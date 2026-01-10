Magyar Pétert minimum kétszer kellett „átpelenkázni” a Fidesz-kongresszus után

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán azt írta, hogy Magyar Péter hiába tiltotta ki őt gyáva módon az oldaláról, látja, hogy mit csinál. A kormánypárti politikus úgy látja, hogy a Tisza vezérének a posztjaiból jól kivehető, hogy ma már minimum kétszer kellett őt „átpelenkázni”, annyira kivan a Fidesz szombati kongresszusától.
Kocsis szerint Magyar Péter még ma is úgy gondolja, hogy át tudja hazudni ezt a kampányt, de azt talán már csendes magányában ő sem hiszi, hogy sikerülni fog a győzelem. A frakcióvezető meglátása, hogy Magyar Péter retteg. Megígért mindent Kijevnek is és Brüsszelnek is, támogatta őket mindenben, hogy mentse az irháját és megkapja a pénzét, de nem tudja teljesíteni, amit vállalt, mert egyre többen látnak át rajta. Ezen pedig már a kétszínűsége sem segíthet.
Nincs visszaút. Már csak 92 nap, kis barátom, és felkenődsz a falra
– üzente Magyar Péternek Kocsis Máté.
