban, amely nem igazán tudta, mit kezdjen vele. Élénkebb volt a második félidőben, amikor a Liverpool magára talált, ő vezette a letámadást, és jól járt azzal, hogy a vendégszurkolók a csapat mögé álltak. Rengeteget dolgozott, de túl gyakran tűnt elveszettnek.”

Goal.com (6, mint a legtöbb liverpooli): „A Liverpool egyik legfényesebb csillaga volt a közvetlen megindulásaival és cseleivel, bár a támadóharmadban többet kellett volna tennie ahhoz, hogy a csapata győzhessen.”



Kerkez jól védekezett

A hosszan tartó kritikaözön után Kerkez Milost egyre többször dicsérik a szakértők, ez többnyire most is így volt: