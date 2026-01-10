magyar pétertiszakongresszusfideszkocsis máté

Magyar Pétert minimum kétszer kellett „átpelenkázni” a Fidesz-kongresszus után

Kocsis Máté szerint Magyar Péter már nem hisz abban, hogy a Tisza nyerhet a választáson.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 19:19
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán azt írta, hogy Magyar Péter hiába tiltotta ki őt gyáva módon az oldaláról, látja, hogy mit csinál. A kormánypárti politikus úgy látja, hogy a Tisza vezérének a posztjaiból jól kivehető, hogy ma már minimum kétszer kellett őt „átpelenkázni”, annyira kivan a Fidesz szombati kongresszusától.

Fidesz kongresszus Kocsis Máté
Kocsis Máté (Fotó: Ladóczki Balázs)

Kocsis szerint Magyar Péter még ma is úgy gondolja, hogy át tudja hazudni ezt a kampányt, de azt talán már csendes magányában ő sem hiszi, hogy sikerülni fog a győzelem. A frakcióvezető meglátása, hogy Magyar Péter retteg. Megígért mindent Kijevnek is és Brüsszelnek is, támogatta őket mindenben, hogy mentse az irháját és megkapja a pénzét, de nem tudja teljesíteni, amit vállalt, mert egyre többen látnak át rajta. Ezen pedig már a kétszínűsége sem segíthet.

Nincs visszaút. Már csak 92 nap, kis barátom, és felkenődsz a falra

– üzente Magyar Péternek Kocsis Máté.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

add-square Fidesz-kongresszus

Mutatjuk a Fidesz–KDNP egyéni képviselőjelöltjeit

Fidesz-kongresszus 18 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu