Ismét kikapott a Ferencváros Európa Liga-ellenfele a PL-ben

A Nottingham Forest a kiesés ellen küzd a Premier League-ben. A klub még Nuno Espirito Santo vezetésével vágott neki az idénynek, ám a portugál szakembert három fordulót követően menesztette a görög tulajdonos, Evangelosz Marinakisz. A helyét a kispadon a nyáron a Tottenham Hotspurtől kirúgott Ange Postecoglou vette át, ám katasztrófába torkollt a kinevezése. Az ausztrál vezetőedző mindössze nyolc mérkőzésen irányította a gárdát (5 PL, 2 EL és egy Ligakupa meccs), csaknem rekordgyorsasággal váltak meg tőle. Azóta Sean Dyche a Nottingham Forest trénere.
Sorozatban negyedik vereségét szenvedte el a Nottingham Forest
A Nottingham Forest 3-1-es vereséget szenvedett el az Aston Villa otthonában a Premier League huszadik fordulójának nyitómérkőzésén.
Az első félidő ráadásában Ollie Watkins révén került előnybe a Unai Emey gárdája, majd a fordulást követően négy perccel John McGinn duplázta meg a birminghamiek előnyét. A 61. percben Gibbs-White góljával szépített a Nottingham Forest, ám bő tíz perccel később McGinn beállította a 3-1-es végeredményt.
Az Aston Villa a győzelmével a második helyre lépett előre a tabellán, a Nottingham sorozatban negyedik találkozóján maradt alul a Premier League-ben, a 17. helyen áll.
Az előző három PL-fordulóban az Everton, a Manchester City és a Fulham ellen maradt pont nélkül a Ferencváros EL-ellenfele.
Január végén találkozik a Nottingham Forest és az FTC
Az Európa Liga alapszakaszának nyolcadik fordulójában mérkőzik meg a Ferencváros és a Nottingham Forest. Hat kört követően a Fradi a hatodik, PL-ellenfele pedig a tizenegyedik helyet foglalja el az EL-tabellán.
Addig még azonban rengeteg feladat áll a Nottingham Forest előtt: a Premier League-ben a West Ham, az Arsenal és a Brentford, az FA Kupában a Wrexham, az Európa Ligában a Braga vár Sean Dyche együttesére.
Premier League, 20. forduló
Szombat:
Aston Villa–Nottingham Forest 3-1 (1-0). Gólszerzők: Watkins (45+1), McGinn (49, 73.) illetve Gibbs-White (61.)
Vasárnap:
Leeds Unite–Manchester United 13.30
