Premier League: megdőlt a rekord, ez a Liverpool mellett a Fradit is érinti

A Premier League nyolcadik fordulójában a Chelsea 3-0-ra nyert a Nottingham Forest otthonában, s ezt követően a kieső helyen álló Nottingham azonnal megvált vezetőedzőjétől. Ange Postecoglou mindössze 39 napig irányította a piros-fehéreket, ez negatív rekord a Premier League-ben. Postecoglou májusban Európa-ligát nyert, azóta viszont már másodszor rúgták ki, s így sem novemberben a Liverpool, sem januárban a FTC ellen nem az ausztrál szakember ül a Nottingham kispadján. A Manchester City az élen, a Liverpool harmadik helyről várja a vasárnapi rangadóját.

2025. 10. 18. 18:19
Ange Postecoglou ideje nagyon hamar lejárt a Nottingham Forest kispadján, közelébe sem került annak, hogy az FTC ellen is irányítja a Premier League-csapatot Fotó: AFP/Justin Tallis
Ange Postecoglou májusban a Tottenham vezetőedzőjeként Európa-liga-győzelmet ünnepelhetett, de a gyenge Premier League-idény miatt ez sem tartotta a kispadon. Az ausztrál szakember hamar újra lehetőséget kapott, a Nottingham Forest szeptemberben nevezte ki Nuno Espirito Santo helyére. Azonban Postecoglou nemhogy a januári, FTC elleni El-meccset, hanem még a Liverpool elleni novemberi PL-találkozót sem élte meg a padon, szombaton a Chelsea elleni vereség után kirúgták.

Manchester City's Norwegian midfielder #52 Oscar Bobb battles for the ball with Everton's Ukrainian defender #16 Vitaliy Mykolenko during the English Premier League football match between Manchester City and Everton at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on October 18, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Manchester–Liverpool 1-0: a City az Everton elleni győzelmével a Premier League élére állt, vasárnap a Liverpool a Manchester United ellen visszaelőzheti (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Minden bizonnyal adott volt az ultimátum a meccs előtt: ha a Nottingham kikap, s ezzel kieső helyen marad, jön a váltás. A hazai 3-0-s vereséget pedig nehezen lehetett volna reménykeltőnek nevezni.

Premier League: Postecoglou nem lehet büszke a rekordra

Postecoglou 39 napon át volt a Nottingham Forest vezetőedzője, ilyen rövid idő után még egy edzőt sem rúgtak Premier League-idény közben.

Sam Allardyce volt ennél is rövidebb ideig a Leeds United menedzsere, de az ő kispadon töltött idejének az idény vége vetett véget.

Egyelőre teljes a káosz a Nottinghamben, az FTC-nél pedig abban bíznak, hogy az angol klub januárig sem jön egyenesbe, amikor, az El-alapszakasz utolsó fordulójában egymás ellen játszik a két csapat.

Őrült végjáték után a harmadik helyen a Liverpool

A Liverpool vasárnap a Manchester United ellen vív rangadót, a két város másik csapatai viszont már szombaton összecsaptak, s a Manchester City Everton elleni 2-0-s győzelmével a tabella élére állt. Igaz, az Arsenal és a Liverpool is visszaelőzheti Pep Guardiola csapatát, ha nyer a fordulóban.

Kis híján a Bournemouth ugrott a tabella élére: Kerkez Milos korábbi csapata a 89. percben megszerezte a vezetést a Crystal Palace otthonában, de a londoniak egy 97. perces büntetővel egyenlítettek, sőt a végén még a Palace-szurkolók bosszankodhattak, amiért a csapat meccslabdája kimaradt. A Bournemouth a döntetlennel csak utolérte pontszámban a Liverpoolt, s a Vörösök jobb gólkülönbségükkel előttük, a harmadik helyen állnak.

Premier League, 8. forduló

Szombat

  • Nottingham Forest–Chelsea 0-3
  • Brighton–Newcastle 2-1
  • Burnley–Leeds 2-0
  • Crystal Palace–Bournemouth 3-3
  • Manchester City–Everton 2-0
  • Sunderland–Wolverhampton 2-0
  • Fulham–Arsenal 18.30

Vasárnap

  • Tottenham–Aston Villa 15.00
  • Liverpool–Manchester United 17.30

Hétfő

  • West Ham–Brentford 21.00

 

