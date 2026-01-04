liverpoolflorian wirtzPremier LeagueFulham

Őrületes végjáték, Londonban is megütötte a bokáját a Liverpool

Folytatódott a Liverpool veretlen sorozata, de a szenvedése is. Szoboszlai Dominikék hátrányba kerültek a Fulham otthonában, majd a második félidőben fordítottak, de a hosszabbításban szerzett góljuk is kevés volt a győzelemhez. Helyettük a londoniak a 97. percben állították be a 2-2-es végeredményt a Premier League 20. fordulójának vasárnapi mérkőzésén, amely után Liverpoolban csalódottak lehetnek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 18:21
Wirtz (balra) szerezte a Liverpool egyenlítő gólját a Fulham ellen Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
A Liverpool nem úgy kezdte meg az évet, ahogy az a címvédőtől elvárható lenne, csak gól nélküli döntetlenre futotta az újonc Leeds ellen csütörtökön, és a csapat játéka is hagyott kívánnivalót maga után. A pontvesztés különösen fájhat Szoboszlaiéknak, mert az előző a döntetlenek fordulója volt, és a szintén a BL-indulásra hajtó riválisok is botlottak. De a sebek nyalogatására nem volt hosszú ideje senkinek, mert a hétvégén újabb mérkőzésekkel folytatódott a Premier League.

Harry Wilson (jobbra) nagyon aktív volt egykori klubja, a Liverpool ellen
Harry Wilson (jobbra) nagyon aktív volt egykori klubja, a Liverpool ellen. Fotó: AFP

 

A Fulham ellen nem megy a Liverpoolnak

Arne Slot csapata a Fulham otthonában vendégeskedett vasárnap, egy olyan gárdánál, amely a bajnoki címet hozó idényben négy pontot gyűjtött be a Liverpool elleni meccseken, tehát a Vörösök egyszer sem tudták legyőzni a londoniakat. Ez sok bizakodásra nem adhatott okot, annál is inkább, mert a Liverpool ügyeletes gólzsákja apró sérülés miatt még a keretbe sem került be, miközben a támadósorból Alexander Isak sem bevethető, Mohamed Szalah pedig az Afrikai Nemzetek Kupáján vitézkedik. Szoboszlai Dominikre ugyanakkor természetesen ezúttal is számíthatott Slot, aki Kerkez Milost is a kezdőcsapatba nevezte.

Egészségügyi vészhelyzet miatt tizenöt perc késéssel kezdődött a mérkőzés, egy szurkoló lett rosszul a lelátón. A Liverpool a Fulham térfelén rendezkedett be, de veszélyes helyzeteket nem tudott kidolgozni az első tíz percben, a hazaiak pedig ritkán jutottak át a felezővonalon. Amikor viszont átjutottak, abban nem volt sok köszönet, legalábbis a Vörösök szempontjából: 

Raúl Jiménez találta meg egy remek labdával Harry Wilsont, aki 14 méterről kilőtte a bal alsót a 17. percben. A pályán lest ítéltek, de a videóbíró korrigálta az ítéletet, így előnybe került a Fulham, korábbi játékosuk keserítette el a liverpooliakat.

A bekapott gól kicsit megzavarta a vendégeket, akik fél óra elteltével kapták kicsit össze magukat. Curtis Jones kiszorított helyzetből sarkazással próbálkozott, majd Szoboszlai beadása után Cody Gakpo fejelt a lécre. A Fulham masszív védelmét azonban nem tudták feltörni az ötlettelen liverpooliak, még csak kaput eltaláló lövésük sem volt, 1-0-s hazai vezetéssel zárult az első félidő.

 

A hajrában potyogtak a gólok

A fordulás után Kerkez előkészítése után gyorsan, a 47. percben bevette a Fulham kapuját Gakpo, de a támadó nem kezdett nagy ünneplésbe, mert kérdés sem férhetett ahhoz, hogy lesen volt. Ez csak az első jele volt annak, hogy a második félidőre egy másik Liverpool jött ki. Szoboszlai 22 méterről elvégzett szabadrúgása nem talált kaput, majd a magyar középpályás szöglete után Alexis Mac Allister is a lécre fejelt. Ezt az előző után tíz perccel ismét egy lesgól követte, Florian Wirtz hét méterről lőtt a kapu közepébe. De csak az asszisztens emelte a zászlaját, a VAR arra jutott, hogy érvényes gólt szerzett a korábban sokat kritizált német, aki a legutóbbi négy meccsén két gólnál és egy gólpassznál jár.

A folytatásban a Fulham állt közelebb a győztes gól megszerzéséhez, Wilson egyszer még a kapufát is eltalálta. 

Ünnepelni viszont mindkét csapat csak a rendes játékidő befejeztével ünnepelhetett, Gakpo a 94. percben térdelte a kapuba a labdát. Ez nem hozott három pontot a Liverpoolnak, ugyanis pillanatokkal később Harrison Reed 25 méterről gyönyörű gólt bombázott a bal felsőbe.

A döntetlennel a Premier League-ben immáron nyolc mérkőzés óta veretlen Liverpool maradt a negyedik, a londoni gárda feljött a 11. helyre.

PREMIER LEAGUE, 20. FORDULÓ

Szombat:

Vasárnap:

  • Leeds United–Manchester United 1-1
  • Everton–Brentford 2-4
  • Fulham–Liverpool -2
  • Newcastle United–Crystal Palace 2-0
  • Tottenham Hotspur–Sunderland, 1-1
  • Manchester City–Chelsea 18.30 (tv: Spíler1)

A tabellát ide kattintva tekintheti meg!

