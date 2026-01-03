Rendkívüli

Trump: Olyan támadás volt ez, amilyet az emberek a második világháború óta nem láttak – élő

Ismét kikapott a Ferencváros Európa Liga-ellenfele a PL-ben

Az angol labdarúgó-bajnokság huszadik fordulójának szombati nyitómérkőzésén az Aston Villa és a Nottingham Forest csapott össze. A birminghamiek 3-1-re nyerték a találkozót, a Ferencváros EL-ellenfele újabb vereséget szenvedett el. A Nottingham Forest sorozatban négy zakónál jár.

Tóth Norbert
2026. 01. 03. 16:33
A Nottingham Forest továbbra is rossz formában.
Az Aston Villa ellen is kikapott a Nottingham Forest. (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)
A Nottingham Forest a kiesés ellen küzd a Premier League-ben. A klub még Nuno Espirito Santo vezetésével vágott neki az idénynek, ám a portugál szakembert három fordulót követően menesztette a görög tulajdonos, Evangelosz Marinakisz. A helyét a kispadon a nyáron a Tottenham Hotspurtől kirúgott Ange Postecoglou vette át, ám katasztrófába torkollt a kinevezése. Az ausztrál vezetőedző mindössze nyolc mérkőzésen irányította a gárdát (5 PL, 2 EL és egy Ligakupa meccs), csaknem rekordgyorsasággal váltak meg tőle. Azóta Sean Dyche a Nottingham Forest trénere.

A Nottingham Forest továbbra is rossz formában.
Sean Dyche érkezésével már több győzelmet is aratott a Nottingham Forest. Az elmúlt időszak azonban nem alakult jól. (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Sorozatban negyedik vereségét szenvedte el a Nottingham Forest

A Nottingham Forest 3-1-es vereséget szenvedett el az Aston Villa otthonában a Premier League huszadik fordulójának nyitómérkőzésén.

Az első félidő ráadásában Ollie Watkins révén került előnybe a Unai Emey gárdája, majd a fordulást követően négy perccel John McGinn duplázta meg a birminghamiek előnyét. A 61. percben Gibbs-White góljával szépített a Nottingham Forest, ám bő tíz perccel később McGinn beállította a 3-1-es végeredményt.

Az Aston Villa a győzelmével a második helyre lépett előre a tabellán, a Nottingham sorozatban negyedik találkozóján maradt alul a Premier League-ben, a 17. helyen áll.

Az előző három PL-fordulóban az Everton, a Manchester City és a Fulham ellen maradt pont nélkül a Ferencváros EL-ellenfele.

McGinn volt a nyerőember. (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)
McGinn volt a nyerőember. (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Január végén találkozik a Nottingham Forest és az FTC

Az Európa Liga alapszakaszának nyolcadik fordulójában mérkőzik meg a Ferencváros és a Nottingham Forest. Hat kört követően a Fradi a hatodik, PL-ellenfele pedig a tizenegyedik helyet foglalja el az EL-tabellán.

Addig még azonban rengeteg feladat áll a Nottingham Forest előtt: a Premier League-ben a West Ham, az Arsenal és a Brentford, az FA Kupában a Wrexham, az Európa Ligában a Braga vár Sean Dyche együttesére.

 

Premier League, 20. forduló

Szombat:

Aston Villa–Nottingham Forest 3-1 (1-0). Gólszerzők: Watkins (45+1), McGinn (49, 73.) illetve Gibbs-White (61.)
Brighton–Burnley 16.00
Wolverhampton Wanderers–West Ham United 16.00
Bournemouth–Arsenal 18.30

Vasárnap:

Leeds Unite–Manchester United 13.30
Everto–Brentford 16.00
Fulham–Liverpool FC 16.00
Newcastle United–Crystal Palace 16.00
Tottenham Hotspur–Sunderland 16.00
Manchester City–Chelsea 18.30

 

