Orbán Viktor: Háborúba sodorná Magyarországot a brüsszeli terv

Brüsszelben kész a terv, de a nemzeti kormány kitart.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 17:11
A brüsszeli terv készen van. Magyarországot háborúba sodorná – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök rámutatott: ennek egyetlen akadálya a jelenlegi kormány, mert csak ők tudják megvédeni Magyarországot a háborútól, mert csak ők tudnak és akarnak nemet mondani Brüsszelnek.

Fotó: Ladóczki Balázs

A miniszterelnök egy videót is megosztott a Fidesz 31. kongresszusáról , amelyben visszaidézte Szijjártó Péter, Kocsis Mété, Lázár János és Menczer Tamás kijelentéseit.

Ez innentől kezdve már nem a Fortnite, hanem maga a való világ

– jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Majd rámutatott: Európa politikai vezetőin elhatalmasodott a háborús fanatizmus. Magyarország háborúba sodrására készen áll egy brüsszeli, kijevi terv. De ennek a tervnek a végrehajtásának egyetlen akadálya van. Ez az egyetlen akadály pedig Orbán Viktor szuverén nemzeti kormánya – szögezte le.

– Azt tudtuk, hogy a Tisza folyó forrásvidéke Ukrajnában van, de azt nem, hogy az ugyanilyen nevű párt ezt magára nézve is kötelezőnek tekinti – mondta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: Magyar Péter az, aki lemondana egy kis szuverenitásról, megszavazott odakint mindent, amit kértek tőle, és támogatná a háború további pénzelését is, ha megtehetné.

– Szembe kell néznünk az ellenféllel, és világosan el kell mondanunk, mekkora veszélyt jelentenek – hangsúlyozta Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter leszögezte: 

Ha a Fidesz győz, Magyarországon marad a béke, de ha a Tisza győz, jön a háború.

– Kizárólag egy Fidesz-kormány tudja Magyarországot megvédeni a háborútól és minden más veszélytől – mutatott rá Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kijelentette: a munkát elvégzik, a választást megnyerik, a hazánkat megvédik.

 

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
