Premier League: megdőlt a rekord, ez a Liverpool mellett a Fradit is érinti

Ange Postecoglou májusban a Tottenham vezetőedzőjeként Európa-liga-győzelmet ünnepelhetett, de a gyenge Premier League-idény miatt ez sem tartotta a kispadon. Az ausztrál szakember hamar újra lehetőséget kapott, a Nottingham Forest szeptemberben nevezte ki Nuno Espirito Santo helyére. Azonban Postecoglou nemhogy a januári, FTC elleni El-meccset, hanem még a Liverpool elleni novemberi PL-találkozót sem élte meg a padon, szombaton a Chelsea elleni vereség után kirúgták.

Manchester–Liverpool 1-0: a City az Everton elleni győzelmével a Premier League élére állt, vasárnap a Liverpool a Manchester United ellen visszaelőzheti (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Minden bizonnyal adott volt az ultimátum a meccs előtt: ha a Nottingham kikap, s ezzel kieső helyen marad, jön a váltás. A hazai 3-0-s vereséget pedig nehezen lehetett volna reménykeltőnek nevezni.

Premier League: Postecoglou nem lehet büszke a rekordra

Postecoglou 39 napon át volt a Nottingham Forest vezetőedzője, ilyen rövid idő után még egy edzőt sem rúgtak Premier League-idény közben.